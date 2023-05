[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

ログインで、ブルーノ フェルナンデス選手やeFootball(TM) コインをプレゼント!



株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイル版『eFootball(TM) 2023』が6周年を迎えたことを記念して、様々なキャンペーンを実施します。







キャンペーンは、『eFootball(TM) 2023』を配信している全プラットフォーム(家庭用・PC・モバイル)で開催します。ログインボーナスとして、今シーズンの活躍を反映し、高い能力を持つカードである「Show Time」のブルーノ フェルナンデス選手や抽選契約権などをプレゼント! さらに、選手獲得に必要なeFootball(TM)コインを獲得できる、さまざまなイベントを開催します。報酬を使って選手の獲得や育成を行い、自分だけの「ドリームチーム」を強化できます。



また、5月11日(木)からシーズン5「European Showdown」が開催中。クライマックスへ向けた欧州各国リーグやカップ戦の熱狂を、チャレンジイベントやツアーイベントで体験できます。

6周年キャンペーンやシーズン5の情報は、下記をご確認ください。



6周年を記念したキャンペーンが続々スタート!





◇「Show Time」のブルーノ フェルナンデス選手を全員にプレゼント!

開催期間:2023年5月18日(木) 11:00 ~ 6月8日(木) 10:59



◇ブルーノ フェルナンデス選手で勝利を重ね、報酬をGETしよう!

開催中のツアーイベントやチャレンジイベントで、期間中にブルーノ フェルナンデス選手をスカッドに加え、特定の勝利数を重ねることで、最大120eFootball(TM) コインや、選手育成に必要なトレーニングプログラムを最大Exp.60,000獲得できます。



ブルーノ フェルナンデス選手で得点を決めることで報酬を獲得できる期間:

2023年5月18日(木)11:00~ 6月8日(木)10:59





◇スペシャルログインボーナスも実施!

ログインするだけで、POTW抽選契約権や最大300eFootball(TM)コインなどがもらえます。ゲットした報酬を使って、ドリームチームを強化しよう!



期間:2023年5月18日(木)11:00 ~ 6月8日(木)10:59



◇Mobile 6th Anniversary: Goal Rush



期間中、全ユーザーのゴール数に応じて、スタンダード選手★5確定チケットやeFootball(TM)コインなどの報酬をプレゼントします。目指せ10億ゴール!



期間:2023年5月18日(木)11:00 ~ 6月8日(木)10:59



◇「Show Time」 新スキル「ゲームチェンジパス」を持った3選手が新登場!



「Show Time」には、新たなスキル「ゲームチェンジパス」を持った3選手が登場します。

「ゲームチェンジパス」は、後半のキックオフ以降、同点またはリードされている場合に、パスに関する能力が上昇します。決定機を演出するパスで苦しい戦況を打破し、チームを勝利に導きます。



期間:2023年5月18日(木)11:00 ~ 5月25日(木)10:59



◇eFootball(TM)公式Twitterでは、足形クイズキャンペーンを開催!



6周年を記念した特別なキャンペーンを実施!

eFootball(TM)公式Twitterをフォローして、「#イーフトモバイル6周年」をつけてクイズに答えると、抽選で『eFootball(TM) 2023』アンバサダー3名の足形&サイン色紙を3名様にプレゼント。その他、6,000eFootball(TM)コイン(10名様)や選手にスキルを追加できるアイテム「スキルトレーニングプログラム」×10(10名様)が当たります。



※応募期間や応募方法などの詳細はeFootball(TM)公式Twitter(@we_konami)をご確認ください。



オフィシャルパートナークラブの「ナポリ」がリーグ優勝 記念のキャンペーンを実施







『eFootball(TM) 2023』オフィシャルパートナークラブの「SSC ナポリ」が、33年ぶりにイタリアリーグで優勝! これを記念したキャンペーンを実施します。ログインボーナスやチャレンジイベントで、最大で抽選契約権×3をプレゼントします。



<SSC ナポリ優勝記念キャンペーン>

■開催期間:5月18日(木)11:00~5月25日(木)10:59



また、スペインリーグでは、オフィシャルパートナークラブの「FC バルセロナ」が4年ぶりに優勝! 今後、これを記念したキャンペーンも実施予定です。



シーズン5「European Showdown」が開催中 欧州各国のリーグ後半戦で活躍した選手が登場!





5月11日(木)からシーズン5「European Showdown」が開催中。欧州各国リーグが終盤を迎える中、シーズン後半戦に輝きを放った選手たちが登場中です。

開催期間:5月11日(木)~8月3日(木)



シーズン5「European Showdown」 Trailer





『eFootball(TM)』とは





長年多くのお客様に支えられてきた「ウイニングイレブン」は、大きく飛躍する本作への決意をこめて、新たなブランド名『eFootball(TM)』として生まれ変わりました。

PlayStation(R)5版を含め対応するすべてのデバイスで“基本プレー無料”で遊べるようになるなど、ゲームプレーや遊び方を一新しました。

実在の強豪チームで戦う「クラブ・ナショナル」モード、現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで、リアルと夢のイレブンが躍動する白熱の対戦をお楽しみください。

『eFootball(TM)』は世界中のサッカーファンにお楽しみ頂けるよう常に進化を続けます。今後のアップデートにもご注目ください。ゲームに関する最新情報は、公式サイトや公式Twitterにて随時公開しています。



eFootball(TM)公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Twitterアカウント: @we_konami





*******************************

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment

Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere

adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, Predator are registered trade marks of the adidas Group, used with permission.

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。









企業プレスリリース詳細へ (2023/05/18-19:16)