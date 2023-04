[株式会社バロックジャパンリミテッド]

5月1日(月)よりSHEL'TTER WEBSTOREにて入荷連絡受付開始、5月18日(木)発売開始



株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区)が展開するハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」は、日清食品株式会社(本社:東京都新宿区)の「カップヌードル」とのコラボレーションコレクションを2023年5月18日(木)より発売いたします。







日本のみならず、世界で愛されているカップヌードル。今回のコラボレーションは、ニューヨークのスーベニアショップからインスピレーションを受け、カップヌードルのフォントやパッケージをMOUSSYらしくデザインに落とし込んだアパレル3型と雑貨5型の計8型をラインナップ。トレンド感満載のコンパクトなトップスや、カップヌードルも入るサイズのランチバッグなど、MOUSSYらしいストリートムードとカップヌードルの普遍的なかっこよさが加わったスペシャルなコラボレーションとなりました。



また、今回のコラボレーションの発売を記念して、MOUSSYの商品をご購入のお客様に先着で、MOUSSYらしいオリジナルのデニム風プリントに、スタッズやメタルパーツを打ったような風合いのシルバープリントを施した「カップヌードルミニ」をプレゼント致します。5月1日(月)正午より、SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)にて入荷連絡受付を開始、5月18日(木)より店舗及びECサイトで発売開始となります。









MOUSSY | カップヌードル コラボレーション商品詳細







C/N TASTY DYE TEE( 010GS701-0570 )OFF WHITE / YELLOW / BLUE¥8,470



C/N POCKET LOGO TEE( 010GS701-0580 )OFF WHITE / GREEN / LIGHT BLACK¥7,700



C/N 3 MINUTES TANK( 010GS701-0590 )OFF WHITE / NAVY¥6,600



C/N SHOP BAG TOTE( 010GS701-0600 )WHITE¥3,850



C/N LUNCH BAG( 010GS701-0610 )WHITE¥6,490



MOUSSY C/N KEYCHAIN( 010GS701-0620 )SILVER¥2,200



C/N SOUVENIR STORE KEYCHAIN( 010GS701-0630 )SILVER¥3,850



C/N EDGY CHAIN NECKLACE( 010GS701-0640 )SILVER¥3,300



今回のコラボレーションだけのスペシャルノベルティをご用意







今回のコラボレーションコレクションの発売を記念して、MOUSSYの商品をご購入のお客様に先着で、MOUSSYらしいオリジナルのデニム風プリントに、スタッズやメタルパーツを打ったような風合いのシルバープリントを施した「カップヌードルミニ」をプレゼント致します。※ノベルティは無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。※ZOZOTOWNではノベルティのプレゼントはございません。予めご了承ください。

MOUSSY | カップヌードル コラボレーション発売詳細







5月1日(月)正午より、SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)にて入荷連絡受付を開始、5月18日(木)より店舗及びECサイトにて発売開始となります。※ECサイトでの発売は18日(木)正午となります。============▪特設サイトhttp://www.moussy.ne.jp/moussy/cupnoodle/============▪取り扱い先・SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)・ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/moussy/)※ノベルティ実施なし・MOUSSY国内全店(https://www.moussy.ne.jp/store.html)・SHEL’TTER店舗※一部店舗、一部商品のみのお取り扱い============【 About “カップヌードル” 】1971年9月18日に誕生した世界初のカップ麺 “カップヌードル” は、発売から50年以上にわたって愛され続けているインスタントラーメンのNo.1ブランドです。カップヌードル ブランドサイト https://www.cupnoodle.jp/【 “MOUSSY” BRAND CONCEPT】何を大事にしているか。どう生きていきたいか。だれと仲間でいたいのか。どこへ進んでいきたいか。何を愛しているか。表明してみせよう、言葉にしなくても。自分がかっこいいと信じるスタイルで。今日、着るものを選ぶということは、今日、生きる姿を選ぶということ。飾らないものでいい。その分、深さと遊びを忘れずに。Denim/Standard/Vintage/Culture 4つのキーワードで、人それぞれの「芯」を際立たせる。着ることで、本当のあなたへ。live my way.MOUSSYMOUSSY HP http://www.moussy.ne.jpMOUSSY Instagram https://www.instagram.com/moussyofficial/MOUSSY Twitter https://twitter.com/moussyofficialMOUSSY Facebook https://www.facebook.com/moussyOFFICIAL/_______________________________________<会社概要>・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)・ 創業:2000 年 3 月・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ(企業サイト):https://www.baroque-global.com(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/



