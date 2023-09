[メガハウス]

「シールランドリーナ すみっコぐらし」2023年9月下旬発売



株式会社メガハウス (バンダイナムコグループ、代表取締役社長:佐藤明宏/東京都台東区)は、新感覚シールメーカーホビー玩具「シールランドリーナ すみっコぐらし」を2023年9月下旬から発売いたします。





「シールランドリーナ すみっコぐらし」は、ランドリー型の本体を使って自分で描いたすみっコぐらしのキャラクターでオリジナルシール作りが楽しめます。作り方は、1.付属の魔法の紙に色鉛筆でイラストを描いて、上からホログラムシールを貼りシートを作ります。2.本体の中に水を入れ1.で作ったシートを中に入れます。3.本体のハンドルを約30秒回して中のシートを回転させていきます。回していくと中のシートの絵が描かれていない所が水に溶け、描いた所のみが残って透明感があるキラキラのシートになります。4.本体からシートを取り出し付属のミニハンガーに干し乾かしてシールの完成です。立体的なジュエルシールや、付属のデコシールを作ってさらにアレンジすることも可能です。

この度、「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ2023」において、「ドール&クラフト」部門第1位を受賞しました。(クリスマスおもちゃ見本市実行委員会、2023年9月6日発表)

洗濯機を回して・洗って・干してというランドリー遊びと同時に、不思議な魔法の紙がポイントのオリジナル可愛いキラキラシール作りをお楽しみください。































不思議!水に溶ける魔法の紙がシールに!クルクル回すアクションも楽しい!



































商品名:シールランドリーナ すみっコぐらし

セット内容:●本体…1個●ホログラムシール…5種(計21枚)

●ジュエルシール(クリアブルー、クリアパープル…2種(計4個)

●魔法の紙…25枚(アルミ袋付き)●スケッパー…1個●ミニハンガー…2個

●デザインシート…1枚●デコシール…1枚

商品サイズ:(W)129×(D)80×(H)150mm 本体サイズ

発売日:2023年9月下旬

価格:4,950円(税10%込)/4,500円(税抜)

商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4253/

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

シールランドリーナ 別売りシールセット









1,485円(税込)

※送料別

プレミアムバンダイで販売中

https://p-bandai.jp/item/item-1000195224/





※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。



