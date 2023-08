[The Orchard Japan]





日本とレバノンにルーツを持ち、アートワークからミュージックビデオのクリエイティブまでを手掛けるバイリンガルシンガーソングライターSarinaが待望のファーストEP 「Foreword」をリリース。本日8月4日から全世界同時配信スタートした。

2022年4月のデビュー以来、自らの経験や感情を、小説のような歌詞と多様な音楽性に織り交ぜ、人生のさまざまな局面をリアルに表現してきた楽曲をまとめ上げたEPが完成。 これまでにリリースしたシングル5曲に加え、新曲「Brace For Impact」を含む全6曲を収録。グローバルなミュージックシーンで台頭するSarinaの音楽的才能と独自の感性が融合し、感動的かつ説得力のあるEPとなっている。





■等身大のSarinaの経験や感情をストーリー性のある歌詞でまっすぐに表現する独特なサウンドが耳から離れない

自らの経験をもとに作詞作曲を手掛けたデビューシングル「Identity」や2ndシングル「Atlas」では、愛と犠牲、勇気や自信といったテーマで自身への葛藤やそこからの解放と兆しを表現。インスタグラムでのバズを生んだのちにリリースが決定した「Sometimes I Wanna Cry:(」は、SNSに翻弄された情報化社会の狭間で生きる若者たちの無気力な感情を、アップテンポなビートで吐露した。初の日本語曲「憂鬱な道」では、夢を追いかける過程で直面する孤独との戦い歌い、そのアンサーソングとして発表した「Melancholy Roads (No More)」では、孤独から抜け出し、愛と希望に満ちた成長をテーマにした。

そして、新曲「Brace For Impact」は、心の奥底で苦しさが爆発するイメージと、それらを乗り越えて生まれる新しい価値観を描写した楽曲。日本的なサウンドも散りばめたこれまでの作品から一変した、Sarinaのもう一つのルーツであるアラビア的サウンドと、文学的でありながらも詩的なリリックが、神秘的で蛇のように絡み合いながらメロディと感情の複雑さを生み出しつつ、美しく調和されている。Sarinaにとってのお気に入りでもある本楽曲は、自他共に認める何度もリピートしたくなる曲だ。





■新曲MVは水中撮影に挑戦。ジャンルにとらわれないボーダレスな音楽・映像美を追求

更に、本EPのリリースに伴い、新曲「Brace For Impact」のミュージックビデオも公開。 デビューシングル「Identity」と対照的なコンセプトで表現されたこのMVでは、自身が提案し、初めての水中撮影に挑んだ。「Identity」では暗い廃墟となった倉庫で燃え上がる炎が周囲を焼き尽くすシーンを描き、自分自身の葛藤や破壊を象徴した。一方で本MVでは、水中での静寂さに囲まれ、曲の持つダークで致命的な圧迫感の中に生まれる美しさをダイナミックで感情的な映像で表現。Sarinaのルーツを巡り、ベリーダンスを参考にしてデザインした衣装など、サウンドのみならず、映像にもアラビックの芸術様式を取り入れたクリエイティブにも注目したい。





【リリース情報】



Sarina 1st EP “Foreword”

2023年8月4日 全世界同時リリース

https://orcd.co/sarina_foreword





新曲「Brace For Impact」MV









【プロフィール】

Sarina(サリーナ)2002年、ハワイ生まれ。日本人の父、レバノン人の母を持つ。幼少より 音楽・演劇・美術 に類まれな才能を発揮し注目を浴びる。表現豊かな歌声と歌唱力に加え、コンポーザーとしての評価も高く、自身で作詞・作曲を手がける。ボーカルの他、ウクレレやギター、ピアノを得意とし、ドラムやバイオリンも演奏。 2022年4月1日、1st シングル「Identity」でデビュー。アートワークやMVの演出案などすべてのクリエイティブを自身が発案している。デビュー前の2022年3月には作曲家・千住明氏プロデュースによるスクエアエニックスRPG「Triangle Strategy」の主題歌・「Song of Triangle Strategy」にボーカルユニットの1人として参加。

YouTube: https://www.youtube.com/c/SarinasMusic

Instagram: https://www.instagram.com/sarinasmusic/

Twitter: https://twitter.com/sarinas_music



