~仲良しきょうだいのキキ&ララを刺繍したバッグやもこもこ素材のフェイスポーチなど全4型~



株式会社ストライプインターナショナル(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長:川部将士)が展開するブランド「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」は、株式会社サンリオのキャラクター「リトルツインスターズ」とのコラボコレクションを12月22日(金)より自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて受注販売いたします。







お誕生日をお祝いしたコレクションより12月は、24日にゆめ星雲の思いやり星でうまれた双子のきょうだい星「キキ&ララ」が登場。愛らしいエンジェル姿を起用した全4アイテムを展開いたします。



本コレクションではふたりをイメージした水色とピンク色で統一。帆布素材を使用したスクエア型のトートバッグとポーチは、キキ&ララを刺繍で施しました。各アイテムともゴールドのブランドロゴプレートをプラスし、アクセントに。またポーチの上部には星のパーツをポイントで添えました。

そのほか、それぞれのイメージカラーのグログランリボンを使用し、各キャラクターを刺繍したバレッタや、触り心地の良いもこもこ素材で可愛らしさを表現したフェイスポーチをご用意いたしました。



淡いカラーでリトルツインスターズの世界観を表現した特別なコレクションをぜひお楽しみください。





■『Maison de FLEUR × Little Twin Stars 』販売概要

受注期間:12月22日(金)20:00~1月8日(月・祝)23:59

販売場所:自社ECサイト「STRIPE CLUB」 (https://stcl.page.link/DLTL)、 ZOZOTOWN

お届け:2024年4月上旬~下旬ごろ

販売アイテム:バッグ、ポーチ2型、バレッタ 全4型





■『Maison de FLEUR × Little Twin Stars 』アイテム詳細

※価格は全て税込



Little Twin Stars スクエアトートバッグ

カラー:Pink/Sax

価格:¥6,600





Little Twin Stars スクエアポーチ

カラー:Pink/Sax

価格:¥5,200







Little Twin Stars バレッタ

カラー:Pink/Sax

価格:¥3,500







Little Twin Stars フェイスポーチ

カラー:Pink/Sax

価格:¥5,200



(C) ’23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L645971



