株式会社SNK(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長CEO:松原 健二)は、来る2023年7月19日(水)より『THE KING OF FIGHTERS XV(KOF XV)』の公式オンラインリーグ第2弾「KOF XV JAPAN LEAGUE 2nd SEASON」を開催することをお知らせいたします。







KOF XV JAPAN LEAGUE、待望の2nd SEASONが開幕!

2023年3月に国内トッププレイヤー16名が激突して大盛況に終わった、『KOF XV』の公式オンラインリーグ「KOF XV JAPAN LEAGUE」。この度その第2弾として開催されるのが、「KOF XV JAPAN LEAGUE 2nd SEASON」です。本大会では、前回の1stシーズンで活躍した選手やEvo Japan 2023等の大会上位者から計16名を選抜。出場選手は4名ずつの4グループに分かれ、予選リーグとして各グループごとに総当たりのオンライン対戦を実施します。その後は各グループの上位2名、計8名で行われる決勝トーナメントで優勝者が決定。今回はどのようなドラマが繰り広げられるのか、そして、どんな結末が待ち受けるのか、ご期待ください。新DLCキャラクターやクロスプラットフォームが追加され、ますます熱い『KOF XV』の激闘をお見逃しなく!





【開催概要】

■イベント名称

KOF XV JAPAN LEAGUE 2nd SEASON





■主催/運営

主催:株式会社SNK、運営:株式会社RATEL





■対象種目

THE KING OF FIGHTERS XV



■開催日/配信日

<予選リーグ>

DAY 1 2023年7月19日(水)20時~

DAY 2 2023年7月22日(金)20時~

DAY 3 2023年7月26日(水)20時~

<決勝トーナメント>

2023年7月29日(土)20時~





■プレイヤー/Players

<Group A>

・タツヤ(tatsuya) @f2qZtZANMU8grNR

・もりもっち(Morimotti) @kurukurutto

・Shinwa Promotion|mok @andytheworld320

・ハレごろ~(haregoro) @haregoro







<Group B>

・SANWA_douyu|M' @arubionhat

・少年(syounen) @scandaldaisukid

・まさお(Masao) @MasaoTheChimpan

・HVL







<Group C>

・GPG|K2 @K2_KOF

・KRONE|あば男 (KRONE|ABAO) @abao014

・ATTRACTIVE|カツジ(ATTRACTIVE/Katsuji) @redkillmaxima

・ちゃわん(chawan)







<Group D>

・SANWA|Laggia @laggia9

・ATTRACTIVE|キャベツ(ATTRACTIVE | kyabetsu) @yasaithebeast

・ターキー(turky) @takuwan_abc

・ひさ(HISA) @kof_memo







■実況・解説:

雪之丞 @yukinojoooo

BON @bon_kof





■トーナメント賞金

優勝:30万円

準優勝:10万円

3位タイ:5万円

5位タイ:2万円





■大会形式

オンライン対戦、3ゲーム先取制





予選リーグ/総当たり形式

16名は事前の抽選でA~Dの4グループに分かれ、各グループ4名の総当たりで予選リーグの順位を決定。

各グループの上位2名、計8名が決勝トーナメントに進出できます。





リーグ戦の順位は以下の条件を順に適用して決定します。

1. 勝利数

2. 「勝利ゲーム数-敗北ゲーム数」(得失点差)

3. 直接対決

※上記条件を適用してもグループ内で上位2名が決まらない場合は、決定するまで1ゲーム先取制の順位決定戦を実施します。





決勝トーナメント/シングルエリミネーション形式

組み合わせは予選リーグのグループごとの順位に応じて決定されます。







<公式サイト>

http://kofxv-jp-league.com/





<ライブ配信>

YouTube

https://www.youtube.com/user/snkplaymoreGame

・予選リーグDAY 1:https://youtube.com/live/OndKy2cgDO8





Twitch

https://www.twitch.tv/snkofficial







>KOF XV公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/





