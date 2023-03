[株式会社ジュン]

ADAM ET ROPE’がものづくりをする上で発生した残布も再利用し、ドールたちの洋服を制作。









株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が運営する「ADAM ET ROPE’(アダム エ ロペ)」では、ロンドン在住の2名のデザイナーが手掛けるドールブランド「BOBBY DAZZLER(ボビーダズラー)」のPOP-UP SHOPを「ルミネ有楽町店」と「ルクア大阪店」の2店舗限定で開催いたします。



ヴィンテージパーツや古着など、再生可能な資源をつかい、サスティナブルなものづくりをおこなっている「BOBBY DAZZLER(ボビーダズラー)」。ハンドメイドで生み出される希少なクリエーションは、どのキャラクターもそれそれのストーリーを持っており、日本でもファンの多いドールブランドです。



今回、ADAM ET ROPE’がものづくりをする上で発生した残布も再利用し、ドールたちの洋服を制作。ADAM ET ROPE’の2023年春夏のシーズンテーマとなる「Make Up Shine」にちなんだ、ボディアクセサリーや、華やぐ素材のファッションを身にまとったドールたちは、見ているだけでワクワクするようなデザインに仕上がりました。



そんなスペシャルなドールを含むBOBBY DAZZLERのPOP-UP SHOPをADAM ET ROPE’限定店舗で開催いたします。



POP-UP INFORMATION









[ 開催店舗 ]

ADAM ET ROPE’ ルミネ有楽町店 TEL 03-5222-1581

開催期間:3月9日(木) ~ 3月13日(月)



ADAM ET ROPE’ ルクア大阪店 TEL 06-6347-0913

開催期間:3月17日(金)~3月21日(火)



※本コンテンツに使用されているドール5体はルミネ有楽町店での展開となります。

※全てハンドメイドの一点物です。売れ切れ次第終了となります。

※本製品はインテリア小物であり、子ども用玩具として作られた製品ではありません。細かいボタンやパーツを使用しているアイテムもございますので、お子さまが手に持つ際は、十分ご注意ください。













BOBBY DAZZLER スペシャルインタビューコンテンツ



今回POP-UP SHOPを開催するにあたり、ロンドン在住のデザイナー2名にADAM ET ROPE’がインタビューを行ったスペシャルコンテンツが公開中!

https://www.junonline.jp/news/204138





■ADAM ET ROPE’公式サイト

https://www.junonline.jp/adam-et-rope-femme/

■ADAM ET ROPE’公式Instagram

https://www.instagram.com/adametrope/



