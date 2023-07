[キリンホールディングス株式会社]

~「午後の紅茶」の本格的なおいしさを、暑い夏は”アイスティー“で~



キリンビバレッジ株式会社(社長 吉村透留、以下 キリンビバレッジ)は、「午後の紅茶」のアイスティー体験イベント「夏の午後ティースタンド」を、7月21日(金)から7月30日(日)の期間、渋谷スクランブルスクエア3階イベントスペースSCRAMBLE THE FACEにて開催します。







「夏の午後ティースタンド」は、茶葉にこだわり、手淹れと同じ工程でつくられた「キリン 午後の紅茶」の本格的なおいしさを、暑い夏にアイスティーとしてお楽しみいただきたいという思いから、体験の場として実施するものです。



開催期間中は、6月6日(火)にリニューアル発売した「キリン 午後の紅茶 ストレートティー/ミルクティー/レモンティー」の中からお好きなものを一つ選んでいただき、バイオマスPET※1を100%使用した環境に優しいカップに、氷と冷やした「午後の紅茶」を注いで提供します※2。

このカップは、「午後の紅茶」オリジナルで、6月20日(火)から7月16日(日)にブランドサイトやYouTubeチャンネルで公開している、「夏の午後 2023篇」スペシャルムービーの中に登場するカップと同デザインです。またイベント会場は、アイスティーと一緒に清涼な夏を感じるティータイムをお楽しみいただけるよう、「午後の紅茶」のCMの世界観をイメージした夏らしい清涼な空間を表現しました。

※1 化石資源の利用削減および焼却処分時のCO2排出量の削減を可能にする次世代型プラスチック ※2 ストローは再生紙を使用



2023年、「午後の紅茶」は“紅茶の幸せを広げるブランド”として、人と社会を健やかにする商品や健康・コミュニティ・環境への取り組みなどを通して、お客様と社会に幸せを届けていきます。



「夏の午後ティースタンド」概要







1.場所 :渋谷スクランブルスクエア3階イベントスペース

SCRAMBLE THE FACE(スクランブル ザ フェイス)

(東京都渋谷区渋谷2-24-12)

2.期間 :2023年7月21日(金)~30日(日)の10日間

3.営業時間 :7月21日(金)12:00~21:00

7月22日(土)~30日(日)10:00~21:00

4.入場 :無料(入場整理券を配布します)

5.内容 :

「キリン 午後の紅茶 ストレートティー/ミルクティー/レモンティー」の中からお好きなものを一つ選んでいただき、バイオマスPETを100%使用した環境に優しいカップに、氷と冷やした「午後の紅茶」を注いで提供します。

※お一人様1杯まで。7月21日(金)は短縮営業のため675杯限定、7月22日(土)~7月30日(日)は1日825杯限定。なくなり次第終了

「キリン 午後の紅茶 ストレートティー」

華やかな香りが特長の「セイロンティーの女王」と称されるスリランカ産ディンブラ茶葉を20%使用。独自製法「マイクロ・ブリュー製法」を採用し、紅茶葉の華やかな香りと心地よい渋みを楽しめる本格アイスストレートティーです。

「キリン 午後の紅茶 ミルクティー」

コクのある香りが特長の「セイロンティーの元祖」と称されるスリランカ産キャンディ茶葉を20%使用。紅茶葉の豊かな香りとミルクの濃厚な味わいを楽しめる本格アイスミルクティーです。

「キリン 午後の紅茶 レモンティー」

フルーティーな香りが特長の「セイロンティーのシャンパン」と称されるスリランカ産ヌワラエリア茶葉を15%使用。紅茶葉の豊かな香りとレモンの爽やかな酸味を楽しめる本格アイスレモンティーです※。 ※ 果汁0.1%

6.入場整理券について

・当日の混雑を避けるために、入場には入場整理券が必要です。

・必ず入場整理券をお受け取りいただいたあとに、入場整理券に記載のお時間にご来場ください。なお、指定時間

の5分前より早い来場はご遠慮ください。

・入場整理券は、渋谷スクランブルスクエア3階イベントスペース SCRAMBLE THE FACE前で配布します。お時間になりましたら、渋谷スクランブルスクエア3階イベントスペース SCRAMBLE THE FACEに直接お越しください。

・入場整理券の配布スケジュールは、以下をご確認ください。

※7月21日(金)は12:00から営業開始のため、9:30と10:00からの入場整理券の配布はありません



・ご提供できる商品には数に限りがありますので、各日上限に達し次第、入場整理券の配布を終了します。お並びいただいても商品をご提供できない可能性がありますので予めご了承ください。

・入場時間は1枠につき15分制となります。入場整理券はお席を確保するものではありません。

・入場整理券の日時・時間指定はできません。

・入場整理券は、20分ごとに25名様のお客様にご入店いただけるようご用意します。

・入場整理券1枚につき、1名様、1回限りのご案内です。再入場はできません。

・同一日に複数の入場整理券が確認された場合、無効となります(同じ日に同じ人が2回入場できません)。

・混雑状況により、入場整理券配布時間や場所など、運営を変更する場合があります。

・入場整理券を受け取った後の時間の変更はいたしかねます。再度入場整理券をお受け取りください。

・入場整理券に記載のお時間にお越しいただけない場合、いかなる理由でも自動的にキャンセルとなります。

・入場整理券を紛失された場合、再発行はできません。

・入場整理券の転売・譲渡は堅く禁止します。該当行為が認められた入場整理券は無効とします。



7.その他

・お召し上がりいただいた後の空カップはお持ち帰りいただけます。

・空カップの廃棄を希望されるお客様は、スタッフにお声がけください。

・SCRAMBLE THE FACE以外の渋谷スクランブルスクエア内でアイスティーの飲食はご遠慮ください。

・通行の妨げや周りの方のご迷惑になるような行為はお控えください。



