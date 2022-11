[エイベックス通信放送株式会社]

映像配信サービス「dTV(R)」は、『YUMA UCHIDA LIVE 2022「Gratz! / your world, our world」』を2022年11月13日(日)、2022年11月14日(月)に独占配信いたします。







dTVチケット購入ページ: https://bit.ly/3UtvjCS



声優として多数の人気作で主演を務め、アーティストとしての活躍にも注目が集まっている内田雄馬。

初の日本武道館ライブ『YUMA UCHIDA LIVE 2022「Gratz! / your world, our world」@日本武道館 -2DAYS-』をdTVで独占配信することが決定!!

現地公演の翌日に最速配信いたします!



11月12日(土)DAY1公演が 【11月13日(日)21:00~】 配信

11月13日(日)DAY2公演が 【11月14日(月)21:00~】 配信



圧巻のパフォーマンスをお見逃しなく!



また、ライブリハーサル時に収録したボーナス映像をセットでお届けします!



さらにdTVはスマートフォンはもちろん、タブレットやパソコン、テレビの大画面でも視聴可能。お客さまの環境に合わせてライブ映像をお楽しみいただけます。また、視聴チケットの購入にはdポイントの利用が可能で、クレジットカード / 電話料金合算払いでお支払いの場合は、dポイントが購入代金100円(税別)につき1ポイントたまります!



※『YUMA UCHIDA LIVE 2022「Gratz! / your world, our world」@日本武道館 -2DAYS-』

現地公演(11月13日・14日開催)についての情報は以下をご参照ください:



https://uchidayuma-special.com/2022_gratz-your-world-our-world/index.html





<配信概要>

タイトル: YUMA UCHIDA LIVE 2022「Gratz! / your world, our world」

配信日時:

DAY1「Gratz!」: 2022年11月13日(日)開演21:00(開場20:30)

DAY2「your world, our world」: 2022年11月14日(月)開演21:00(開場20:30)

アーカイブ配信:

DAY1「Gratz!」: 2022年11月13日(日)配信終了後 ~ 2022年11月23日(水)23:59まで

DAY2「your world, our world」: 2022年11月14日(月)配信終了後 ~ 2022年11月23日(水)23:59まで

販売期間:2022年11月7日(月)20:00 ~ 2023年11月23日(水)21:59まで

販売価格:

DAY1「Gratz!」:通常価格 3,900円(税込)

dTV会員価格 3,400円 (税込)



DAY2「your world, our world」:通常価格 3,900円(税込)

dTV会員価格 3,400円 (税込)



※ご購入にはシステム手数料220円(税込)が別途必要です。



購入方法:dTV

※dTV会員以外の方もご購入可能です。



〈dTV会員特別価格用クーポンに関する注意事項〉

※dTV 会員登録後、本商品ページ内の「割引クーポン発行」ボタンを押下すると発行されます。

※電子クーポンでの提供となり、『YUMA UCHIDA LIVE 2022「Gratz! / your world, our world」』のご購入にのみご利用いただけます。

※クーポン発行時にログインしていたd アカウント(R)へ進呈いたします。

※ご利用可能なクーポンはdTV_TOPページ⇒その他(ブラウザからご確認の場合は「︙」ボタン)⇒アカウント⇒契約状態/ご利用履歴でご確認いただけます。

※有効期限は、商品の販売終了日 までとなり、以降は失効しご利用いただけませんのでご注意ください。





■dTV「ライブ」の購入方法・視聴方法 ・支払方法

<購入方法>

「dTV」ブラウザサイトホーム → 「ライブ」ジャンルを選択 →該当ライブのコンテンツ詳細ページを選択→「購入する」ボタンを選択→決済ページへ

※Android端末ではアプリからもdポイントでご購入いただけます。



<視聴方法>

「dTV」アプリ/「dTV」ブラウザサイトホーム →マイリストを選択→「レンタル・購入」を選択→該当ライブを選択→視聴ページへ



<支払方法>

電話料金合算払い(ドコモ契約者 )/クレジットカード/dポイント(全額ポイント/一部充当)





■dTVサービス概要

【ライブも見るならdTV】

人気の映画、ドラマはもちろん、K-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!

月額550円で見放題。※1※2さらに、最新のオンラインライブも毎月配信で音楽ライブ作品数NO.1※3!

大ヒット映画や話題のドラマのほか、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツも充実。dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円で見放題※1※2の映像配信サービスです。



さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。

スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。



そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!

誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4



■dTV公式サイト:https://video.dmkt-sp.jp/

■dTVに関する情報まとめサイト:https://info.dtv.jp



※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)。

※2 一部個別課金コンテンツあり

※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント

※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Play、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





※別途パケット通信料がかかります。

※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。

※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント」が必要です。「spモード(R)︎」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。

※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



