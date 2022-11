[パーソルHD]

ファンや家族に最後の雄姿を魅せる。ファンは選手に感謝する”特別な試合” ~大会アンバサダーに上田晋也さん(くりぃむしちゅー)、上地雄輔さん~



総合人材サービスのパーソルホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:和田 孝雄)は、プロ野球引退選手のセレモニーを兼ねた“特別な試合”「PERSOL THE LAST GAME 2022」に協賛することをお知らせします。本試合は、スカパーJSAT株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 執行役員社長:米倉 英一)が2022年12月18日(日)埼玉県、ベルーナドームにて開催。スポーツライブ+、SPOOXほかで放送・配信いたします。







■「PERSOL THE LAST GAME」への協賛背景



毎年100名前後の選手が現役を引退するプロ野球界。選手にとって必ず訪れる現役引退の時、引退セレモニーや引退試合が開催できる選手はごくわずかに限られます。選手一人ひとりにはさまざまな野球人生があり、ファンにとっては「大好きだった選手の引退」は、どうしても寂しさが残るのも事実です。

パーソルグループは、応援してくれたファンや支えてくれた家族に対して「引退する選手の最後の雄姿を見せることができる“場所”を提供したい」「今まで、感動や興奮を与えてくれた選手に感謝の気持ちを表したい」というスカパー! 社の想いに賛同し、本試合への協賛を決定いたしました。



本試合では、選手一人ひとりにスポットライトを当てて選手生活を称えるとともに、大会アンバサダーとして 上田晋也さん(くりぃむしちゅー)と上地雄輔さん、公式応援リーダーとして作曲家のジントシオさんを迎え、試合サポートとして日本プロ野球OBクラブほか皆さまと協力しこの特別な一日を盛り上げます。

また、試合前は「プロ野球引退後のキャリア形成を考えるトークショー(仮)」も開催し、これまで社会課題の一つであった引退後のアスリートのセカンドキャリア、自分らしいキャリアの実現に向けて、引退選手全員のこれからの新しい一歩を応援します。



【概要】PERSOL THE LAST GAME 2022

~選手は野球を楽しみ、ファンは選手をリスペクトし、選手・ファン・家族が感謝を伝え合う“お祭り”~





<試合概要>







※本イベントの詳細、入場券に関する情報、出場選手の最新情報はPERSOL THE LAST GAME 2022特設ホームページ(https://baseball.skyperfectv.co.jp/lastgame/2022)をご確認下さい。



<プロ野球引退後のキャリア形成を考えるトークショー(仮)概要>

はたらき方やキャリアの多様化が進む一方、アスリートは現役中にビジネスの知識や社会人としての経験を得る機会が少ない場合、選手生活後のキャリアに迷う声も少なくありません。本トークショーでは、PERSOL THE LAST GAME2022アンバサダーのお二人とともに、セカンドキャリアの実例や野球から得られたビジネスに役立つ武器や強み、引退後のキャリア選択の幅を広げるきっかけづくりやビジネスとの接点の創出を考えていきます。 ※トーク内容は変更になる可能性がございます。



登壇予定:

上田晋也(くりぃむしちゅー)、上地雄輔

当日出場選手、プロ野球OB (参加者は後日Webページにて公開)

パーソルキャリア doda編集長 大浦征也

パーソルキャリア 小松剛 (元広島東洋カープ)



<放映概要>

1.LIVE配信・放送

日時:2022年12月18日(日)13:45~

放映チャンネル:スカパー! 番組配信 ※「スカパー! プロ野球セットアプリ」

※スカパー!、スカパー!プレミアムサービス、スカパー!プレミアムサービス光で、

いずれかのチャンネルをご契約のお客様がご視聴いただけます。

配信サービス :SPOOX パーソル パ・リーグTV

※「スカパー! プロ野球セットアプリ」でもご視聴いただけます。



2.「PERSOL THE LAST GAME 2022 完全版」

※出場選手のインタビューなど、LIVEではお届けできなかったシーンも収めて編集した完全版

日時:2023年1月18日(水)18:30~

放映チャンネル:スポーツライブ+(CS800/プレミアムサービス580)、スカパー! 番組配信

※「スカパー! プロ野球セットアプリ」でもご視聴いただけます。

ホームページ:https://baseball.skyperfectv.co.jp/lastgame/2022

配信サービス:SPOOX https://spoox.skyperfectv.co.jp/store

※放送・配信スケジュールは変更になる場合がございます

※CSチャンネル スカイA 他でも放送・配信予定



《参加予定選手》:2022年11月17日現在 ※出場選手は変更・追加となる可能性がございます。

江川智晃(元福岡ソフトバンクホークス)、海老原一佳(元北海道日本ハムファイターズ)、大引啓次(元オリックス・バファローズ~北海道日本ハムファイターズ~東京ヤクルトスワローズ)、大嶺祐太(元千葉ロッテマリーンズ~中日ドラゴンズ)、亀澤恭平(元福岡ソフトバンクホークス~中日ドラゴンズ)、白根尚貴(元福岡ソフトバンクホークス~横浜DeNAベイスターズ)、寺田光輝(元横浜DeNAベイスターズ)、西森将司(元横浜DeNAベイスターズ)、古木克明(元横浜ベイスターズ~オリックス・バファローズ)、三ツ間卓也(元中日ドラゴンズ)、米野智人(元ヤクルトスワローズ・東京ヤクルトスワローズ~埼玉西武ライオンズ~北海道日本ハムファイターズ)



《参加予定OB》 ※出場OBは変更になる可能性がございます。

石毛宏典(元西武ライオンズ~福岡ダイエーホークス)、定詰雅彦(元ロッテオリオンズ・千葉ロッテマリーンズ~阪神タイガース)、市川和正(元横浜大洋ホエールズ・横浜ベイスターズ)、秦真司(元ヤクルトスワローズ~日本ハムファイターズ~千葉ロッテマリーンズ)、石川駿(元中日ドラゴンズ)、飯田哲也(元ヤクルトスワローズ~東北楽天ゴールデンイーグルス)、松沼博久(元西武ライオンズ)、吉田好太(元大阪近鉄バファローズ~横浜ベイスターズ)、ギャオス内藤(元ヤクルトスワローズ~千葉ロッテマリーンズ~中日ドラゴンズ)、内竜也(元千葉ロッテマリーンズ)



《大会アンバサダー》

上田晋也(くりぃむしちゅー) 上地雄輔









《公式応援リーダー》ジントシオ(作曲家)

1980年、東京都出身。2010年から2015年まで千葉ロッテマリーンズ応援団長を務め、その後2018年から2021年まで4年間東北楽天ゴールデンイーグルスの応援プロデューサーとして活動。他にも野球のみならず、さまざまなスポーツやゲーム音楽、アイドルへのなど楽曲提供など『音楽』『応援』を主体とした活動の場を広げている。2022年8月カンゼンより「野球と応援スタイル大研究読本」を発売。



■パーソルグループのアスリートキャリア支援

これまで日本のスポーツ指導・教育の現場には「アスリートは競技に専念すべき」という固定観念が根強く残っていました。アスリートは引退の際に突如「現役の先」を考える必要性を迫られることになるなど、自らのキャリアを十分に考えられる機会が提供されていませんでした。

そこでパーソルグループでは、アスリートのこれまでの経験で培った「強み」は今後のキャリアでも発揮できると考え、近年進むアスリートのキャリア多様化を支援すべく「アスリートキャリア支援プロジェクト」、「アスリート向けキャリア教育講座」などの、アスリートのキャリア支援の取り組みを進めてまいりました。



※スポーツ業界での仕事を知り転職のきっかけを作り出すサイト「SPORT LIGHT」を運営

https://doda.jp/sportlight/athlete/

※日本財団が運営する、アスリートのための人材育成プログラム「HEROs ACADEMIA」に参画

https://sportsmanship-heros.jp/academy/academia/



パーソルグループはこれからも、「はたらいて、笑おう。」のグループビジョンの実現に向けて、すべての人々のキャリア選択肢が広がり、自分らしくはたらける世界を目指し、アスリートのセカンドキャリアのためのさまざまな支援・施策を実施いたします。



■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、再就職支援など総合人材サービスを展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名を変更。

東京証券取引所プライム市場上場(証券コード:2181)。2022年3月期売上高1兆608億円。



■「PERSOL(パーソル)」について< https://www.persol-group.co.jp/ >

パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、ITアウトソーシングや設計開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開しています。グループの経営理念・サステナビリティ方針に沿って事業活動を推進することで、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。また、人材サービスとテクノロジーの融合による、次世代のイノベーション開発にも積極的に取り組み、市場価値を見いだす転職サービス「ミイダス」、テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX組織構築支援を行う「TECH PLAY」、クラウド型モバイルPOSレジ「POS+(ポスタス)」などのサービスも展開しています。



