[株式会社ジュン]

SALON adam et ropeニュウマン新宿店にて3月9日(木)から期間限定で開催



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が運営する「SALON adam et rope(サロン アダム エ ロペ)」では、陶芸家・鈴木麻起子さんの展示会「La Maison de Vent( ラ メゾン デ ヴォン)“Life is Better vol.5”」を、ニュウマン新宿店にて3月9日(木)から3月15日(水)まで開催いたします。







”五感を満たすテーブル”をテーマにした今回は、あらゆるシーンに寄り添い喜びが響き合う”Harmony plate(ハーモニープレート)”と、薫りを深く愉しむための"Scent glass(セントグラス)"の2つの新作をお披露目します。

希望に満ちた春の訪れを祝福する作品をぜひご覧ください。







”Scent glass(セントグラス)”

¥4,620(税込)

ワイングラスをベースにした“Scent glass(セントグラス)”は凛としたフォルムが特長です。



”Harmony plate (ハーモニープレート)”

¥7,150(税込)

使う方それぞれのシーンや用途にしっくりと調和する”Harmony plate (ハーモニープレート)。テーブルの上の楽しさが和音のように響き合います。







展示会詳細



〔開催日〕2023年3月9日(木)-3月15日(水)



開催場所:SALON adam et ropé ニュウマン新宿店

〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目1番6号 NEWoMan 3F

TEL : 03-6380-1750



※ニュウマン新宿店 販売方法

・会期初日(3月9日)は11時から13時まで鈴木さんが在店される予定です。

・当日は混雑緩和のため、開店より先着5名様ずつのご入場とさせていただきます。

・商品のお取り置きや通信販売はお断りさせていただいております。

・感染予防対策の為、マスク着用のご協力をお願い致します。

・当日の状況により“販売方法”を変更する場合がございます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。





