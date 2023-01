[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]





株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『Big Winter Sale Part.2』へ参加し、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)VRのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™対応のタイトルが割引価格となるセール『Nintendo Switch™ 新春ビッグウィンターセール』も開催中です。

PlayStation™Storeにて開催中のセール『Big Winter Sale Part.2』では、「SDガンダム バトルアライアンス」が35%OFFの5,705円(税込)となるほか、「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」が53%OFFの2,946円(税込)になるなど、人気の高い作品がキャンペーン価格にてお得にお買い求めいただけます。

なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になる作品もございます。

また、ニンテンドーeショップでは、「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」が20%OFFの5,260円(税込)、 「ウルトラ怪獣モンスターファーム」が20%OFFの5,350円(税込)、「ONE PIECE 海賊無双4」が50%OFFの4,290円(税込)と大幅プライスダウンする『新春ビッグウィンターセール』を開催中。このチャンスをお見逃しなく!

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP( https://dl-scp.bn-ent.net/ )をご覧ください。

【PlayStation™Store】

■セール名:PlayStation™Store 『Big Winter Sale Part.2』

■セール期間:2023年1月4日(水)~ 2023年1月18日(水)

【セール対象 PlayStation(R)4/PlayStation(R)5タイトル】

『SDガンダム バトルアライアンス』

販売価格:8,778円(税込)⇒ セール販売価格:5,705円(税込)

『SDガンダム バトルアライアンス デラックスエディション』

販売価格:11,550円(税込)⇒ セール販売価格:7,507円(税込)

『SDガンダム バトルアライアンス アルティメットエディション』

販売価格:14,960円(税込)⇒ セール販売価格:9,724円(税込)

『Pac-man world Re-Pac』

販売価格:3,520円(税込)⇒ セール販売価格:2,464円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,288円(税込)

『Tales of ARISE Deluxe Costume Edition』

販売価格:12,650円(税込)⇒ セール販売価格:6,325円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:5,692円(税込)

『Tales of ARISE Deluxe Sound Edition』

販売価格:10,780円(税込)⇒ セール販売価格:5,390円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:4,851円(税込)

『SCARLET NEXUS』

販売価格:9,020円(税込)⇒ セール販売価格:4,059円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:3,608円(税込)

『ファーミングシミュレーター 22』

販売価格:6,578円(税込)⇒ セール販売価格:4,275円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:3,946円(税込)

『リトルナイトメア2 デラックスエディション』

販売価格:5,280円(税込)⇒ セール販売価格:3,168円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,904円(税込)

『THE DARK PICTURES: HOUSE OF ASHES(ハウス・オブ・アッシュ)』

販売価格:3,520円(税込)⇒ セール販売価格:2,358円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,111円(税込)

『THE DARK PICTURES: LITTLE HOPE(リトル・ホープ)』

『THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN(マン・オブ・メダン)』

販売価格:各3,520円(税込)⇒ セール販売価格:各1,936円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各1,760円(税込)

『塊魂・もじぴったん・ミスタードリラー トリプルアンコールパック PS4 & PS5』

販売価格:8,800円(税込)⇒ セール販売価格:6,160円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:5,720円(税込)

【セール対象 PlayStation(R)4タイトル】

『ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!』

販売価格:3,300円(税込)⇒ セール販売価格:1,881円(税込)

『デジモンサヴァイブ』

販売価格:7,678円(税込)⇒ セール販売価格:6,142円(税込)

『パックマン ミュージアム+』

販売価格:2,640円(税込)⇒ セール販売価格:1,716円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,584円(税込)

『NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 1』

『NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 2』

販売価格:各2,420円(税込)⇒ セール販売価格:各1,815円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各1,694円(税込)

『PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2(テーマ・アバター付)』

販売価格:1,320円(税込)⇒ セール販売価格:990円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:924円(税込)

『ARCADE GAME SERIES: 3-in-1 Pack』

販売価格:1,100円(税込)⇒ セール販売価格:715円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:660円(税込)

『パックマンパック』

販売価格:2,016円(税込)⇒ セール販売価格:1,512円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,411円(税込)

『PAC-MAN 256』

販売価格:880円(税込)⇒ セール販売価格:528円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:484円(税込)

『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』

販売価格:7,480円(税込)⇒ セール販売価格:2,992円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,618円(税込)

『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- Complete Edition』

販売価格:3,520円(税込)⇒ セール販売価格:1,936円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,760円(税込)

『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』

販売価格:6,270円(税込)⇒ セール販売価格:2,946円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,507円(税込)

『テイルズ オブ ベルセリア Welcome Price!!(PS4(R)版)』

販売価格:4,180(税込)⇒ セール販売価格:1,672円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,463円(税込)

『テイルズ オブ ゼスティリア Welcome Price!!(PS4(R)版)』

販売価格:3,740円(税込)⇒ セール販売価格:1,496円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,309円(税込)

『GOD EATER 3』

販売価格:9,020円(税込)⇒ セール販売価格:3,608円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,976円(税込)

『GOD EATER 2 RAGE BURST Welcome Price!!(PS4(R)版)』

販売価格:4,180円(税込)⇒ セール販売価格:1,964円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,755円(税込)

『GOD EATER RESURRECTION(PS4(R)版)』

販売価格:6,787円(税込)⇒ セール販売価格:1,968円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,628円(税込)

『CODE VEIN』

販売価格:9,020円(税込)⇒ セール販売価格:3,608円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,976円(税込)

『鉄拳7 Welcome Price!!』

販売価格:4,400円(税込)⇒ セール販売価格:880円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:660円(税込)

『僕のヒーローアカデミア One 's Justice2』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:3,678円(税込)

『僕のヒーローアカデミア One 's Justice2 デラックスエディション』

販売価格:10,340円(税込)⇒ セール販売価格:4,446円(税込)

『僕のヒーローアカデミア One 's Justice』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:2,340円(税込)

『キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:3,929円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:3,427円(税込)

『キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS DIGITAL DELUXE EDITION』

販売価格:10,780円(税込)⇒ セール販売価格:4,958円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:4,419円(税込)

『アイドルマスター スターリットシーズン デラックスエディション』

販売価格:13,750円(税込)⇒ セール販売価格:7,562円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:6,874円(税込)

『アイドルマスター ステラステージ』

『アイドルマスター プラチナスターズ』

販売価格:各9,020円(税込)⇒ セール販売価格:各3,608円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各3,157円(税込)

『ドラえもん のび太の牧場物語』

販売価格:6,710円(税込)⇒ セール販売価格:3,824円(税込)

【セール対象 PlayStation(R)VRタイトル】

『アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション』

販売価格:2,526円(税込)⇒ セール販売価格:1,263円(税込)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【ニンテンドーeショップ】

■セール名:『新春ビッグウィンターセール』

■セール期間:2023年1月1日(日)~ 2023年1月15日(日)

【セール対象 Nintendo Switch™タイトル】

『太鼓の達人ドンダフルフェスティバル』

販売価格:6,578円(税込)⇒ セール販売価格:5,260円(税込)

『太鼓の達人ドンダフルフェスティバル 90日券セット』

販売価格:7,678円(税込)⇒ セール販売価格:6,140円(税込)

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

販売価格:2,178円(税込)⇒ セール販売価格:1,633円(税込)

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ スペシャルエディション』

販売価格:3,278円(税込)⇒ セール販売価格:2,294円(税込)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【ニンテンドーeショップ】

■セール名:『新春ビッグウィンターセール』

■セール期間:2023年1月4日(水)~ 2023年1月17日(火)

【セール対象 Nintendo Switch™タイトル】

『ウルトラ怪獣モンスターファーム』

販売価格:6,710円(税込)⇒ セール販売価格:5,350円(税込)

『リトルナイトメア2 スペシャルエディション』

販売価格:4,730円(税込)⇒ セール販売価格:2,980円(税込)

『リトルナイトメア2』

販売価格:3,960円(税込)⇒ セール販売価格:2,680円(税込)

『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- Deluxe Edition』

販売価格:3,520円(税込)⇒ セール販売価格:1,990円(税込)

『Pac-man World Re-pac』

販売価格:3,520円(税込)⇒ セール販売価格:2,288円(税込)

『パックマンミュージアム+』

販売価格:2,640円(税込)⇒ セール販売価格:1,584円(税込)

『GOD EATER 3』

販売価格:7,480円(税込)⇒ セール販売価格:3,990円(税込)

『超・逃走中&超・戦闘中 ダブルパック』

販売価格:5,830円(税込)⇒ セール販売価格:2,750円(税込)

【ニンテンドーeショップ】

■セール名:『新春ビッグウィンターセール』

■セール期間:2023年1月4日(水)~ 2023年1月24日(火)

『SDガンダム バトルアライアンス』

販売価格:8,778円(税込)⇒ セール販売価格:5,705円(税込)

『SDガンダム バトルアライアンス デラックスエディション』

販売価格:11,550円(税込)⇒ セール販売価格:7,507円(税込)

『SDガンダム バトルアライアンス アルティメットエディション』

販売価格:14,960円(税込)⇒ セール販売価格:9,724円(税込)

『デジモンサヴァイブ』

販売価格:7,678円(税込)⇒ セール販売価格:6,142円(税込)

『ONE PIECE 海賊無双4』

販売価格:8,580円(税込)⇒ セール販売価格:4,290円(税込)

『ワンピース 海賊無双3 デラックスエディション』

販売価格:6,380円(税込)⇒ セール販売価格:2,490円(税込)

『ONE PIECE アンリミテッドワールド R デラックスエディション』

販売価格:5,280円(税込)⇒ セール販売価格:1,375円(税込)

『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』

販売価格:6,270円(税込)⇒ セール販売価格:2,970円(税込)

『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』

販売価格:6,578円(税込)⇒ セール販売価格:3,490円(税込)

『PUI PUI モルカー Let's!モルカーパーティー!』

販売価格:6,248円(税込)⇒ セール販売価格:3,780円(税込)

『PUI PUI モルカー Let's!モルカーパーティー! デジタルデラックス版』

販売価格:6,578円(税込)⇒ セール販売価格:3,980円(税込)

『ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2: エンチャンテッドエディション』

販売価格:5,478円(税込)⇒ セール販売価格:3,680円(税込)

『ディズニー ツムツム フェスティバル』

販売価格:6,710円(税込)⇒ セール販売価格:3,680円(税込)

『キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:3,480円(税込)

『キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS DIGITAL DELUXE EDITION』

販売価格:10,780円(税込)⇒ セール販売価格:4,480円(税込)

『僕のヒーローアカデミア One 's Justice2』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:3,670円(税込)

『僕のヒーローアカデミア One 's Justice2 デラックスエディション』

販売価格:10,340円(税込)⇒ セール販売価格:4,480円(税込)

『僕のヒーローアカデミア One 's Justice』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:2,500円(税込)

『ドラえもん のび太の牧場物語』

販売価格:6,710円(税込)⇒ セール販売価格:3,824円(税込)

その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP( https://dl-scp.bn-ent.net/ )をご覧ください。

■権利表記:

『ウルトラ怪獣モンスターファーム』

(C)円谷プロ (C)Bandai Namco Entertainment Inc. 開発:コーエーテクモゲームス モンスターファーム:(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

『太鼓の達人ドンダフルフェスティバル』

太鼓の達人™ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『SDガンダム バトルアライアンス』

(C)創通・サンライズ

『ONE PIECE海賊無双4』

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』

(C)藤島康介 (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※“PlayStation“は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角(英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等)はそのまま表記し、変更しないでください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-17:16)