数々のミュージカルの名作を上演してきた日生劇場で開催されるThanks Musical Concert『A Gift For You』。当日披露される曲目と生配信の実施が決定した。





公式HP=https://horipro-stage.jp/stage/agiftforyou2022/

公式Twitter=https://twitter.com/horiproconcert #ギフトフォーユー









日生劇場ゆかりのミュージカルを中心に、選りすぐりの名曲や来年の注目作の楽曲をたっぷりと披露するコンサート『A Gift For You』。出演者はミュージカル界を代表する、鹿賀丈史、濱田めぐみ、笹本玲奈、平方元基、柿澤勇人、大貫勇輔、唯月ふうか、小野田龍之介ら豪華俳優陣。さらに各回ゲストとして、安蘭けい、木村達成/石川禅、堂珍嘉邦、松下優也/上原理生、May’nが参加する。







一部 曲目決定!











・二度目の誕生日/『生きる』

・With One Look/『サンセット大通り』

・サンセット大通り/『サンセット大通り』

・乗り越えるの/『ジェイミー』

・時が来た/『ジキル&ハイド』

・対決/『ジキル&ハイド』

・あんな人が/『ジキル&ハイド』

・もしかしたら/『ジャック・ザ・リッパー』

・狩りに出かけよう/『ジャック・ザ・リッパー』

・バタフライ(蝶)/『ストーリー・オブ・マイ・ライフ』

・恋する覚悟/『デスノート THE MUSICAL』

・Omar Sharif/『バンズ・ヴィジット 迷子の警察音楽隊』

・アイム・フライング/『ピーターパン』

・心の叫び/『フィスト・オブ・ノーススター~北斗の拳~』

・氷と炎/『フィスト・オブ・ノーススター~北斗の拳~』

・『メリー・ポピンズ』メドレー

・アンヌと腕を/『ラ・カージュ・オ・フォール 籠の中の道化たち』

・君の歌をもう一度/『ラブ・ネバ―・ダイ』

・本当の俺じゃない/『ロミオ&ジュリエット』



※上記曲目にはゲスト曲を含みます。ゲスト曲以外は同じセットリストを予定しております。

※1公演あたり20曲程度を披露いたします。未発表曲もございます。

※歌唱予定曲は予告なく変更になる場合がございます。





ライブ配信決定!



Thanks Musical Concert『A Gift For You』は、劇場へいらしていただくことが出来ないお客様にもコンサートをお楽しみいただけるよう、ライブ配信を実施いたします。3公演セットでお得にご利用頂けるセット券も販売いたします。

ホリプロステージが贈る俳優陣による夢の競演を、ぜひライブ配信でもお楽しみください。



<ライブ配信詳細>

【日程】

1.12月27日(火)13:30開演

2.12月27日(火)18:30開演

3.12月28日(水)12:30開演



【視聴券価格(税込)】

視聴券:5,000円→イベント割価格4,000円

3公演セット視聴券:12,000円→イベント割価格10,000円



※アーカイブ、見逃し配信の実施はございません。

※途中からご視聴の場合は、巻き戻しての再生はできません。

※別途、配信メディアごとに異なる手数料がかかります。

※原則としてゲスト曲以外は同じセットリストを予定しています。



【視聴券販売期間】

12月20日(火)10:00~



【配信メディア/発売URL】

▼チケットぴあ「PIA LIVE STREAM」

https://w.pia.jp/t/agfy2022/



▼イープラス「Streaming+」

https://eplus.jp/agfy2022/



※どのメディアからご覧頂いても 配信内容はすべて同じです。



【視聴券に関するお問い合わせ】

▼PIA LIVE STREAM :(平日10:00~18:00)電話:017-718-3572/メール:event@linkst.jp

▼Streaming+視聴者ご利用ガイド https://eplus.jp/streamingplus-userguide/

※ホリプロステージでのご回答はできかねます。ご了承下さい。







公演概要



Thanks Musical Concert『A Gift For You』



開催日時:

2022年

12月27日(火)13:30開演/18:30開演

12月28日(水)12:30開演

会場:日生劇場

主催・企画制作:ホリプロ



<出演者>

鹿賀丈史、濱田めぐみ、笹本玲奈、平方元基、柿澤勇人、大貫勇輔、唯月ふうか、小野田龍之介



27日(火)13:30公演ゲスト:安蘭けい、木村達成

27日(火)18:30公演ゲスト:石川禅、堂珍嘉邦、松下優也

28日(水)12:30公演ゲスト:上原理生、May’n



<スタッフ>

演出・構成:高平哲郎/音楽監督:溝呂木友子/美術:横田あつみ/照明:塚本悟/音響:山本浩一/衣裳:飯田恵理子/ヘアメイク:宮内宏明/演出助手:元吉庸泰/舞台監督:近藤元



<チケット発売スケジュール>

11月24日(木)11:00~一般販売開始



[Yシート(20歳以下限定チケット)]

11月25日(金)18:00~12月1日(木)23:59

https://horipro-stage.jp/agiftforyou2022-ticketinfo/#Link04



<チケット料金>

全席指定:10,000円(全席指定・税込)

Yシート(20歳以下限定チケット):2,000円



