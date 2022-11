[エイベックス通信放送株式会社]

ハイレベルなパフォーマンスと多彩な個性で、世界を魅了し続けるK-POP。

アジア圏のみならずさまざまな国で支持を集めていることが実感できる「ミュージックバンクinチリ」が映像配信サービスdTVで配信スタートいたしました。







今作は、韓国の人気音楽番組「ミュージックバンク」が主催するワールドツアーの12公演目として、2018年にチリで開催されたライブを収録したもの。



俳優やアーティストとして活躍するパク・ボゴムとTWICEのジョンヨンがメインMCを務め、Wanna One、SHINeeのテミン、TWICE、VIXX、SF9、B.A.Pという豪華アーティスト6組が集結しました。





チリでの開催は2012年以来2度目とあって、会場のモビスタ-アリーナには待ちかねたK-POPファンが集結。オープニングから、割れんばかりの大歓声で幕をあけます。



第1部では、モノトーンの衣装でクールなパフォーマンスを披露するB.A.P、 笑顔溢れるステージを展開するSF9らのほか、「ラテンポップステージ」として、カミラ・カベロの大ヒット曲「Havana」をVIXXが、MVが70億回再生を突破したルイス・フォンシの「Despacito」をテミンがカバーするスペシャルパフォーマンスも。さらに、キラーチューン「TT」を含め3曲を披露するTWICEの盛り上がりは圧巻!





第2部 では、2017年にデビューし、各新人賞を総なめにしたWanna Oneが熱い歓声を受けて登場。バラード「Beautiful」やオーディション番組『PRODUCE101』のテーマソングとして人気の「Pick Me」を披露したり、スペシャル企画としてSUPER JUNIORの「SORRY,SORRY」をカバーしたり、情熱的なステージを繰り広げます。



そして、トリを飾るのはSHINeeのテミン。チリで単独公演を開催したこともあるほど支持されているSHINeeは、2017年にメインボーカルのジョンヒョンが急逝した直後ということもあり、涙ながらに見つめるオーディエンスも多数。愛情と追悼の想いをしっかり受け止めながら魅せる圧巻のパフォーマンスは必見です。





アーティストの一挙手一投足に湧き起こる大歓声もさることながら、一緒に歌ったり踊ったり、熱い盛り上がりは南米ならでは。熱狂が伝わってくる『ミュージックバンクinチリ』で、思いっきりフェス気分を味わってみてはいかがでしょうか。





■『ミュージックバンク inチリ』



~概要~



韓国の人気音楽番組「ミュージックバンク」が主催する12回目のワールドツアー! 韓流を情熱的に愛するチリでの開催! K-POPの超人気アーティストが6組登場! ここでしか見られないスペシャルステージも是非お見逃しなく!



作品URL:https://bit.ly/3Ff6VAL



コピーライト:Licensed by KBS Media Ltd. (C) KBS. All rights reserved





■dTVサービス概要



【ライブも見るならdTV】



人気の映画、ドラマはもちろん、K-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!



月額550円で見放題。





大ヒット映画や話題のドラマのほか、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツも充実。dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円で見放題※1※2の映像配信サービスです。



さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。



スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。



そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!



誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4





※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)。

※2 一部個別課金コンテンツあり

※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント

※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Play、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





※別途パケット通信料がかかります。

※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。

※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント(R)」が必要です。「spモード(R)」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。

※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



