[メガハウス]

過去最大となる全12社による最新フィギュアの展示に加え、生配信企画、ニャルトキッチンカーの出店、あみあみ掘り出し物市と盛りだくさんの内容に!!



株式会社メガハウス(バンダイナムコグループ、本社:東京都台東区、代表取締役社長:佐藤 明宏)は、フィギュアなどのホビー商材の展示を中心としたイベント 「メガホビEXPO2023 It’s SHOW TIME!!」を2023年8月26日(土)にAKIBA_SQUAREにて開催します。主催のメガハウスに加え、有限会社アルター(ALTER)、株式会社ホビージャパン(HobbyJAPAN)、株式会社壽屋(KOTOBUKIYA)、株式会社アニプレックス(ANIPLEX)、株式会社クレーネル(Claynel)、株式会社KADOKAWA(電撃ホビーウェブ)、大網株式会社(あみあみ)、株式会社ブロッコリー(BROCCOLI)、有限会社キューズQ(quesQ)のほか、初出展となる株式会社サウザント(GOLDENHEAD+)、株式会社アリスグリント(AliceGrint)を加えた全12社によるホビー商材の新商品の展示を行います。







開催概要





今回の「メガホビEXPO2023 It’s SHOW TIME!!」は3年ぶりのリアル開催となった昨年11月26日実施の「メガホビEXPO2022 NEW DOT」以来の実施で、真夏に開催となります。過去最多となる全12社による最新フィギュアたちの展示に加え、メガハウスが誇るフィギュア「P.O.Pワンピースシリーズ」の新作情報を声優の古川登志夫さん、高橋花林さん他ゲストを招いて発表する番組「トピオの麦わらステーション」も別会場から生配信!加えてメガハウスのアイテム紹介番組『メガホビショッピングステーション』もYouTubeにて配信されるほか、先着特典がもらえるニャルトキッチンカーの出店、さらにメガホビEXPOを盛り上げる連動企画として、メガハウスの限定品などが多数ラインナップする「メガホビEXPO掘り出し物市withあみあみ(大網株式会社ご協力)」をあみあみ秋葉原ラジオ会館店に開催することが決定!また併せて、プレミアムバンダイ-メガトレショップ支店-で過去発売した「P.O.Pワンピースシリーズ」や「G.E.M.シリーズ」など、話題のアイテムの抽選販売も実施いたします。この夏、一番アツいフィギュアの祭典がいよいよ開幕となります!!

★「メガホビEXPO2023 It’s SHOW TIME!!」特設ページURL

https://megahobbyexpo.jp/2023showtime/



「メガホビEXPO2023 It’s SHOW TIME!!」出展メーカー一覧





関連番組情報







▶P.O.Pワンピース紹介番組

『トピオの麦わらステーション』を生配信!!

メガハウスが誇るフィギュア「P.O.Pワンピースシリーズ」の新作情報をご紹介いたします!









■番組出演者

MC:古川登志夫さん、高橋花林さん

スペシャルゲスト:名塚佳織さん

進行:伊福部崇さん



■配信日時

2023年8月26日(土)14時開始予定

https://youtube.com/live/0oyNGvxKjXw?feature=share







▶メガハウスのアイテム紹介番組『メガホビショッピングステーション』がメガホビEXPO2023開催に合わせて8月26日に配信決定!!

メガハウスの抽選販売アイテム中心にフィギュア情報をご紹介いたします!



■番組出演者

MC:徳井青空さん

アシスタント:サンダーさん(動画クリエイター)

ゲスト:井上和彦さん

出店情報







▶メガホビEXPO会場にニャルトキッチンカーが登場!!

メガホビEXPO2023が開催されるAKIBA_SQUAREに「MEGA CAT PROJECT ニャルト」シリーズのキッチンカーが出店決定!!

オリジナルドリンクをご注文の方には全6種のコースターがランダムで1枚プレゼント(先着特典)されるほか、

ドリンクか商品を税込合計3,000円以上お買い上げでおひとりさまにつき1つMEGACATショッパーをプレゼント!

また、MEGA CAT PROJECTの商品も会場にて販売。

※特典は無くなり次第終了となります。

ぜひ会場で冷たいドリンクをお楽しみください!!































連動企画







▶「メガホビEXPO掘り出し物市withあみあみ(大網株式会社ご協力)」

メガハウスの限定品などが多数ラインナップする

「メガホビEXPO掘り出し物市withあみあみ(大網株式会社ご協力)」をあみあみ秋葉原ラジオ会館店にて開催。

開催期間:8月26日(土)~無くなり次第終了

開催場所:あみあみ秋葉原ラジオ会館店

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html

(C) Oh-ami inc.Illustration by れい亜



▶メガホビEXPO2023 It’s SHOW TIME!! 開催記念 抽選祭り

あのアイテムをゲットするチャンス!

プレミアムバンダイ-メガトレショップ支店-で過去発売した

「P.O.Pワンピースシリーズ」や「G.E.M.シリーズ」など、

話題のアイテムの抽選販売を実施いたします!

開催期間:8月26日(土)~9月8日(金)

開催場所:プレミアムバンダイ-メガトレショップ支店-

https://p-bandai.jp/megatreshop/













来場の記念に配布物もご用意!







▶メガホビEXPO2023 It’s SHOW TIME!! 配布物情報

メガホビEXPO会場に入場いただく際、

「P.O.Pワンピース20thメモリアルフォト(全5種/ランダムで1枚)や、

ニャルト!うちわなどを特製ショッパー型クリアファイルに封入して

プレゼントいたします!

イベント来場の思い出にぜひ受け取ってください。

■配布物一部抜粋

・P.O.Pワンピース20thメモリアルフォト(全5種/ランダムで1枚)

・MEGA CAT PROJECT ニャルト!うちわ

・メガハウス ガンダムフィギュア情報誌「G.M.ジャーナル」

・メガハウス 遊☆戯☆王フィギュア告知両面チラシ



※配布物には限りがございます。

準備数に達し次第配布終了となります、ご了承ください。

イベント概要





■ イベントタイトル 「メガホビEXPO2023 It’s SHOW TIME!!」

■ 日時 2023年8月26日(土)11:00-19:00(18:45最終入場)

■ 内容 ホビー商材(フィギュア関連)新商品の展示、配信番組 ※入場無料

■ 会場 秋葉原UDX2階「AKIBA_SQUARE」(東京都千代田区外神田4-14-1)

■ 主催 株式会社メガハウス

■ 出展企業

株式会社メガハウス(MegaHouse)、有限会社アルター(ALTER)、株式会社ホビージャパン(HobbyJAPAN)

株式会社壽屋(KOTOBUKIYA)、株式会社アニプレックス(ANIPLEX)、株式会社クレーネル(Claynel)

株式会社KADOKAWA(電撃ホビーウェブ)、大網株式会社(あみあみ)、株式会社ブロッコリー(BROCCOLI)

有限会社キューズQ(quesQ)、株式会社サウザント(GOLDENHEAD+)、株式会社アリスグリント(AliceGrint) (順不同)



