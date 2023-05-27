［株式会社H.P.D.コーポレーション］

レンタカーなしで楽々移動、楽園リゾートを満喫する方法。







ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人:知花 功 https://renaissance-okinawa.com/）およびグループホテル、ココ ガーデンリゾート オキナワ（沖縄県うるま市 マネージャー：佐和田ひとみ https://cocogarden.com/）は、7月1日～9月30日の期間、中部観光バス株式会社（本社：沖縄市）と提携し、那覇空港とホテルを結ぶ直行バスを運行いたします。



昨夏に空港・ホテル間の直行バスを運行いたしましたが、今夏も昨年に続きレンタカー不足が予測されることから、空港・ホテル間の直行バスの運行を決定いたしました。



1日6便運行、所要時間は約70分で、ルネッサンス リゾート オキナワ、ココ ガーデンリゾート オキナワにご宿泊のお客様がご利用いただけます。バス利用により、環境に優しいエシカルな旅、エコツーリズムにもつながります。また、車の免許を持たない方、運転に不安がある方も、気軽にリゾートをお楽しみいただけます。直行バスは、ホテル公式サイトからご予約いただけるほか、直行バス付きの宿泊プランもご用意。詳細は、下記のとおりです。



■那覇空港⇔ホテル直行バス

https://renaissance-okinawa.com/news/detail.php?id=224

【期間】

2023年7月1日～9月30日





【対象】

ルネッサンス リゾート オキナワ、ココ ガーデンリゾート オキナワにご宿泊のお客様

※ご宿泊の3日前までにホテル公式サイトよりご予約ください





【料金】

大人￥1,400



子供（小学生）￥700



幼児無料

※座席を必要とする未就学児（0～5歳）は子供運賃が必要となります。

※同伴者（大人）1人につき、未就学児（0～5歳）1人までは無料、2人目からは子供運賃。







【運行時間】

＜那覇空港発＞

1便 空港発11：15 → ルネッサンス着12：25



2便 空港発12：20 → ルネッサンス着13：30



3便 空港発14：35 → ルネッサンス着15：45





＜ルネッサンス発＞

A便 ルネッサンス発10：40 → 空港着11：50



B便 ルネッサンス発12：55 → 空港着14：05



C便 ルネッサンス発16：15 → 空港着17：25





【所要時間】

約70分 ※道路交通事情により異なります。





◎ココ ガーデンリゾート オキナワにご宿泊のお客様は、ルネッサンスにてココガーデン行きのシャトルバス（https://renaissance-okinawa.com/images/pdf/bus.pdf ）に乗り換えとなります。（所要時間約15分）

アクセス：https://renaissance-okinawa.com/access/



■レンタカーなしでも楽々ステイ（空港ホテル往復送迎バス付）宿泊プラン

【期 間】

2023年7月1日～9月30日





【料 金】

ルネッサンス リゾート オキナワ

2名1室1泊 朝食付 お1人様23,500円～（税・サービス料込）





ココ ガーデンリゾート オキナワ

2名1室1泊 朝食付 お1人様11,000円～（税・サービス料込）







■施設概要

【ルネッサンス リゾート オキナワ】

https://renaissance-okinawa.com



エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。



ヨットセーリングやパラセーリングなど50種以上のマリンスポーツ、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、室内＆屋外プール、キッズお仕事体験など、一年を通して豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。













サンセットBBQやグリル、寿司、日本料理、琉球炭火焼、フレンチ、鉄板焼など個性的な10ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、ご当地土産やリゾートウェアなどのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。







ロングステイClub Savvyや記念日のおもてなしも好評です。



2021年2月、ネイチャーライブラリーをデザインコンセプトに、客室やアトリウムロビー、レストラン、ラウンジなどの大規模リニューアルが完了。





【ココ ガーデンリゾート オキナワ】

https://cocogarden.com



2万3千平方メートル （約7千坪）の敷地の中心に見晴らしのよいガーデンプールがあり、プールを囲むようにコテージ棟が点在するガーデンリゾートです。敷地内には椰子の木や亜熱帯の花が咲き、我が家のように寛げる心地よさを追求した「大人のリゾート」として、豊かな自然と沖縄の文化に囲まれた過ごし方をご提案。



人気のココスパでは島マースやウコン、ハイビスカスなど沖縄の天然素材を使うトリートメントに癒され、レストラン「マカンマカン」では沖縄野菜など地元の食材をたっぷり使ったヘルシーな朝食や、台湾出身の点心師による本格飲茶などが楽しめます。



オーダーを受けてから調理する小籠包やモズク焼売などのアツアツ点心、マンゴープリン他スイーツを心ゆくまで味わえる飲茶三昧50選ランチと100選ディナー（じゃらんnetクチコミ沖縄の夕食が良かったホテル1位受賞2020.10-2021.9）が好評です。





企業プレスリリース詳細へ （2023/05/27-17:16）