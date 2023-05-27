那覇空港⇔ホテル直行バス運行のお知らせ ～夏の沖縄レンタカー…
［株式会社H.P.D.コーポレーション］
レンタカーなしで楽々移動、楽園リゾートを満喫する方法。
ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人:知花 功 https://renaissance-okinawa.com/）およびグループホテル、ココ ガーデンリゾート オキナワ（沖縄県うるま市 マネージャー：佐和田ひとみ https://cocogarden.com/）は、7月1日～9月30日の期間、中部観光バス株式会社（本社：沖縄市）と提携し、那覇空港とホテルを結ぶ直行バスを運行いたします。
昨夏に空港・ホテル間の直行バスを運行いたしましたが、今夏も昨年に続きレンタカー不足が予測されることから、空港・ホテル間の直行バスの運行を決定いたしました。
1日6便運行、所要時間は約70分で、ルネッサンス リゾート オキナワ、ココ ガーデンリゾート オキナワにご宿泊のお客様がご利用いただけます。バス利用により、環境に優しいエシカルな旅、エコツーリズムにもつながります。また、車の免許を持たない方、運転に不安がある方も、気軽にリゾートをお楽しみいただけます。直行バスは、ホテル公式サイトからご予約いただけるほか、直行バス付きの宿泊プランもご用意。詳細は、下記のとおりです。
■那覇空港⇔ホテル直行バス
https://renaissance-okinawa.com/news/detail.php?id=224
【期間】
2023年7月1日～9月30日
【対象】
ルネッサンス リゾート オキナワ、ココ ガーデンリゾート オキナワにご宿泊のお客様
※ご宿泊の3日前までにホテル公式サイトよりご予約ください
【料金】
大人￥1,400
子供（小学生）￥700
幼児無料
※座席を必要とする未就学児（0～5歳）は子供運賃が必要となります。
※同伴者（大人）1人につき、未就学児（0～5歳）1人までは無料、2人目からは子供運賃。
【運行時間】
＜那覇空港発＞
1便 空港発11：15 → ルネッサンス着12：25
2便 空港発12：20 → ルネッサンス着13：30
3便 空港発14：35 → ルネッサンス着15：45
＜ルネッサンス発＞
A便 ルネッサンス発10：40 → 空港着11：50
B便 ルネッサンス発12：55 → 空港着14：05
C便 ルネッサンス発16：15 → 空港着17：25
【所要時間】
約70分 ※道路交通事情により異なります。
◎ココ ガーデンリゾート オキナワにご宿泊のお客様は、ルネッサンスにてココガーデン行きのシャトルバス（https://renaissance-okinawa.com/images/pdf/bus.pdf ）に乗り換えとなります。（所要時間約15分）
アクセス：https://renaissance-okinawa.com/access/
■レンタカーなしでも楽々ステイ（空港ホテル往復送迎バス付）宿泊プラン
【期 間】
2023年7月1日～9月30日
【料 金】
ルネッサンス リゾート オキナワ
2名1室1泊 朝食付 お1人様23,500円～（税・サービス料込）
ココ ガーデンリゾート オキナワ
2名1室1泊 朝食付 お1人様11,000円～（税・サービス料込）
■施設概要
【ルネッサンス リゾート オキナワ】
https://renaissance-okinawa.com
エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。
ヨットセーリングやパラセーリングなど50種以上のマリンスポーツ、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、室内＆屋外プール、キッズお仕事体験など、一年を通して豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。
サンセットBBQやグリル、寿司、日本料理、琉球炭火焼、フレンチ、鉄板焼など個性的な10ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、ご当地土産やリゾートウェアなどのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。
ロングステイClub Savvyや記念日のおもてなしも好評です。
2021年2月、ネイチャーライブラリーをデザインコンセプトに、客室やアトリウムロビー、レストラン、ラウンジなどの大規模リニューアルが完了。
【ココ ガーデンリゾート オキナワ】
https://cocogarden.com
2万3千平方メートル （約7千坪）の敷地の中心に見晴らしのよいガーデンプールがあり、プールを囲むようにコテージ棟が点在するガーデンリゾートです。敷地内には椰子の木や亜熱帯の花が咲き、我が家のように寛げる心地よさを追求した「大人のリゾート」として、豊かな自然と沖縄の文化に囲まれた過ごし方をご提案。
人気のココスパでは島マースやウコン、ハイビスカスなど沖縄の天然素材を使うトリートメントに癒され、レストラン「マカンマカン」では沖縄野菜など地元の食材をたっぷり使ったヘルシーな朝食や、台湾出身の点心師による本格飲茶などが楽しめます。
オーダーを受けてから調理する小籠包やモズク焼売などのアツアツ点心、マンゴープリン他スイーツを心ゆくまで味わえる飲茶三昧50選ランチと100選ディナー（じゃらんnetクチコミ沖縄の夕食が良かったホテル1位受賞2020.10-2021.9）が好評です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/27-17:16）
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