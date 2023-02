[株式会社ジュン]

3月には東京・大阪でサスティナブルな視点で楽しめるポップアップイベントを開催



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表:佐々木進)が運営する「M TO R(ムウ ト アール)」では、“Modern Western”をテーマにした2023 SPRING COLLECTIONを公開。2月17日(金)より、オンラインサイトにて先行予約受付中です。ウエスタンから連想するキーワード「ウエスタン・ブーツ・デニム・ホース・フレア・ヌバック・・etc」をもとに、スラックスやシャツなどモダンなアイテムにディテールを取り入れ、今の気分にアップデートしたアイテムを展開。ビンテージとMIXしたスタイルでM TO Rらしい自由な着こなしを提案します。













“Modern Western”と題した本コレクションでは、ウエスタンから連想するキーワード「ウエスタン・ブーツ・デニム・ホース・フレア・ヌバック・・etc」をもとに、スラックスやシャツなどモダンなアイテムにディテールを取り入れ、今の気分にアップデートしたアイテムを展開。ビンテージとMIXしたスタイルでM TO Rらしい自由な着こなしを提案します。







(上段:左)

2Way Tie Docking Cropped Shirts

Price ¥12,100(税込)

Color White/Blue/Pink

Size 38/40



(上段:中)

Western Mood Denim Bustier Top

Price ¥9,900(税込)

Color Black/Blue

Size FREE



(上段:右)

Sideline Bijou Loose Straight Denim Pants

Price ¥15,400(税込)

Color Black/Blue

Size 36/38/40



(下段:左)

2Way Western Mood Loose Straight Denim pants

Price ¥16,500(税込)

Color Black/Blue

Size 36/38/40



(下段:中)

Western Mood Shirts

Price ¥14,300(税込)

Color Black/White

Size 38/40



(下段:右)

Faux Leather Vintage Boxy Western Jacket

Price ¥25,300(税込)

Color Black/Beige

Size 38/40









展開店舗(先行予約受付中)







J'aDoRe JUN ONLINE: https://www.junonline.jp/muu/product/

ZOZOTOWN:https://zozo.jp/women-brand/mtor/

Rakuten Fashion :https://brandavenue.rakuten.co.jp/brand-M+TO+R/









EVENT



3月には関東エリア/関西エリアで「Re!」と称したPOP UP EVENTを開催いたします。

リユース・リデュース・リメイク・リサイクルアイテムなど、私たちが叶えたいSDGsをこのイベントにご用意いたしました。

併せて2023春夏の新作アイテムもご紹介いたします。





Re! M TO R POPUP for GARAGE

場所: GARAGE 東京都目黒区大橋1-6-4 大橋ガレージ



プレビュー:

3/3 Fri 13:00-16:00 ※招待者と報道関係者のみ



開催期間:

3/3 Fri 16:00-20:00 ※SPECIAL FRIDAY EVENT

3/4 Sat 12:00-19:00

3/4 Sun 12:00-17:00



※3/3 Fri SPECIAL FRIDAY EVENT

ワイン・グロッサリーストア「EYEON」 のワイン・オーガニックドリンクサービスをご用意しております。(無くなり次第終了)



TOPICS:

■スマートフォンブランド「UPBEADS」M TO R別注カラーの発売

■「memo shibuya」ビンテージブローチバリエーション

■リメイクワッペンデニムの発売

■NY発リメイクデニムブランド「WILDROOTZ」発売

■「memo」「ECHORD」「Lake wood clothing」の人気Vintage shopの出店

■お買い上げ¥5,000(税込)以上でムウオリジナルエコバッグの新色をプレゼント(数量限定)

※一部トピックスアイテムは数量に限りがございます。





Re! M TO R POPUP for LUCUA osaka

場所:LUCUA osaka 大阪府大阪市北区梅田3丁目1−3

ルクア3階アトリウム側エスカレーター横イベントスペース



開催期間:

3/17 Fri~3/21 Tue(営業時間:10:30~20:30)



TOPICS:

■スマートフォンブランド「UPBEADS」M TO R別注カラーの発売

■「memo shibuya」ビンテージブローチバリエーション

■リメイクワッペンデニムの発売

■NY発リメイクデニムブランド「WILDROOTZ」発売

※一部トピックスアイテムは数量に限りがございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/21-17:15)