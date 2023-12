[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

銀座 蔦屋書店(東京都 中央区 GINZA SIX6F)では、2023年12月20日(水)~2024年2月4日(日)の期間、「カウボーイビバップTV放送25周年記念フェア」を開催いたします。キャラクターデザインの川元利浩氏直筆サイン入り複製原画を含む、計4種の銀座 蔦屋書店限定複製原画の受注販売、12月13日に発売された「COWBOY BEBOP LP-BOX」や、菅野よう子が新たに選曲・編集したLP3タイトルの販売、全曲収録版CD『Soundtrack From The Netflix Series』、関連グッズ等の販売を行います。









特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/humanities/37702-1337121211.html

概要





「カウボーイビバップ」は1998年に放送開始され、2023年で放送25周年を迎えたSFアクションアニメです。スタイリッシュな映像と、ジャンルレスな内容でクオリティが高い劇中音楽が当時話題となり、日本を代表するアニメのひとつとなっています。今回のフェアでは、「カウボーイビバップ」TV放送25周年を記念して、キャラクターデザインの川元利浩氏直筆サイン入り、もしくはデジタルサインが入った計4種の銀座 蔦屋書店限定複製原画(エディションナンバー入り・数量限定)の受注販売をはじめ、12月13日に発売された「COWBOY BEBOP LP-BOX」や、菅野よう子が新たに選曲・編集したLP3タイトル、さらに初めて全曲収録版CDとなった『Soundtrack From The Netflix Series』を販売。そのほか「カウボーイビバップ」関連のグッズ販売を行います。



●前期展示 12月20日(水)~12月26日(火)

開催場所|コミック売場 フェア小道

内容|キャラクターデザイン・川元利浩氏直筆サイン入り複製原画1種の受注販売。菅野よう子氏のLP-BOX、菅野よう子氏が新たに選曲・編集した3タイトル、全曲収録版CD『Soundtrack From The Netflix Series』の販売。「カウボーイビバップ」グッズ各種の販売。



●後期展示 12月27日(水)~2月4日(日)

開催場所|コミック売場 フェア平台

内容|前期の販売内容に加え、キャラクターデザイン・川元利浩氏のデジタルサイン入り複製原画3種の受注販売を行います。



キャラクターデザイン・川元利浩氏直筆サイン入り複製原画





銀座 蔦屋書店限定「カウボーイビバップTV放送25周年記念 複製原画A」



55,000円(税込)

額装付き、W560×H320(額装込)、直筆サイン入り、エディション数:30

今回のフェアに合わせ制作された複製原画作品。「カウボーイビバップ」でキャラクターデザインを担当した川元利浩氏の直筆サインとエディションナンバー入り。

店頭・オンラインにて受注販売。

店頭|12月20日(水)~2月4日(日)

オンライン|12月27日(水)~2月4日(日)

※3月頃お届け予定。



キャラクターデザイン・川元利浩氏デジタルサイン入り複製原画





今回のフェアに合わせ制作された複製原画作品。「カウボーイビバップ」でキャラクターデザインを担当した川元利浩氏のデジタルサイン入り。

店頭・オンラインにて12月27日(水)~2月4日(日)に受注販売。

※3月頃お届け予定。



■銀座 蔦屋書店限定「カウボーイビバップTV放送25周年記念 複製原画B」



49,500円(税込)

額装付き、W540×H385(額装込み)、デジタルサイン入り



■銀座 蔦屋書店限定「カウボーイビバップTV放送25周年記念 複製原画C」



49,500円(税込)

額装付き、W540×H385(額装込み)、デジタルサイン入り



■銀座 蔦屋書店限定「カウボーイビバップTV放送25周年記念 複製原画D」



49,500円(税込)

額装付き、W540×H385(額装込み)、デジタルサイン入り



TV放送25周年オフィシャルブック





■THE BOOK OF COWBOY BEBOP



本書籍は、『カウボーイビバップ』のTV放送25周年を記念したオフィシャルブックです。カラー冊子とモノクロ冊子の2冊構成で、2冊を収納する三方背BOXには、本作品のアイキャッチなどを手掛けたグラフィックデザイナー・上杉季明氏(マッハ55号)によるデザインを使用。BOX表紙には金の箔押しとエンボス加工による高級感のある仕上がり。BOX裏表紙には、本作品の監督:渡辺信一郎氏、プロデューサー・南 雅彦氏、キャラクターデザイン・川元利浩氏、メカニカルデザイン・山根公利氏、音楽・菅野よう子氏のサインが入ったボードを使用。各冊子の表紙・裏表紙には、キャラクターデザイン・川元利浩氏による「スパイク」「フェイ」「ジェット」「エド」「アイン」の新規描き下ろしイラストを使用。モノクロ冊子には、『カウボーイビバップ』、『COWBOY BEBOP 天国の扉』より、キャラクター・メカの設定線画を、各話数に分けて分かりやすく掲載。カラー冊子には、同じく両作品よりキャラクター・メカ設定画や、美術設定、モニター画面の設定、版権イラストなどを収録。OP・EDなどの絵コンテを一部掲載した読み応えのある構成になっています。さらに、監督・渡辺信一郎氏とプロデューサー・南 雅彦氏による対談、キャラクターデザイン・川元利浩氏とメカニカルデザイン・山根公利氏による対談、音楽・菅野よう子氏のインタビューを掲載しています。



発売予定日|2024年3月

12,100円(税込)

カラー冊子:250ページ以上予定(A4サイズ)+モノクロ冊子:250ページ以上予定(A4サイズ)

3方背BOXケース付き。

期間中店頭にて予約販売を行います。(数量限定)

※プレミアムバンダイ、A-on STORE 他での予約販売は終了しております。

※プレミアムバンダイ、A-on STORE の特典グッズは付属いたしません。

※数に限りがございますのでご了承くださいませ。



歴史的名作「COWBOY BEBOP」の音楽が、LP-BOX、LP、CD 計5作品にて登場







画面左上より、「TANK! Gold COWBOY BEBOP(初回生産限定盤)」アナログ2枚組

左下「Songs for the Cosmic Sofa COWBOY BEBOP(初回生産限定盤)」アナログレコード

中央「COWBOY BEBOP LP-BOX(初回生産限定盤)」アナログ11枚組

右上「The Real Folk Blues Legends COWBOY BEBOP(初回生産限定盤) 」アナログ2枚組

右下「COWBOY BEBOP Soundtrack From The Netflix Series」CD2枚組 音楽:シートベルツ



アナログボックスには、テレビシリーズのオープニングテーマ「Tank!」を収録したサウンドトラック第1弾「COWBOY BEBOP」をはじめとする作品が計11枚のLPに収録されています。また、菅野よう子氏が新たに選曲・編集した3タイトルもアナログ盤で同時リリース。オリジナルLP-BOX、菅野よう子氏が新たに再編集したアナログ3タイトル「TANK! Gold」「 The Real Folk Blues Legends」「 Songs for the Cosmic Sofa」と、海外のみで発売されたNetflix版アナログ「Soundtrack From The Netflix Series」が全曲収録版として初めてのCD化。



フィギュア、グッズ





■POP UP PARADE 「スパイク・スピーゲル」



プラスチック製 塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属・全高:約185mm



■フルスペック・メモリアルモデル「ソードフィッシュII」



TVアニメ『カウボーイビバップ』主人公スパイク・スピーゲルの愛機「ソードフィッシュII」の1/48スケール完成品モデル。メカニカルデザイン山根公利氏監修により、機体フォルム、ギミック、エイジング処理とソードフィッシュIIの魅力を余すことなく再現したフルスペックメモリアルモデルです。

サイズ|全長約36cm、全幅約30cm



ほか以下も取扱い予定。

■POP UP PARADE「エド&アイン」

■POP UP PARADE「ジェット・ブラック」



掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。台座は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。



そのほか、アパレルグッズやお菓子をお取扱い予定です。12月20日(水)10:30より店頭にて販売開始。

最新の情報は銀座 蔦屋書店HPをご確認ください。

(C)SUNRISE

(C)SUNRISE・BONES・BANDAI VISUAL



フェア詳細





カウボーイビバップTV放送25周年記念フェア

期間|2023年12月20日(水)~2月4日(日)

会場|銀座 蔦屋書店 コミック売場 スターバックス側小道、フェア平台

主催|銀座 蔦屋書店

お問い合わせ|03-3575-7755 (info.ginza@ccc.co.jp)

銀座 蔦屋書店





本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。



住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

電話番号|03-3575-7755

営業時間|店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/

Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks

Twitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA

Instagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/



CCCアートラボ





CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



