グラミー賞受賞者でヒップホップ界のレジェンドラッパーNas(ナズ)がニューアルバム『Magic 2』を、7月21日にMass Appeal(マス・アピール)からリリース。長年コラボレターを務めるHit-Boyがプロデュースした10曲の新曲が収録されている。50セントがフィーチャーされた新曲「Office Hours」、21サヴェージがフィーチャーされた「One Mic, One Gun」(ボーナストラック)などが含まれる。



『Magic 2』は、この3年間にNasとHit-Boyが制作し、リリースしてきた5作目のアルバム。2021年のクリスマスイブにサプライズリリースされた9曲入りアルバム『Magic』の続編にあたる。

昨年11月にリリースされた前作『King's Disease III』により、3部から成る“King’s Disease”シリーズを完結。シリーズの前2作は、共にグラミー賞の最優秀ラップアルバム部門でノミネートを獲得。2020年発表の『King’s Disease』は初のグラミー賞に輝いている。



昨年8月からNasは、北米25都市を回る大規模なツアー『NY State Of Mind Tour』を、Wu-Tang Clan と共に開催。ファンの熱い要望に応えて、今年も9月20 日テネシー州ナッシュビルからスタート。10月のカリフォルニア州ハイランドの最終日まで、全20公演が予定されている。



Nas(ナズ)プロフィール

90年代初頭から現在まで数多くのクラシックを生み、ヒップホップシーン最高のリリシストのひとりとして君臨してきたNas。米コロムビア・レコードとの契約後、1994年「It Ain’t Hard To tell」、「The World Is Yours」、「One Love (feat. Q-Tip)」、「N.Y. State Of Mind」などの名曲を収録した歴史的名盤とされるデビューアルバム『Illmatic』を発表。1996年には「If I Ruled The World (Imagine That) 」(feat. Lauryn Hill)、「Street Dreams」などのヒットを収録した、更に進化を遂げたアルバム『It Was Written』をリリース。1999年のダブルプラチナムに輝いたアルバム『I Am...』からは、「Nas Is Like」、「Hate Me Now (feat. Puff Daddy)」、「You Won’t See Me Tonight (feat. Aaliyah)」などのヒットが続出した。



その後もRIAAプラチナム認定の『Nastradamus』(1999年)、代表曲となった「One Mic」を収録したプラチナムアルバム『Stillmatic』(2001年)、「Made You Look」、「I Can」を収録したアルバム『God's Son』(2002年)、「Bridging The Gap」、「Just A Moment」を収録したプラチナム認定の2枚組CD『Street's Disciple』(2004年)などの作品をコンスタントに発表。2012年のアルバム『Life Is Good』はグラミー賞4部門でノミネートを獲得、RIAAゴールドに認定された。



2020年8月には、2年ぶりの新作『King’s Disease』を発表し、2021年グラミー賞で最優秀ラップアルバム賞を受賞。Nasにとって初のグラミー賞受賞となった。2021年に発表された続編『King’s Disease II』も、引き続きNas自身とHit-Boyがプロデュースにあたり、再びグラミー賞の最優秀ラップアルバム部門でノミネートを獲得。



大成功を収める音楽キャリアに加えて、1998年には数々のミュージックビデオを共に制作してきたHype Williamsが監督するNYアンダーグラウンドを舞台にした犯罪アクションドラマ『BELLY 血の銃弾』に出演。故DMXと共演を果たしている。また2016年のNetflixシリーズ『ゲットダウン』ではエグゼクティヴ・プロデューサーを務めた。



NasはインディレーベルMass Appeal Recordsの共同創設者でもある。



リリース情報

Nas ニューアルバム『Magic 2』配信中

配信リンク:https://nas.lnk.to/Magic2



トラックリスト

1. Intro

2. Abracadabra

3. Office Hours (ft. 50 Cent)

4. Black Magic

5. Motion

6. Bokeem Woodbine

7. Earvin Magic Johnson

8. What This All Really Means

9. Slow it Down

10. Pistols On Your Album Cover

11. One Mic, One Gun (ft. 21 Savage) - Bonus Track



