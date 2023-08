[FC東京]

9月3日(日) 2023明治安田生命J1リーグ第26節vsアビスパ福岡 (19:00キックオフ/味の素スタジアム)において、クラブスポンサーである「ぴあ株式会社」のご協賛をいただき、『ぴあ Day』を開催いたします。

みなさまお誘い合わせの上、ぜひ味の素スタジアムへご来場ください!





□対象試合

2023年9月3日(日)

2023明治安田生命J1リーグ 第26節

FC東京 vs アビスパ福岡

(19:00キックオフ/味の素スタジアム)

▽チケット発売日(予定)

<一般販売>

8月12日(土) 10:00~





□実施内容

1. 『Laser Beam Night supported by ぴあ』を開催!

ぴあ株式会社様の協賛により『Laser Beam Night supported by ぴあ』を開催いたします。

FC東京史上最大数のレーザーで彩る光の演出をお楽しみください!







※画像はイメージです





2.「ぴあ」ブース登場!オリジナルグッズが当たる抽選会実施!

ぴあが手掛ける「サッカー観戦 × 旅」をテーマにしたアプリ「ユニタビ」をダウンロードして、当日ブースにて画面をご提示いただくと、選手サイン入り色紙やタオルマフラーなどが当たる抽選会に参加できます!ぜひブースへお立ち寄りください。

◇ユニタビの詳細は下記URL

https://uni-tabi.jp/portal/lp







<1等>

サイン入り色紙 25名様



<2等>

FC東京タオルマフラー 30名様



<3等>

FC東京B5ノート 70名様



<参加賞>

ユニタビステッカー 2,000名様



【実施時間】

SOCIO開門(16:45予定)~キックオフ



【実施場所】

メイン2ゲート付近(場内対応)





□ユニタビアプリDL方法

「ユニタビ」アプリは、下記のリンクからダウンロードをお願いいたします。

※当日、混雑を避けるために事前にアプリをダウンロードしていただくことをオススメいたします。

<App Store>

https://apps.apple.com/us/app/id1634532890

<Google Play>

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.pia.sportstourism&referrer





□協賛

ぴあ株式会社





企業プレスリリース詳細へ (2023/08/09-15:46)