[The Orchard Japan]

7月29日(土) のWHITE STAGE出演に先駆けて、2021年の称賛シングル「Bunny Is A Rider」のリミックス集をリリース



チェアリフトの解散後はチャーリーXCX、クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンらとの共演や、デュア・リパのオープニングアクト、そして世界各地の人気フェスで圧巻のパフォーマンスを見せつけ、いま世界中が注目するキャロライン・ポラチェック(Caroline Polachek)。 今年2月に発表した最新アルバム『Desire, I Want To Turn Into You』は既に「2023年のベスト・アルバム」として各所メディアにて取り上げられ、大きな話題となっている。







"キャロライン・ポラチェクのキャリア最高のアルバムは、変幻自在のポップ体験であり、愛の最も暗い隅々への情熱的、そして豊かなメロディックな抒情詩だ"

- PITCHFORK, BEST NEW MUSIC



"2019年の『Pang』に続くこの傑作アルバムは、オルタナティヴ・ポップ・シンガー・ソングライターのトレードマークであるヴォーカル・スタイルを引き継ぎつつ、彼女の作品をより進化させ、彼女のソロ・スターダムを最初に確立した屈託のない欲望をさらに押し出した作品となっている。"

- BILLBOARD



"『Desire~』は、愛と欲望の日記的な宣言以上のものだ。それは、彼女のアヴァン・ポップの衝動と、きらめくような限りなく柔軟な歌声に奉仕する、大小の、ノスタルジックな、そして現在のアイデアのパッチワークである。彼女のキャリアの中で最高のアルバムであり、スピリチュアルで変容的な行為としての愛についての魅惑的な探求でもある。"

- CONSEQUENCE OF SOUND



“衝撃的かつ革新的なアーティストの幽玄の世界へと誘う、活気に満ちた別世界の旅だ。ヒット・シングル「Bunny Is a Rider」(間違いなく2021年度ベスト・トラックのひとつ)、「Billions」、「Sunset」、「Welcome to My Island 」を収録したアルバム『Desire~』は、きらびやかでエキサイティング、そしてポラチェックらしさを感じさせる。”

- GQ



---------



米NYブルックリンを拠点に活動していたエレクトロ・ポップ・ユニット、チェアリフトの解散後、チャーリーXCX、クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンらとの共演や、デュア・リパのオープニングアクト、そしてコーチェラ、ロラパルーザ、プリマーヴェラ、グラストンベリーなどの人気フェスで圧巻のパフォーマンスを見せつけ、いま世界中が注目するキャロライン・ポラチェック(Caroline Polachek)。 今年2月に発表したアルバム『Desire, I Want To Turn Into You』は既に「2023年のベスト・アルバム」として各所メディアにて取り上げられ、大きな話題となっている。



そんな中、アルバム収録曲で、米Pitchfork「Best Track of 2021」にも選ばれた楽曲「Bunny Is A Rider」のリリース2周年を記念して、このたびリミックスを3曲リリース。 活力に溢れるダンス・プロデューサーであり、リミックスの達人でもあるDOSSとのコラボレーションで、ポラチェクの天空のような存在感は新たな高みに到達。 また、フューチャリスト・プロデューサーのSEGA BODEGAとテクノ・ハイブリッドのNIKKI NAIRによるヴァージョンもあり、両者とも「Bunny Is A Rider」をこれまでの限界を超え、拡張している。もちろん、それぞれのヴァージョンの中心にあるのは、原曲の魅力であり、革新の意志に貫かれ妥協はしていない。「Bunny Is A Rider」のオリジナル・トラックは、全世界で2,700万回以上のストリーミングを記録し、迷宮風のミュージックビデオの再生回数も260万回を超えた。



Caroline Polachek - Bunny is a Rider (Official Video)





アルバム『Desire, I Want To Turn Into You』は、「Bunny Is A Rider」のみならず世界で高評価を得ており、メタクリティックでは約5ヶ月間1位をキープし、今年最も評価の高いアルバムの1つとなっている。Pitchfork、Billboard、Esquire、UPROXX、The Guardian、Consequence of Soundなどでは特集が組まれ、2023年のベストアルバム・リストの常連となった。この多彩なアルバムに触発され、ポラチェクは『The Spiraling Tour』を開催。このツアーでは、ニューヨークの象徴ラジオシティ・ミュージックホールのソールドアウト公演を含む北米で全22公演を行い、英グラストンベリー・フェスティバルでは傑出したセットを披露するなど、ポラチェクの呪術的なパワーを見せつけ、今や世界で最も高く評価されるパフォーマーの一人となっている。



そしていよいよ今月29日(土)、フジロックフェスティバル '23に初登場する。

https://fujirockfestival.com/



Caroline Polachek

米ニューヨーク・ブルックリンを拠点に活動するエレクトロ・ポップ・ユニット、チェアリフトでの活躍でも知られるポラチェック。『Desire, I Want To Turn Into You』は、ポラチェックにとって 2019 年のエクスペリメンタル・ポップの傑作『Pang』以来の作品で自身の名義でリリースした2枚目のアルバム。前作で、彼女は現代ポップシーンを牽引する、類い稀ない才能としての地位を確固たるものとした。

ポラチェックは、チェアリフト解散後、ソロになってから急激に活動の場を拡大。デュア・リパの 2022 年の北米ツアーのオープニング・アクトから、コーチェラ、ロラパルーザ、グラストンベリー、プリマーヴェラ、オール・ポイント・イースト、ガバナーズ・ボール、ピッチフォーク・ミュージック・フェスティバル、アウトサイド・ランズ、更には TV 番組『ジミー・キンメル・ライブ!』や『レイト x2 ショーwith ジェームズ・コーデン』まで、様々なステージでパフォーマンスを披露している。

「So Hot You’re Hurting My Feelings」などの傑出したバイラルトラックにより、彼女のアルバムのグローバルストリーミング数は1億 7500 万回を突破し、今もなお増え続けている。



【リリース情報】

・Caroline Polachek シングル

「Bunny Is A Rider (Remix)」配信中

配信リンク:https://ffm.to/bunnyremix



【収録曲】

1. Bunny Is A Rider (Doss Remix)

2. Bunny Is A Rider (Sega Bodega ‘UKG’ Remix)

3. Bunny Is A Rider (Nikki Nair ‘Satellite’ Remix)

4. Bunny Is A Rider (Original)



・Caroline Polachek最新アルバム

『Desire, I Want To Turn Into You』配信中

配信リンク:https://ffm.to/diwttiy



【収録曲】

1. Welcome To My Island

2. Pretty In Possible

3. Bunny is a Rider

4. Sunset

5. Crude Drawing Of An Angel

6. I Believe

7. Fly To You (feat. Grimes and Dido)

8. Blood And Butter

9. Hopedrunk Everasking

10. Butterfly Net

11. Smoke

12. Billions



【Music Videos】

「Smoke」

https://www.youtube.com/watch?v=pmxqAjh3WIY

「Welcome To My Island」

https://www.youtube.com/watch?v=hxgcz_6GKX0

「Sunset」

https://www.youtube.com/watch?v=-YBP-D6vQIA

「Billions」

https://www.youtube.com/watch?v=4zEQJrggKgk

「Bunny Is A Rider」

https://www.youtube.com/watch?v=h_V2ccs_Urk



FOR MORE ON CAROLINE POLACHEK:

Website https://linktr.ee/carolinepolachek

Instagram https://www.instagram.com/carolineplz/

Twitter https://twitter.com/carolineplz

YouTube https://www.youtube.com/CarolinePolachek



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/18-20:16)