[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

多彩なパートナーやクリエイターとともに鳥山明氏の名作『SAND LAND』を多面的に展開する「SAND LAND project」始動!



株式会社バンダイナムコエンターテインメント(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮河恭夫)と株式会社バンダイナムコフィルムワークス(本社:東京都杉並区、代表取締役社長:浅沼誠)は、株式会社集英社とともに、鳥山明氏の『SAND LAND(サンドランド)』を多面的に展開する「SAND LAND project」を始動いたしました。その第1弾として、株式会社バンダイナムコフィルムワークスのサンライズスタジオが中心となり、有限会社神風動画、株式会社アニマとアニメーション映像を制作することが決定いたしました。





「SAND LAND project」は鳥山明氏による名作コミック『SAND LAND』を世界中に発信し、多方面のパートナーやクリエイターと、さまざまな手法で『SAND LAND』の魅力的なキャラクターや冒険心をくすぐる乗り物、鳥山ワールドを表現していきます。



『SAND LAND』の映像公開に向けて、さまざまなプロモーションやイベントを予定しております。詳細の展開やスケジュールは順次発表してまいりますので、今後も「SAND LAND project」にご注目ください。





『SAND LAND』について







『SAND LAND』は、『DRAGON BALL』や『Dr.スランプ』などを手掛ける鳥山明氏による作品で、2000年に『週刊少年ジャンプ』にて連載。全1巻で完結する短期集中連載ながら、世界中で人気を博しています。



<あらすじ>

魔物も人間も水不足にあえぐ砂漠の世界で、

悪魔の王子・ベルゼブブと保安官・ラオが手を組み、

砂漠のどこかにある「幻の泉」を探す旅に出る。





「SAND LAND project」について







「SAND LAND project」では、鳥山明氏による名作コミック『SAND LAND』を世界中に発信し、株式会社集英社、バンダイナムコグループが多彩なパートナーやクリエイターとタッグを組みさまざまなコンテンツを生み出していきます。



・公式サイト : https://sandland.jp/

・公式SNS : https://twitter.com/sandland_pj_jp



・ティザー映像 :https://www.youtube.com/watch?v=OUarJfoIjck







『SAND LAND』映像化が決定



アニメ『SAND LAND』は株式会社バンダイナムコフィルムワークスのサンライズスタジオ、有限会社神風動画、株式会社アニマによる共同制作となり、実力派クリエイターが集結し、極上の映像体験をお届けいたします。



・タイトル : SAND LAND

・時期 : 未定

・制作 : 株式会社バンダイナムコフィルムワークス サンライズスタジオ、有限会社神風動画、株式会社アニマ









バンダイナムコエンターテインメントとバンダイナムコフィルムワークスは、バンダイナムコグループのパーパス「Fun for All into the Future」のもと、エンターテインメントが生み出す心の豊かさで、人と人、人と社会、人と世界がつながる。そんな未来を、世界中のすべての人とともに創ります。



※権利表記:(C)バード・スタジオ/集英社 (C)SAND LAND製作委員会

※プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。



