株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2023年2月22日(水)発売予定のNintendo Switch(TM)版『デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION』において、最新映像「ゲーム紹介トレイラー」を公開いたしました。

デジタルワールドでの「冒険」「育成」「バトル」を、本作の女性主人公となるシキ役 藤田 咲さんのナレーションで紹介!是非ご覧ください。









【公式サイト】 https://digimonworld-neo.bn-ent.net/nsw/

【公式 Twitter】 https://twitter.com/Digimon_game





最新映像「ゲーム紹介トレイラー」公開!



新たなデジモンとの出会い、異世界をめぐる冒険が、今幕を開けるー!

本作の女性主人公となる、シキ役 藤田 咲さんのナレーションで、デジタルワールドでの「冒険」「育成」「バトル」を紹介!





URL:https://youtu.be/VTZ4GJH_N4E









Nintendo Switch™版『デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION』とは



◆デジモンとの絆で世界は進化する!

「デジモンワールド」シリーズのシステムを継承した、それぞれ性格の個性や寿命がある生きたデジモンを「育成」し、パートナーデジモンと共に異世界デジタルワールドを「冒険」、野生のデジモン達と「バトル」する育成RPGゲーム『デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION』がNintendo Switchに移植されて登場!





◆Nintendo Switch™版では、より遊びやすい追加機能を実装

ビギナーモード追加





難易度「ビギナーモード」では、敵の強さが抑えられており、「デジモンワールド」シリーズをプレイしたことがない方でも遊びやすい難易度となっています。



走る機能追加





「走る」機能追加で移動速度が通常の1.4倍に!

広大なデジタルワールドのフィールドを走って移動してテンポ良く遊ぶことができます。



◆デジタルワールドでの冒険が、今始まる

主人公は突如デジタルワールドに飛ばされてしまった高校3年生。

小さいころ、デジタルモンスターのゲームに熱中し小学校5年生のころには全国大会で準優勝。その大会で貰ったデジヴァイスを久しぶりに起動させた時、異世界デジタルワールドに飛ばされてしまう。

飛ばされた先の危機に瀕しているデジタルワールドを救うため、また元の世界に帰るためにも2体のパートナーデジモンと共に冒険へ旅立ちます。









◆危機に瀕した異世界デジタルワールドを救う「冒険」





はじまりの街「フローティア」を拠点にパートナーデジモンとフィールドを冒険し、情報やアイテムを手に入れながら物語を進めていきます。

フィールドには野生のデジモンが徘徊し、バトルが発生することも。

フローティアに住むデジモンが増えることで街は発展していき、育成や冒険の手助けとなる新しい施設が建てられ、より強いデジモンへと育てやすくなっていきます。



フィールドを冒険していると、困っているデジモンがいることがあります。そんなデジモンを助けることでフローティアに移り住んでくれることもあります。





フィールドではキャンプをして体力回復や料理をしたり、釣りをして食材を手に入れたりと、パートナーデジモンとの落ち着いたひと時を過ごすこともできます。



◆寿命に限りのある“2体のパートナーデジモン”の同時「育成」





本作では2体のパートナーデジモンを同時に育成します。

共に冒険するパートナーデジモンには寿命があり、限られた時間の中で鍛えるだけではなく、食事やトイレなど、お世話をすることでしつけをしつつ、キズナを育んでいきます。



トレーニングやバトルを通じてパートナーデジモン達は成長し、より強いデジモンへと進化していきます。





パートナーデジモンは寿命が尽きると、デジタマとなり再び育て直していくことになりますが、基礎パラメータの上昇や技の引き継ぎにより、何度も育成することによって、より強いデジモンへと育成しやすくなります。



◆自身で考えて行動するデジモンに指示(Order)を与える戦略的「バトル」





パートナーデジモンは自分で考えて戦います。

行動はパートナーデジモンの性格によって変わるので、バトル中はパートナーを応援したり指示を出したり、アイテムを使ったり、有利に戦えるようサポートしていきましょう。



パートナーデジモン同士のキズナが強いと、お互いサポートしたりしてくれます。しかし、しつけができていないと、デジモンが言う事を聞かないこともあるので、普段からのお世話が重要となります。





パートナーデジモンが2体ならではの合体必殺や強力な「ExE」を繰り広げたりと、状況にあわせて指示を出し戦略的にパートナー達と一丸となって戦いましょう。





購入者特典を手に入れて、物語の序盤からよりスムーズに育成し冒険にでよう!











製品基本情報









タイトル:デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION

発売日:2023 年 2 月 22 日

プラットフォーム:Nintendo Switch™

ジャンル:育成 RPG

プレイ人数:1 人

CERO:B

コピーライト:

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



