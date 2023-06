[株式会社SNK]

株式会社SNK(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長CEO:松原 健二)は、本日(2023年6月1日)よりiOS/Android版『クロスソード アケアカNEOGEO』を配信開始したことをお知らせいたします。今後もNEOGEOの名作・傑作タイトルを配信していきますので、ご期待ください。









『クロスソード アケアカNEOGEO』

「クロスソード」は1991年にSNKから発売されたアクションゲームです。魔人ナウシズを倒すため、武器攻撃や魔法攻撃、防御などを駆使して全7ステージを戦い抜きましょう。3D視点のゲーム画面で、2人同時プレイも可能です。獲得したGOLDで武器を購入したり、キャラクターが成長するRPG要素も搭載されています。



Bluetoothコントローラーに対応!多人数プレイが可能に!

Bluetoothコントローラーを使用することで、より快適にゲームをお楽しみいただけます。また複数個のコントローラーをスマートフォンに接続することで友達と協力して遊ぶことも可能に。充実のコンフィグ機能で自分好みのカスタマイズを施して自慢の腕前を披露しよう!









【タイトル概要】

■タイトル名:クロスソード アケアカNEOGEO

■対応プラットフォーム:iOS/Android

■ジャンル:アクション

■配信開始日:2023年6月1日

■価格:650円(税込)

■配信URL

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/crossed-swords-aca-neogeo/id6444053627

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snk.acacs



【アケアカNEOGEOについて】

1990年の誕生以来、世界中のファンから熱狂的に愛されたゲームプラットフォーム「NEOGEO」。SNKとハムスター社は、かつて「NEOGEO」で発売された名作たちを最新のゲーム環境で楽しめる「アケアカNEOGEO」シリーズを展開しています。これまでに全世界累計400万以上のダウンロードを記録しているコンシューマ版に続いて、いよいよiOS/Android版の配信がスタート!当時のアーケードゲームを忠実に再現することをコンセプトに、難易度設定や多彩な画面設定、オンラインランキングなどを搭載。さらにスマートフォンでの快適なプレイをサポートするクイックセーブ/ロード機能やバーチャルパッドカスタマイズ機能も追加しました。今なお支持される名作たちを、「アケアカNEOGEO」でお楽しみください。



>「アケアカNEOGEO」ポータルサイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/akeaka/



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

※ゲーム画面は開発中のものです。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-15:16)