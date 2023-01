[ookami]

ライブからニュースまで、スマホだからこそできる新しいスポーツライフをデザイン



スポーツスタートアップ企業 ookami は、 スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」において、 本日1月22日(日)12時30分より行われる天皇盃 第28回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の模様をスタートからゴールまでリアルタイム速報いたします。









iPhoneアプリより

https://itunes.apple.com/jp/app/id897872395



全国男子駅伝2023 速報ページ

http://bit.ly/3wi8ubt







大会展望





中学生、高校生、一般(社会人/大学生)の7名の選手が広島の平和記念公園前から7区間、48.0kmのコースでたすきを繋ぐ。

3年ぶりの開催となる本駅伝は3年前に優勝した長野、2位の兵庫を筆頭に大阪や岡山、宮城などに注目が集まる。

長野は大会最多の8度の優勝を誇り、2連覇をかけて臨む。1区に全国高校駅伝で区間2位と快走した永原颯磨(佐久長聖高)を起用、5000m高校記録保持者の吉岡大翔(佐久長聖高)を5区に、アンカーに立大の男子駅伝部監督を務める上野裕一郎を置いた布陣となった。過去5度の優勝実績のある兵庫は高校駅伝で1区区間賞の長嶋幸宝(西脇工高)を1区に据え、話題を集める新妻3兄弟(新妻玲旺、新妻遼己と新妻昂己の双子)たちは10年ぶりの優勝を兵庫にもたらせるか。また学生駅伝3冠の駒大のエース田澤廉は青森で出場予定だったが体調面の理由から欠場となった。

先週の全国女子駅伝では岡山の中学3年生ドルーリー朱瑛里が新星としてニューヒロインとなった。今大会でも新しい選手が輝きを放つのか、注目したい





7区間 48.0km

第1区 7.0km(平和記念公園前~)

第2区 3.0km(広電井口駅東~)

第3区 8.5km(海老園交差点~)

第4区 5.0km(宮島口ロータリー~)

第5区 8.5km(JR阿品駅南~)

第6区 3.0km(広島工大高前~)

第7区 13.0km(草津橋~)







地域のスポーツチーム/大会主催者様へ



Player!は、だれでも簡単に試合情報を配信できる、大会配信プラットフォームです。

アマチュアチーム、学生チーム、地域クラブ、あらゆるスポーツチーム・団体を対象に、Player!と連携する配信パートナーを募集しています。広報、マーケティングやファン管理にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。



▶︎参考実施例

U18 川崎ブレイブサンダースとB.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2022において試合速報連携を実施!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000644.000013627.html



Player!が「南総通運 WPA公認 2021第26回日本ID陸上競技選手権大会」の映像と速報を生配信!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000563.000013627.html



第1回全日本空手道体重別選手権大会の全630試合をPlayer!がリアルタイム速報!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000611.000013627.html



▶︎お問い合わせフォーム先

https://form.k3r.jp/ookami/whitedocument







Player! とは



「この世界に、スポーツダイバーシティを。」



Player!は、誰もが、自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられるプラットフォームです。

この50年間、スポーツ産業はマススポーツ、マスメディア、マススポンサーの三位一体で発展してきました。



ファンの少ないスポーツは全国放送に耐えられず、マスメディア中継がなく、マススポンサーがつかず、どんどんマイナースポーツ化していく。



マススポーツとマイナースポーツに大きな格差が生まれてしまったのが、昭和と平成の時代でした。



必死に頑張っているソフトボール選手やそれを応援しているお母さんにとって、それは本当にマイナーなスポーツなのでしょうか。



Player!は、「マススポーツ」ではなく「マイスポーツ」があるライフスタイルを提案します。



自分のお気に入りの街をみつけて、その街に住んでみて、そしてその街が好きになって、その街を盛り上げることに貢献するのってちょっと楽しかったりするように。スポーツも、自分ならではのお気に入りのスポーツをみつけて、そのスポーツを好きになり、そのスポーツを盛り上げていくことに貢献できたら楽しいはず。Player!は誰もが自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられる世界をつくります。この世界に、スポーツダイバーシティを。



Player! 公式サイト:https://ookami.tokyo

Player! iPhone版:https://itunes.apple.com/jp/app/id897872395

Player! ウェブ版:https://web.playerapp.tokyo/

Player! Twitter:http://twitter.com/player_twi



ookamiという会社について株式会社ookamiは、「人」と「情報技術」の調和によって、スポーツの新しい価値を創造する、スタートアップ企業です。



▶︎社名:株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社:東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表:尾形 太陽

▶︎事業内容:スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営



▶︎沿革:

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 「Player!」を正式に公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業メンバーがAsiaを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁共催『イノベーションリーグ アクティベーション賞』を受賞



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/22-11:16)