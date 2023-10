[Com2uS Japan]

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Androidにて配信中のモバイル野球ゲーム『MLB:9イニングス23』にてサービス開始7周年を記念したイベントを開催することをお知らせします。





モバイル野球ゲーム『MLB:9イニングス23』にてサービス開始7周年記念イベントを開催!



初開催となる「選手寄付」イベントは上級者と初心者が一緒に成長できるチャンス!!



ログインするだけで「球団選択ダイヤモンドパック」、「ブラックダイヤモンドの欠片」など豪華アイテムをプレゼント!







モバイル野球ゲーム『MLB:9イニングス23』は、2016年のサービス開始以来、121か国のGoogle Play Storeと83か国のApple Storeでスポーツゲーム売上トップ10を達成してきました。

メジャーリーグの全球団の選手情報や日程などを完璧に反映させ、全世界のユーザーの皆さまからご好評をいただいております。

2023年には累計ダウンロード数が6,000万件を突破し、MLBの公式ライセンスを取得したモバイルゲームの中では、全世界売上1位(data.ai社調べ)を維持しております。



今回、サービス開始7周年を記念して10月11日(水)から「選手寄付」イベントを開催いたします。

本イベントは強力な戦力を保有しているユーザーが、自身が保有している選手を寄付することで、他のユーザーの成長を手助けする仕組みとなっています。



イベントは前半後半の2つに分かれており、前半は上級者プレイヤー向けの「選手寄付イベント」となっております。

レジェンド選手や、シュプリーム選手など特殊タイプの選手を寄付すると、タイプに応じてポイントを獲得できます。

獲得したポイントは「レジェンド選手パック」、「球団選択シグネチャーパック」、「第4次ヒストリック選手パック」など新しい選手パックやアイテムと交換できます。



後半は「選手ガチャイベント」となっております。

チームの戦力がまだ高くないユーザーが参加できるイベントとなっており、ゲームをプレイして、ポイントを集めていくことで先の「選手寄付イベント」で寄付された選手を獲得できます。



その他にも、2023年MLBポストシーズンに合わせ、11月12日(日)まで様々なアイテムを獲得できるイベントショップもオープンします。

リーグモードをプレイすると手に入るイベントボールを、「高級スキル変更券」、「高級トレーナー獲得券」など球団の戦力強化を手助けする人気アイテムや、選手パックと交換できます。



今回のイベントに関する詳細はゲーム内のお知らせや『MLB:9イニングス23』公式SNSをご確認ください。



□『MLB:9イニングス23』日本語公式X

https://twitter.com/mlb9inningsjp



【権利表記】

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com. Officially Licensed Product of MLB Players, Inc. MLBPA trademarks, copyrighted works and other intellectual property rights are owned and/or held by MLBPA and may not be used without the written consent of MLBPA or MLB Players, Inc. Visit MLBPLAYERS.com, the Players Choice on the web.



【配信概要】



『MLB:9イニングス23』iOS版

対応OS:iOS

サービス開始日:2016年10月13日

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

▼AppStore URL

https://apps.apple.com/jp/app/mlb-9%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B923/id1059665257





『MLB:9イニングス23』 Android版

対応OS:Android OS

サービス開始日:2016年10月13日

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.ninepb3d.normal.freefull.google.global.android.common&hl=ja



【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。



是非、『MLB:9イニングス23』をプレイしてください。

今後とも「COM2US」をよろしくお願いいたします。



