[株式会社ジュン]

株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が運営する「SALON adam et rope(サロン アダム エ ロペ)」は、L.L.Bean (エル・エル・ビーン)の定番アイテム「グローサリー・トート」の別注アイテムを2月22日(水)から発売いたします。現在、J'aDoRe JUN ONLINEにて先行予約を受け付けております。













春夏にぴったりなブライトカラー





今回の別注グローサリー・トートは、春夏にぴったりな「イエロー」「グリーン」「ピンク」「サックス」「ブルー」を展開。 L.L.Beanでは見たことのない明るく華やかなカラーリングが目を惹きます。また、スナップボタンで口を留められる仕様はそのままに、今シーズンはベースとロゴのカラーをコンビネーションにし、特別感がさらにアップしました。また公式オンラインストア“J’aDoRe JUN ONLINE”限定で、爽やかなブルーを販売。

お出かけやレジャーはもちろん、ユニセックスで通勤・通学などシーンを問わず活躍します。









L.L.Bean×SALON adam et ropé別注 グローサリー・トート













PRICE:¥6,050(tax in)

COLOR:イエロー/ グリーン/ピンク/サックス/ブルー

品番:SBX53110

取り扱い店舗:SALON adam et ropé全国直営店舗/公式オンラインストア(J’aDoRe JUN ONLINE)

※J’aDoRe JUN ONLINEで予約を開始しています。

https://www.junonline.jp/salon-adam-et-rope/product/bag/tote-bag/SBX53110



★L.L.Bean×SALON adam et ropé 特集サイト

https://salon.adametrope.com/feature/23ss_salonsjourney_llbean_vol1/







SALON adam et ropé ブランドインフォメーション





SALON adam et ropé ブランドサイト:https://salon.adametrope.com/

J’aDoRe JUN ONLINE:https://www.junonline.jp/salon-adam-et-rope/

Instagram:https://www.instagram.com/salonadametrope/

Facebook:https://www.facebook.com/salonadametrope/









企業プレスリリース詳細へ (2023/02/07-17:16)