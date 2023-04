[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~2023年4月27日(木)より販売開始~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2023年4月27日(木)よりゲーミング向けモニターの新モデルを発売いたします。圧倒的な性能と豊富な機能を兼ね備えたハイエンドゲーミングモニターブランド『MEG』シリーズより、MSI初となるQD-OLEDパネルを搭載し、34.18インチのUWQHD解像度、リフレッシュレート175Hz、応答速度0.1ms(GTG)と従来のモニターは比較にならないほどの圧倒的な映像表現とゲーミング性能を備え、UDB PD 65WやKVMスイッチ等の豊富な機能を兼ね備えた「MEG 342C QD-OLED」が新たにラインナップに加わります。







また、コストパフォーマンスに優れたゲーミングモニターブランド『G』シリーズより高い没入感を誇る湾曲率1,500Rの液晶パネルを搭載し、27インチのフルHD(1,920 × 1,080)解像度、リフレッシュレート250Hz(オーバークロック設定)、応答速度1msの高いスペックを誇るゲーミングモニター「G32C4X」が新たにラインナップに加わります。





さらに、独自のタッチパネルを搭載し究極のゲーミング環境を求める方に最適なゲーミングデスクトップPCブランド『Trident X2』より、第13世代インテル(R) Core™ i7 13700KF、NVIDIA(R) GeForce RTX™ 4070 Tiを搭載し、WQHDゲーミング環境に最適なミドルハイクラスゲーミングデスクトップPC「Trident X2 13NUF-065JP」が新たにラインナップに加わります。





そして、置き場所に困らないコンパクトでスリムな筐体を採用したゲーミングデスクトップPCブランド『Trident 3』シリーズより、第13世代インテル(R) Core™ i7 13700F、NVIDIA(R) GeForce RTX™ 3060 8GBを搭載し、熱源を独立した区画に配置する事で高性能・冷却性・コンパクトの3要素を実現し、フルHD環境でのゲーミングに最適な「Trident 3 13TC-064JP」が新たにラインナップに加わります。





「MEG 342C QD-OLED」は量子ドットと有機ELを組み合わせた「QD-OLED」パネルを搭載で、Adobe RGBやDCI-P3の色域を広範囲でカバーしており、圧倒的な色の表現力と超高速な描画スピードを兼ね備えた次世代のゲーミングモニターです。高い没入感が得られる湾曲画面と広大な表示領域を誇るUWQHD(3,440 × 1,440)解像度にリフレッシュレート175Hz、応答速度0.1ms(GTG)の高いゲーミング性能で、次世代の映像美を体験したい方にお勧めのハイスペックモデルです。また、画面の焼き付きを防ぐMSI OLED Care、同期機能としてFreeSync Premium Pro、漆黒を表現可能なDisplayHDR True Black 400、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン、2台のPCでお気に入りのキーボード・マウス等のUSB機器2台を配線を繋ぎ変えずに共有することが可能なKVMスイッチ、対応したノートPC等とケーブル1本で映像出力と給電が可能なUSB PD 65W、長時間の使用において目の疲労を軽減するアンチフリッカー、色彩を変化させることが無いハードウェアブルーライトカット等の豊富な機能を満載しております。さらに、Gaming Intelligence機能に対応し、PCからマウスとキーボードを使用してモニターの各種設定変更やプリセットの作成、ショートカットキーの割当などを行うことが出来ます。入力端子はHDMI 2.1 ×2、DisplayPort 1.4a ×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1に対応しており、パソコンとゲーム機など複数の機器を接続することができます。VESA規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用しモニターアームに取り付ける事が可能です。



「G32C4X」は肉眼に近い湾曲率1,500Rで高い没入感を体験でき、細かな箇所も見やすい31.5インチサイズのフルHD(1,920 × 1,080)解像度、競技性の高いゲームでより実用的なリフレッシュレート250Hz(オーバークロック設定)、応答速度1msの高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことが出来ます。さらに、同期機能としてFreeSync Premium、リアルな映像を表現可能なHDR、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン、長時間の使用において目の疲労を軽減するアンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載しており、手頃な価格帯でより高いリフレッシュレートを求めるゲーマーにお勧めのモデルです。入力端子はHDMI 2.0b ×2、DisplayPort 1.2a ×1に対応しており、パソコンとゲーム機など複数の機器を接続し、背面のジョイスティックを操作することで簡単に切り替えて使用することができます。さらに、VESA規格対応でモニターアームに取り付け、机の上のスペースを有効活用する事が可能です。



「Trident X2 13NUF-065JP」は、動作クロック向上・キャッシュの増加・高効率コアの強化を行い大幅な性能向上を実現した第13世代インテル(R) Core™ i7-13700KF、前世代の同クラスと比べWQHD環境において2~3倍の性能を発揮するミドルハイクラスのグラフィックスカードNVIDIA(R) GeForce RTX™ 4070 Ti、超高速転送な1TB SSDを搭載しています。本体前面にスマートフォン等と同じ直感的な操作に対応したタッチパネルを搭載しており、システムのモニタリング・動作モードの変更・RGBライティング効果の変更など様々な操作を行うことができます。また、 対応したMSIゲーミングモニターとの組み合わせにおいて輝度、表示モード、ナイトビジョンなどのモニター設定を変更することができます。CPUの冷却には水冷システムを採用しており、側面設置された280mmの大型ラジエーラタークーラーにより熱を直接ケース外に逃し、他のパーツへの干渉を避けております。さらに、MSI独自の冷却システムSilent Storm Cooling 3を採用し、空気の流れを計算した効率的なエアフロー設計で、温まった空気が素早くケース外に排出される仕組みとなっています。ネットワーク機能として2.5G LANポート、Wi-Fi 6E機能を搭載しており設置場所を選ばずに快適にご利用いただけます。



「Trident 3 13TC-064JP」は、動作クロック向上・キャッシュの増加・高効率コアの強化を行い大幅な性能向上を実現した第13世代インテル(R) Core™ i7-13700F、最大4画面出力対応のNVIDIA(R) GeForce RTX™ 3060 8GBを搭載しており、RTXシリーズに搭載されているレイトレーシングやDLSSといった最新機能を手軽に体験することが可能で、フルHD解像度のゲーミングモニターとの組み合わせに最適となります。ゲームの快適性に重要なストレージには起動やロード時間を大幅に短縮可能なM.2 NVMeタイプのSSDを採用し、自社開発した高性能冷却ファンと、熱源を分離したSilent Storm Coolingm 2により、高負荷時でも安定した動作が可能です。さらに、ネットワーク機能として2.5G LANポート、他の機器との干渉や混雑を避けて通信を行うことが可能なWi-Fi 6E機能で、設置場所を選ばずに快適なネットワーク環境をご利用いただけます。また、縦置きできる専用スタンドが付属しており、設置する部屋の雰囲気やスペースに合わせて縦横自由に設置方法をお選びいただけます。



【MEG 342C QD-OLED】









■ MEG 342C QD-OLED製品ページ:https://jp.msi.com/Monitor/MEG-342C-QD-OLED



【G32C4X】







■ G32C4X製品ページ:https://jp.msi.com/Monitor/G32C4X



【Trident X2 13NUF-065JP】







■ Trident X2 13NUF-065JP製品ページ

https://jp.msi.com/Desktop/Trident-X2-13NUF-065JP



【Trident 3 13TC-064JP】







■ Trident 3 13TC-064JP製品ページ

https://jp.msi.com/Desktop/Trident-3-13TC-064JP



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

