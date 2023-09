[株式会社RAVIPA]

ELOISE’s Cafe名古屋久屋大通公園店(運営:株式会社RAVIPA 代表取締役新井亨 東京都豊島区)では、OPEN3周年記念してセットドリンク300円OFFクーポンを公式ホームぺージにて配布しております!

ぜひこの機会にご来店ください♪







【クーポン使用期間】

2023年9月9日(土)・9月10日(日)

※注文時に公式ホームぺージの画像をご提示ください

クーポン→https://eloise-nagoya.jp/news/drink-coupon/

※店内でお食事される方限定です。

メニュー→https://eloise-nagoya.jp/lunchcafe/



【セットドリンク】¥450←通常価格

・カフェラテ(Hot or Ice)・ソイラテ(Hot or Ice)・抹茶ラテ(Hot or Ice)・キャラメルラテ(Hot or Ice)

ココア(Hot or Ice)

¥400←通常価格

・コーヒー(Hot or Ice)・烏龍茶(Hot or Ice)・オレンジジュース・ジンジャエール・コーラ・リンゴジュース

・自家製レモネード(Hot or Ice)・アールグレイティー(Hot or Ice)・ルイボスティー(Hot or Ice)

エロイーズカフェ人気のランチメニュー







【人気No.1】チキン&ほうれん草 ¥1,380

欧米では定番のモーニングメニュー。

とろりと流れ出すポーチドエッグと自家製オランデソースが相性抜群です。

人気のエッグベネディクトの中でもダントツ人気「チキン&ほうれん草エッグベネディクト」です。

鶏肉でさっぱりヘルシー♪



スモークサーモン&アボカド ¥1,480



ベーコン&チーズ ¥1,480



チェリーモッツアレラたっぷり!マルゲリータピザ ¥1,500

24cmの大きいサイズなのでシェアができます。1枚ずつ丁寧に焼き上げ、アツアツを提供しております!



焼きチーズカレー ¥1,280

ガツンとボリュームたっぷりのメニュー!

スパイスの効いたカレーはカレー好きも納得の本場の味。



エロイーズカフェではお腹も心も満たされるボリューム満点のお料理をご用意しております。

ぜひご堪能ください♪



エロイーズカフェ名古屋店

■住所

愛知県名古屋市中区丸の内3-19-16 レイヤード久屋大通パークI棟0910



■最寄駅情報

久屋大通駅 徒歩30秒

栄駅 徒歩1分

栄町駅 徒歩1分



■店舗営業時間

<モーニング>8:00~10:00(土日祝日のみ)

<ランチ> 11:00~17:00(土日祝日10時から営業)

<ディナー> 17:00~21:00 (LO 20:00)



■Instagram:eloisescafe_nagoya

https://www.instagram.com/eloisescafe_nagoya/



■会社概要

株式会社RAVIPA飲食事業部

東京都豊島区池袋2丁目43−1池袋青柳ビル

代表取締役 新井亨

https://eloise-nagoya.jp/



