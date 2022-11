[パナソニック株式会社]





11月29日は「いい肉の日」です。このタイミングに、ご自宅で焼肉を楽しむ方も多いのではないでしょうか。この度パナソニック株式会社では、ご自宅で半年に1回以上自宅で焼肉をする20代~60代の男女500名を対象に、おうち焼肉のお困りごとである「ニオイ」について調査を実施しました。



■□■調査結果のポイント■□■

・月1回以上自宅で焼肉をする方が約半数

・おうち焼肉でニオイが気になる人は約9割。

翌日までのニオイ残り経験者と家具やカーテンにニオイが付いた経験者は約8割も。

・主なニオイ対策としては「換気扇を回す」「窓を開ける」。約3割が対策の結果に不満。



■月1回以上、自宅で焼肉をする方は約半数

まず、20代~60代の既婚および同居家族がいる男女3,010名に、スクリーニング調査で自宅での焼肉の頻度を聞いたところ、約半数の方が月1回以上おうち焼肉をしていることがわかりました(グラフ1)。



その中から、半年に1回以上自宅で焼肉をする人500名に絞って、本調査をおこないました。



■おうち焼肉でニオイが気になる人は約9割。ニオイ残りや家具やカーテンへの付着臭が気になる人も。

・おうち焼肉でニオイが気になる人は約9割(グラフ2)

自宅で焼肉をするときにニオイが気になるかという質問に対して、約45%が「とても気になる」、約28%が「気になる」、約18%が「やや気になる」と回答し、あわせて約9割の人がニオイを気にしているとわかりました。



・約8割がニオイ残りや家具やカーテンなどにニオイがついてしまった経験がある(グラフ3、4)

多くの人が気にするおうち焼肉のニオイですが、翌日までニオイが残ってしまった経験を聞いたところ、約42%が「毎回ある」、約41%が「たまにある」と回答しています。さらに、家具やカーテンなどにニオイが付いてしまった経験については、約34%が「毎回ある」、約43%が「たまにある」と回答。翌日までのニオイ残りや、家具やカーテンへの付着臭の経験者は約8割もいることがわかりました。





■主なニオイ対策としては「換気扇を回す」「窓を開ける」。約3割が対策の結果に不満。

・気になるおうち焼肉のニオイ対策は「換気扇を回す」「窓を開ける」(表5)

自宅で焼肉をするときのニオイ対策について聞いたところ、手軽にできる「換気扇を回す」(約74%)、「窓を開ける」(約63%)が多く挙げられていました。その他に消臭スプレーを吹きかけたり、お肉を台所で焼いたりなど、様々なニオイ対策を取っていることがわかりました。









・様々なニオイ対策を取っていても、約3割は効果に不満(グラフ6)

換気扇を回したり、窓を開けたり、様々なニオイ対策について効果の満足度を聞いたところ、多くの対策方法において約3割が効果に不満を覚えていることがわかりました。





調査結果で明らかになったように、多くの方がニオイを気にするおうち焼肉ですが、All Aboutの専門家3名にニオイ対策として、次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」F-MV5400をご使用頂き、商品の魅力を語っていただきました。

【商品URL】https://panasonic.jp/ziaino/products/f_mv5400.html

※コメントはあくまでも個人の感想によるものです。





■川崎 さちえ氏:All About フリマアプリ・ネットオークション ガイド



焼肉もニオイが強く残る料理も心配なし!翌朝にニオイを残さない優れもの





家の中で焼肉をしたり魚を焼いたりしたいと思っても、どうしてもニオイが気になってしまいますが、そのような心配を解消してくれました。実際に焼肉をしてみたところ、これまで翌朝まで残っていた焼肉特有のニオイが、気にならなかったのです。他にもニオイが強く残る食材を使った炒め物などをしましたが、ニオイが残っている時間が短くなっていました。



「ジアイーノ」の力を感じられるのは、料理を作ってから時間が経った時だと思います。ニオイが気になる晩ご飯だった翌朝、部屋に入った時のガッカリ感はなんとも言えませんよね。それがなくなる生活が送れそうですし、何より気兼ねなくいろいろな料理を作れます。

「ジアイーノ」は脱臭をしてくれるだけではなく、作った後のニオイの心配や罪悪感も一緒に消してくれる優れものです。



■くろだ あきこ氏:All About インテリアショップ ガイド



焼肉の後も「集中クリーンモード」で空気がリフレッシュされました





リビングダイニングで焼肉を楽しんだ後、本当に効果があるのかを検証したく、換気扇は作動させず「集中クリーンモード」のみをオンにして就寝しました。朝、ニオイ残りはほぼ感じられませんでした。以前に焼肉をしたときには数日間ニオイが気になっていたので、効果があることを実感できました。



サイズが大きめですが、スッキリとしたデザインのためか、邪魔になるような存在感はありません。むしろ「除菌・脱臭・加湿・集じん」と1台で4つの機能を果たしてくれるので、空気清浄機や加湿機などを複数台置かずに済むため、メンテナンスが簡略化できて助かります。



■江口 恵子氏:All About 家事 ガイド



ニオイ対策だけではなく、室内の空気の質そのものを上げてくれる強い味方





わが家はリビング・ダイニング・キッチンがワンルーム状態で続いているため、調理後や食後のニオイが気になるのですが、換気扇だけでは対処できなかった、焼肉やホットプレートを使った大量の焼き料理の後なども、短時間でニオイが気にならなくなった点がとても良かったです。



また、春から犬を飼い始め、朝いちばんにリビングに入った時や、帰宅直後など、部屋を閉め切った状態が長く続いた後のニオイが気になり始めたところでした。こちらの問題も、ニオイを感じないのはもちろんのこと、室内の空気を清々しく軽く感じるのが驚きでした。

ニオイに対して、他の香りでカバーしたり、スプレーのようなもので部分的、一時的に対策をしたりというよりも、室内の空気そのものを浄化しているような感覚です。



存在感のあるサイズではあるものの、デザインはモダンでシンプルなので、リビングのインテリアを邪魔することがないのも嬉しい点です。



【次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」について】

https://panasonic.jp/ziaino/



本調査によって、おうちで焼肉をするときにニオイに気になる方が多くいることがわかりました。

当社の次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」であれば、おうち焼肉で気になるニオイを脱臭できます。「空間に漂うニオイ」はもちろん、「布製品に染みつく前に脱臭」「布製品に染みついたニオイも脱臭」という「トリプル脱臭(※1)」を実現しているので、おうち焼肉のニオイ対策にもおすすめです。





<その他特長>

●本体内で「次亜塩素酸水溶液」を生成し、吸い込んだお部屋の空気を、本体内で水洗いするようにすっきり除菌(※2)。キレイになった空気は、気体状の次亜塩素酸と一緒に、お部屋へ。これを繰り返すことで、空間を丸ごとクリーンにすることができます。

●これからの乾燥する季節に嬉しい、加湿量650mL/hでたっぷりとした加湿機能を搭載しながら(※3)、本体内で生成する次亜塩素酸水溶液が菌を抑制(※4)し、トレーや除菌フィルターを清潔に保ちながら加湿が行えます。

●花粉・ハウスダスト・PM2.5などの空気中の汚れも、「保護エレメント(HEPAフィルター)」が微細な汚れまで捕まえ、しっかり集じんします。



※1:<空間臭> 試験空間(約6畳)での約90分後の効果。<付着前に脱臭・付着臭の脱臭>試験空間(約6畳)での約2時間後の効果。喫煙環境では使用しないでください。 ●脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気によって異なります。

※2:<浮遊菌>約6畳の密閉空間における、約15分後の効果<付着菌>約21畳の居室空間における、約12時間後の効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

※3:F-MV5400、F-MV4300の場合

※4:【測定機関】一般財団法人北里環境科学センター【測定方法】培養法(塗抹)にて次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-MV4300)のトレー水の菌数を測定【対象】2ヵ月間運転したトレー水の菌数【測定結果】10個/1ml未満(検出限界値:10個/mL) 〈報告書番号〉北生発2022_0172号



【調査概要】

・調査時期:2022年11月8日~11月9日

・調査地域:全国

・調査対象:20代~60代の既婚および同居家族がいる男女

・N数:500

・調査方法:インターネット調査

・調査機関:株式会社クロス・マーケティング

※回答数3,010のスクリーニング調査(SC)を実施

※SCのうち、半年に1回以上自宅で焼肉をする方に対して本調査実施



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/29-14:46)