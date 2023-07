[The Orchard Japan]





エレキギターを爪弾きながら、ソウルフルに歌いあげるシンガーソングライター「大比良瑞希」。



先日リリースされた、butajiプロデュース・楽曲提供のニューシングル「いとしさ」が各ストリーミングサービスで多数プレイリストインし各所で評価を受ける中、本曲のリリックミュージックビデオが公開された。



今回のビデオでは、タレント・モデル/女優で、SNS総フォロワー数は62万人を超える「久留栖るな」が主人公を務める。本曲「いとしさ」の歌詞・世界観に沿って、過去と現在を対比しながら2画面で進んでいくビデオはショートフィルムのような内容となっており必見だ。



監督/撮影/編集として、映像演出家の今井彦樹。また撮影/企画をフォトグラファーとしても活躍する八重代晃矢が手掛けている。



▼大比良瑞希 - いとしさ (Official Lyric Music Video)

https://youtu.be/P0quomeONNs

※7月14日(金)18:00プレミア公開





大比良瑞希は、7/20(木)に大阪・心斎橋「Live House Anima」にてスカートとのツーマン弾き語りライブ。また、8/3日(木)に代官山UNITにてバンドセットワンマンライブを予定している。



■大比良瑞希 『いとしさ』リリックミュージックビデオ情報

配信リンク:https://youtu.be/P0quomeONNs

※7月14日(金)18:00プレミア公開



主演:久留栖るな

監督/撮影/編集:今井彦樹

撮影/写真:八重代晃矢

カラリスト:道上哲弘

ヘアメイク:村上四季枝



■大比良瑞希 7/5リリース『いとしさ』リリース情報

配信リンク:https://orcd.co/itoshisa



配信日:2023年7月5日(水)

作詞 : butaji

作曲:butaji

編曲:butaji・大比良瑞希



Vocal:大比良瑞希

Electric Guitar:阿南智史

Bass:越智俊介

keyboards:井上惇志



Produced by butaji

Recorded by 塚田耕司

Mixed by 奥田泰次

Mastered by 木村健太郎



ジャケットイラスト:矢吹純



■イベント情報

■大比良瑞希 presents 『Love On A Two-Way Street』(大阪公演)

7/20(木)@大阪・心斎橋「Live House Anima」 w/スカート 19:00 open/19:30 start

・オープニングアクト:ベルマインツ

・フード出店:THE MUSEN IN SHOCK

・チケット販売URL(イープラス): https://eplus.jp/ltws/



■大比良瑞希 バンドセットワンマンライブ 『"The Reminder" ~Band Set One-man Live』

8/3日(木)@代官山UNIT w/ Special Band 18:30 open/19:30 start

・チケット販売URL(イープラス): https://eplus.jp/mizuki_ohira





▼イベント・リリース他詳細はHP/SNSをチェック

・オフィシャルHP: https://ohiramizuki.com/

・Twitter:https://twitter.com/mimimizukin

・Instagram:https://www.instagram.com/mizuki_ohira/



<久留栖るな>Profile



久留栖るな(くるするな)。北海道出身の22歳。

タレント・モデル、女優として活動中。

飾らない姿が同世代女性からの圧倒的な支持を得ており、SNS総フォロワー数は62万人を超える。

プロデュースしているアパレル商品は毎回即完売が続く。



<大比良瑞希>Profile



スモーキーな歌声と、ビザールギターの爪弾きで現在進行形のシティ・ポップを紡ぐ次世代型シンガーソングライター"大比良瑞希"

エレキギターを片手に各地で積極的なライブ活動を行いつつ、これまでFUJI ROCK FESTIVAL・SUMMER SONIC・GREENROOM FESTIVAL・りんご音楽祭など、音楽フェスへの出演も果たす。



現在ニューアルバムに向けて豪華アーティストと鋭意制作中。



<butaji>Profile



東京に住むシンガーソングライター。

幼少期からクラシック音楽に影響を受けて作曲を始める。コンセプト立てた楽曲制作が特徴で、

生音を使ったフォーキーなものから、

ソフトシンセによるエレクトロなトラックまで

幅広い楽曲制作を得意とする。



2013年に自主制作したep「四季」が話題を呼び、1stアルバム「アウトサイド」、2ndアルバム「告白」を発売。ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』主題歌「Presence」をSTUTSと共作。2021年に3rdアルバム「RIGHT TIME」を発売。ドラマ『エルピス』主題歌「Mirage」をMirage Collective名義で発表。

2023年2月最新シングル「everywhere」をリリース。

ライブでは弾き語りを始めバンド、デュオなどさまざまな形態で活動中。トラックメイカーの荒井優作とのユニット・butasakuとしてもライブ&リリース中。



