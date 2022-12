[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]





バンダイナムコエンターテインメントがおくる、「アイドルマスター ミリオンライブ!」の楽曲が遂に2022年12月17日(土)にサブスク解禁し、ランティスレーベルの約490曲が一斉に配信開始いたしました。



『アイドルマスター ミリオンライブ!』は「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして2013年に誕生し、2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」をリリース、今年ブランドとしては9周年を迎え、来年2月には10周年を目前に控えています。



来年1月には武道館にて「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 9thLIVE ChoruSp@rkle!!」と題し、アイドルを演じる声優陣によるライブが行われます。



さらに2023年秋にはテレビアニメの放送も予定しており10周年を迎えるミリオンライブ!はより一層の盛り上がりを迎えます。



今回のサブスク解禁をきっかけに「アイドルマスター」シリーズの中でも特に多くの楽曲を有するアイドルマスター ミリオンライブ!の楽曲を沢山の方により身近に楽しんでいただけると考えております。

今後、発売となるタイトルは順次サブスクに解禁されていく予定です。



各サブスクリプションサービスではプレイリストが順次公開となる他、サブスク配信記念キャンペーンなども開催予定のため、プロデューサーの皆様はぜひ続報をお待ちください!







サブスクリプションサービス配信タイトル情報





・LIVE THE@TER PERFORMANCEシリーズ



・LIVE THE@TER HARMONYシリーズ



・LIVE THE@TER DREAMERSシリーズ



・LIVE THE@TER FORWARDシリーズ



※「サンリズム・オーケストラ♪ (Brand New Ver.)」、「brave HARMONY (Brand New Ver.)」、「Starry Melody (Brand New Ver.)」、「リフレインキス (Brand New Ver.)」は個別トラックとして配信されます。



・MILLION THE@TER GENERATIONシリーズ



・MILLION THE@TER WAVEシリーズ



・MILLION THE@TER SEASONシリーズ



※「夢にかけるRainbow (Brand New Ver.)」は個別トラックとして配信されます。



・MILLION THE@TER VARIETYシリーズ



※12月17日時点ではMILLION THE@TER VARIETY01まで



・M@STER SPARKLEシリーズ



・M@STER SPARKLE2シリーズ



・THE@TER ACTIVITIESシリーズ



・THE@TER BOOSTシリーズ



・THE@TER CHALLENGEシリーズ



・ミリオンラジオ!テーマソングCDシリーズ



・THE IDOLM@STER LIVE THE@TER COLLECTION



・君との明日を願うから



※「アイル」は「アイル (Harmonized ver.)」となります。



・ZWEIGLANZ アライアンス・スターダスト



・THE IDOLM@STERシリーズ15周年記念曲「なんどでも笑おう」【ミリオンライブ!盤】



※ 一部トラックのみ



・THE IDOLM@STERシリーズ イメージソング2021「VOY@GER」【ミリオンライブ!盤】



※ 一部トラックのみ



・THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 聖ミリオン女学園





以降、順次配信予定







配信サイト





Apple Music

Spotify

LINE MUSIC

Amazon Music Unlimited

YouTube Music



他各サブスクリプションサービスにて配信







イベント・ライブ情報





「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 9thLIVE ChoruSp@rkle!!」



■公演日時

2023年1月14日(土) 15:30開場/17:00開演

2023年1月15日(日) 15:30開場/17:00開演



■開催場所

日本武道館



■チケット料金

全席指定 13,000円(税込)

ステージサイド席 12,500円(税込)

完全見切れ席 9,000円(税込)

配信チケット 6,000円(税込・機能利用料込)



■出演者等、詳細はこちら

https://idolmaster-official.jp/live_event/million9th/







