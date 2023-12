[アドベンチャーワールド]

人気インフルエンサー「望蘭」ちゃんがスペシャルゲストで登場&トークイベントも開催







アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)は、東京ガールズコレクション実行委員会が、2024年2月3日(土)に和歌山ビッグホエール(和歌山県和歌山市)にて開催する「oomiya presents TGC WAKAYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、oomiya presents TGC 和歌山 2024)」(企画/制作:株式会社W TOKYO)に、パートナーとして協賛しています。

アドベンチャーワールド協賛ステージ「きらぼしキッズコレクション supported by アドベンチャーワールド

(以下:きらぼしキッズコレクション)」では、だれかと比べるのではなく、自分らしくありのまま輝くこと、「だれもがキラボシ(輝く存在)」をテーマにオーディションを通過した子どもたちが人気モデルと一緒にランウェイを歩きます。

応募総数約300名の中から2次審査に進んだ48名を対象とした公開オーディションを、12月16日(土)にパーク内センタードームの大きなクリスマスツリーが輝く特設ランウェイで開催し、本番のoomiya presents TGC 和歌山 2024「きらぼしキッズコレクション」へ出演する8名(予定)のキッズモデルを決定します。

公開オーディションでは、オーディションアンバサダーとして人気インフルエンサーの望蘭ちゃんが来園し、トークイベントなどを通してキッズモデルたちを応援していただきます。



【2次審査 公開オーディションについて】

開催日:2023年12月16日(土)



時間 :正午~午後3時00分(予定)



開催場所:アドベンチャーワールド センタードーム1階 滝のある広場



ゲスト:望蘭



内容

1名2~3分の持ち時間でウォーキング、自己PR、特技を披露していただきます。

審査により、和歌山ビッグホエールで開催するoomiya presents TGC 和歌山 2024「きらぼしキッズコレクション」のランウェイを歩く最終8名(予定)を決定します







ゲスト(オーディションアンバサダー)プロフィール





望蘭

人気俳優やお笑い芸人も注目する、6歳の人気インフルエンサー。

TikTokフォロワーは140万人を突破し、SNS総フォロワー数は270万人以上。2023年はファッション誌やテレビ、ファッションイベントなどでも大活躍。クセが強めの動画が大人気となっている。











【oomiya presents TGC 和歌山 2024 アドベンチャーワールド協賛ステージについて】

ステージ名:「きらぼしキッズコレクション supported by アドベンチャーワールド」





全国の4歳~10歳の子どもたちを対象に、書類審査とアドベチャーワールドのパーク内で開催される2次審査の公開オーディションを実施し、オーディションを通過した子どもたちが、人気モデルと一緒にoomiya presents TGC 和歌山 2024のランウェイを歩きます。













【「oomiya presents TGC 和歌山 2024」について】

■イベント正式名称

oomiya presents TGC WAKAYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称: oomiya presents TGC 和歌山 2024)

■開催日時

2024年2月3日(土)開場 午後0時30分 開演 午後2時00分 終演 午後6時30分(予定)

■開催場所

和歌山ビッグホエール(〒640-8319 和歌山県和歌山市手平2丁目1-1)

■公式サイト

https://tgc.girlswalker.com/wakayama/2024/

■主催

東京ガールズコレクション実行委員会

■共催

和歌山県、和歌山市、TGC和歌山推進委員会

■プラチナパートナー

株式会社オオミヤ

■パートナー

株式会社アワーズ、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社青木松風庵、parlor_hana bySN、

和歌山トヨタ自動車株式会社、株式会社スズキモーター和歌山、株式会社ヒダカヤ、

ピタットハウス/株式会社スマートホーム、和歌山マリーナシティ株式会社、株式会社紀陽銀行、

中田食品株式会社、フェスタ・ルーチェ実行委員会、株式会社キャリア・ブレスユー、ほけんのエミノワ、

株式会社ヤマシン、株式会社産九、株式会社JTB、株式会社大和パッケージ、株式会社日本旅行、

株式会社ふみこ農園 ※ランク別、50音順

■公式メディア

girlswalker

■演出

DRUMCAN

■企画/制作

株式会社W TOKYO



【東京ガールズコレクションとは】

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担っています。



【TGC地方創生プロジェクトとは】

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業~福井県鯖江市 眼鏡~』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC(東京開催)会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国四国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方初の和歌山へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。



【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】

https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/

アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての生命にSmile(しあわせ)が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。



【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年をめざして明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。





