【丸源ラーメン】『丸源ラーメン 前橋天川原(まえばしあまがわ…
［物語コーポレーション］
株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『丸源ラーメン』は、2023年12月22日(金)に全国203店舗目となる『丸源ラーメン 前橋天川原(まえばしあまがわばら)店』(群馬県前橋市)をグランドオープンいたします。
『丸源ラーメン 前橋天川原(まえばしあまがわばら)店』
・住所：群馬県前橋市天川原町１-21-５
・電話：027-289-6735
・営業時間：10:30 - 24:00 (LO: 23:40)
丸源ラーメンについて
自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」。
注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、３種類の醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は『丸源ラーメン』にしかないこだわりの逸品です。「味玉肉そば」や「辛肉そば」などの派生商品も人気です。
ラーメン類は＋100円(税込110円)で糖質50％オフ麺に変更可能、野菜たっぷりの商品や、体にやさしいメニューが多いことも、頻度高くご利用いただけている理由の一つです。
主役級のサイドメニューは「丸源餃子」、「鉄板玉子チャーハン」、「おいしいからあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気。また、全店に駐車場を完備しており、明るく広々とした店内はカウンター席やテーブル席、小上がり席もあり、お一人さまからお子さま連れまで、リラックスしてお食事を楽しんでいただけます。
※一部店舗では価格が異なる場合がございます
※金町店には駐車場、小上がり席はございません
※商品/外観写真はイメージです
■丸源ラーメンWEBページ：https://www.syodai-marugen.jp/index.html
■丸源ラーメン公式twitter：https://twitter.com/marugen_ramen_
■丸源ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/marugen_official/
■丸源ラーメン公式Facebook：https://www.facebook.com/marugen.ramen.official/
限定クーポンも届く！『丸源』公式アプリダウンロード
ダウンロード：
＜App Store＞
https://apple.co/2LLhGgZ
＜Google Play＞
https://bit.ly/2XaocmT
物語コーポレーションについて
代表者：代表取締役社長 加藤 央之
創業：1949年12月
設立：1969年９月
所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11
資本金：28億円(2023年６月30日現在)
売上高：922億円(2023年６月期)
※グループ売上高 約1,350億円(2023年６月期)
事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開
ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他
出店状況：国内660店舗(うち直営418店舗、FC242店舗)、海外23店舗(2023年11月30日現在)
企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/15-17:17）
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