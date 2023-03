[株式会社Cygames]

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(以下、サイゲームス 本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、自社で企画・制作し、アークシステムワークス株式会社が開発を行うPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Steam(R)用ソフト『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』に新たなプレイアブルキャラクターとして参戦する「アニラ」の紹介トレーラーを公開いたしました。

また、次の新キャラクターは「EVO Japan 2023」で発表予定です。





バトルシーンを含む「アニラ」の紹介トレーラーを公開!



▼『GRANBLUE FANTASY: Versus -RISING-』 #04 「アニラ参戦編」

URL:https://youtu.be/F6H4U4bWK90









「アニラ」(CV:悠木碧)

薙刀と式神のヒツジを使って戦うオールラウンダー。

飛び道具・対空技・突進技といった基礎的な技が揃っている

格闘ゲーム初心者でも扱いやすい性能のキャラクター。





「EVO Japan 2023」限定グッズが登場!







3月31日(金)~4月2日(日)に東京ビッグサイトで開催される日本最大規模の格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2023」の開催を記念し、スペシャルイラストを使用した限定グッズが登場いたします。詳細はEVO Japan 2023公式サイト及び、EVO Japan 2023公式Twitterで公開予定ですのでご確認ください。

また、本大会は『グランブルーファンタジー ヴァーサス』がメインタイトルとして選出されており、『GBVSR』に参戦する二人目の新キャラクターを発表予定です。

EVO Japan 2023公式サイト:https://www.evojapan.gg/

EVO Japan 2023公式Twitter:https://twitter.com/evojapan2023





『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』製品概要



作品名:グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-

ジャンル:対戦アクション&パーティー

プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)

オンライン:対応

価格 :未定

発売日:2023年発売予定

プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Steam(R)

CERO:審査予定

企画・制作:株式会社Cygames

開発:アークシステムワークス株式会社

権利表記:(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』公式サイトURL:https://rising.granbluefantasy.jp

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

企業プレスリリース詳細へ