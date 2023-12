[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

京都 蔦屋書店(京都市下京区 京都高島屋S.C.[T8]5F・6F)では2023年12月10日(日)から、銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZA SIX 6F)では12月27日(水)からそれぞれ約1ヵ月にわたって大桃洋祐作品集『ON THE CORNER』の刊行記念フェアを開催します。本年9月に発売された同作品集に収録された作品を中心に原画やポスター作品の展示販売をはじめ、ポストカード、トートバッグなどのグッズを展開します。









京都 蔦屋書店 特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto/blog/t-site/37525-1515181201.html

概要





アニメーション作家、絵本作家、画家として活躍する大桃洋祐の作品集『ON THE CORNER 大桃洋祐作品集』(玄光社)が2023年9月に刊行されました。本書はジャンルを横断しながら幅広く活動する大桃洋祐の「絵」の魅力に焦点を当てた、初めての商業作品集であり、2018年に開催された初個展「ぼくの街においでよ」から、2023年9月開催の展覧会「Walk around my town」まで、この5年間で描いてきた作品のなかから代表作を中心に収録。これまでの絵画作品を俯瞰できる「ベストアルバム」のような1冊となっています。

このたび、京都 蔦屋書店では2023年12月10日(日)から、銀座 蔦屋書店では12月27日(水)からそれぞれ約1ヵ月にわたって、同作品集に収録された作品を中心に原画やポスター作品の展示販売をはじめ、さまざまなポストカード、トートバッグなどのグッズを展開する刊行記念フェアを開催します。銀座 蔦屋書店では大好評だった昨年に続き二度目となるフェアの開催となり、関西において大桃作品の原画が展示されるのは今回が初となります。

毎日の小さな喜びに目を向けるきっかけをくれるような、温かな視点で街や人々の暮らしを描いた作品を、ぜひこの機会にご覧ください。



プロフィール





大桃洋祐(おおもも・ようすけ)



1985年生まれ、千葉県出身。東京藝術大学デザイン科卒業、同大学院修了。アニメーション作家、絵本作家、画家として活動する。著作に絵本『ぼくらのまちにおいでよ』(小学館)、『ハムおじさん』(徳間書店)がある。



フェア詳細





『ON THE CORNER 大桃洋祐作品集』刊行記念フェア



●京都会場

会期|2023年12月10日(日)~2024年1月13日(土)

時間|10:00~20:00 ※最終日のみ18時閉場

会場|京都 蔦屋書店 5階BOOKアートウォール

主催|京都 蔦屋書店

協力|玄光社

入場|無料

お問い合わせ|075-606-4525(営業時間内)/kyoto.info@ttclifestyle.co.jp

●東京会場

会期|2023年12月27日(水)~2024年2月12日(月・祝)

時間|10:30~21:00 ※最終日のみ18時閉場

会場|銀座 蔦屋書店 トラベル売場 小道

主催|銀座 蔦屋書店

協力|玄光社

入場|無料

お問い合わせ|03-3575-7755(営業時間内) / info.ginza@ccc.co.jp



京都 蔦屋書店







京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと文化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、日常のアートピースとなるような文具・工芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注目の現代アート作品を展示。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居心地の良い空間を提供します。



住所|〒600-8001 京都府京都市下京区四条通寺町東入⼆丁目御旅町35 京都高島屋S.C.[T8]5・6階

電話番号|075-606-4525

営業時間|10:00~20:00

※6Fシェアラウンジのみ、8:00~22:00

HP|https://store.tsite.jp/kyoto/

X|@KYOTO_TSUTAYA(https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA)

Instagram |@kyoto_tsutayabooks (https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks)

Facebook|京都 蔦屋書店(https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029)



TTC LIFESTYLE株式会社





TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、高島屋、東神開発が設立したアート販売における相互チャネルの活用、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を行う合弁会社です。3社の強みである「ライフスタイルや文化の発信・提案」に関わる合弁事業を行うことで、シナジーの最大化を目ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅力的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。



銀座 蔦屋書店







本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。



住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

電話番号|03-3575-7755

営業時間|店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/

Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks

Twitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA

Instagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/



CCCアートラボ





CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-19:46)