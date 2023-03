[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

Jリーグ全40クラブから、各クラブ4名ずつ合計160名の選手が「スターター」カードとして登場!



株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』(以下、『Jクラ』)で「2023シーズン開幕記念キャンペーン」を開催していることをお知らせします。













本キャンペーンでは、Jリーグ全40クラブから各クラブ4選手ずつ、計160名が「スターター」カードとして登場するほか、期間中毎日ログインするだけで「G85以上ガチャ券」などのアイテムが獲得できる「Jクラ2023シーズン開幕記念!スペシャルログインボーナス」や、G85以上の選手が確定で手に入る「Jクラ2023シーズン開幕記念!スタートダッシュ11連ガチャ」などのイベントを開催!



またTwitterでは抽選でJ1、J2各クラブのサイン入りユニフォームが当たるプレゼントキャンペーンも開催中です!



この機会にお気に入り選手のカードをたくさん集めて、『Jクラ』2023シーズンをお楽しみください!



2023シーズン開幕に合わせて、記念動画も公開中!



















「スターター」カードに各クラブから4選手ずつ、計160名が登場!



Jリーグ全40クラブから各クラブ4選手ずつ、計160名の選手が「スターター」カードとして期間限定で登場!

試合写真とは一味違うカード写真の選手のポージングにもご注目ください!



期間: 2023年3月29日(水)メンテナンス終了後~2023年4月25日(火)13:59



登場する選手の一部をご紹介!

・浦和レッズ/アレクサンダー ショルツ ・サンフレッチェ広島/森島司

・横浜FC/小川航基 ・名古屋グランパス/マテウス カストロ

・川崎フロンターレ/山根視来 ・セレッソ大阪/キム ジンヒョン























『Jクラ』新シーズンを盛り上げるキャンペーンやイベントも開催中!



■Jクラ2023シーズン開幕記念!ユニコレ

「トレーニングシャツ」を集め、イベントミッションを達成すると、「G85以上ガチャ券」をはじめとした報酬を獲得できます!

「Jクラ2023シーズン開幕記念コイン」も集めて、様々なアイテムと交換しましょう。



期間: 2023年3月29日(水)メンテナンス終了後~2023年3月31日(金)13:59



■Jクラ2023シーズン開幕記念!スペシャルログインボーナス

期間中、ログインするだけで「G85以上ガチャ券」や「G80以上スターターガチャ券」などを獲得できます。

毎日ログインして、お気に入りのクラブの選手やアイテムを獲得しましょう!



期間: 2023年3月30日(木)03:00~2023年4月18日(火)02:59







■Jクラ2023シーズン開幕記念コイン交換所

期間中に集めた「Jクラ2023シーズン開幕記念コイン」を使って「G45以上キラ確定グローリーガチャ券」などのアイテムと交換できます!

たくさんコインを集めて、様々なアイテムをゲットしましょう。



期間: 2023年3月29日(水)メンテナンス終了後~2023年5月1日(月)02:59



■Jクラ2023シーズン開幕記念!スタートダッシュ11連ガチャ

『Jクラ』2023シーズン開幕を記念した特別なガチャです。

7回目には「お気に入りクラブG85以上スターターガチャ券」のおまけ付き!

好きなクラブのG85以上の選手をゲットして、Jクラ2023シーズンのスタートダッシュを決めましょう!



期間: 2023年3月29日(水)メンテナンス終了後~2023年4月7日(金)13:59





※キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。



2023シーズン開幕記念!

J1、J2各クラブのサイン入りユニフォームを、合計40名様にプレゼント!









【キャンペーン概要】

『Jクラ』では2023シーズンアップデートを記念してJ1、J2各クラブのサイン入りユニフォームを合計40名様にプレゼントします。



【応募方法】

『Jリーグクラブチャンピオンシップ』公式Twitter(@jcc_konami)をフォロー。

プレゼントキャンペーンの対象ツイートから、「#欲しいクラブ名」 と 「#Jクラ2023開幕」 の2つのハッシュタグをつけて引用リツイートすることで応募完了!



【応募期間】

2023年3月30日(木)16:00~2023年4月25日(火)23:59



詳細は公式サイトをご確認ください!

https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/page/cp_202303



【モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』について】



『Jリーグクラブチャンピオンシップ』は、Jリーグとのオフィシャルパートナー契約を締結して制作されたJリーグ公式のサッカーモバイルゲームです。プレーヤーは、2023シーズンのJ1、J2全40クラブに所属する選手の実名・実写カードを収集・育成し、お気に入り選手で編成された自慢のクラブチームで、全国のプレーヤーとのオンライン対戦や様々なイベントが楽しめます。







**********************************************************************************

タイトル:Jリーグクラブチャンピオンシップ

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2019年6月25日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:Android(5.0以降)、iOS(10.0以降)

権利表記:

(C)J.LEAGUE All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment



