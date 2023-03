[株式会社バロックジャパンリミテッド]

2023年AWで5周年を迎えるファッショ ンブランド「LAGUA GEM(ラグア ジェム)」は、リアルなトレンドデザインのみならず、XSサイズからの豊富なサイズバリエーションやコストパフォーマンス&クオリティの高いアイテムが幅広い層を中心に人気を集めており、SNS等で地方出店希望の声を多く受け、この度2023年3月31日(金)より名古屋PARCO店に待望の第4号店オープンが決定いたしました。











記念すべき直営店第4号店オープンを記念して、店頭では限定アイテムや豪華ノベルティーをご用意。期間中はディレクター室原彩夏が来店。自らお客様をご案内し、スタイリングのアドバイスやLAGUA GEMの世界観をお伝えいたします。

また、3/31(金)より発売開始するLAGUA GEM×HTHのコラボアイテムをLAGUA GEM直営店とHTH WEB STOREにて先行で発売!発売日当日は、HTHディレクターのAI氏も名古屋PARCO店に来店いたします。





是非このスペシャルな機会にご来店下さい。



【店舗限定アイテム】

■LAGUA LOGO BORDER LONG SLEEVE TEE





NO:510GSZ90-0720

PRICE:¥5,500 TAX IN

COLOR:GREEN,BLUE

SIZE:FREE

対象店舗:ソラリアプラザ店、名古屋PARCO店

※ソラリアプラザ店は3/10(金)より実施



【スペシャルノベルティ1】





MAYBELLINE NEW YORK × LAGUA GEM









新店舗グランドオープンを記念して、デニムを購入いただきましたお客様にノベルティとして、SPステイ ヴィニルインクもしくは、SPステイ マットインクの中からいずれか1本をプレゼント!



対象店舗:直営店全店

※セール品除外

※ルミネエスト新宿店、梅田HEP FIVE店、ソラリアプラザ店は3/10(金)より実施

※数に限りがあり無くなり次第終了となります。



【About 『MAYBELLINE NEW YORK』】

1915年にアメリカで誕生したメイベリンは、現在世界90ヶ国以上で展開され、”世界No.1”の販売実績数を誇る、トータルメイクアップブランド。

公式HP:https://www.maybelline.co.jp/



【スペシャルノベルティ2】

税込¥8,000以上お買い上げのお客様にノベルティとして、L LOGO HAIR BAND(OFF WHITE or BLACK or GRAY)をプレゼント!



対象店舗:ソラリアプラザ店、名古屋PARCO店

※ソラリアプラザ店は3/10(金)より実施

※数に限りがあり無くなり次第終了となります。



【スペシャルノベルティ3】

税込み¥15,000以上お買い上げのお客様にノベルティとして、NYLON KNAPSACK(RED or BLACK)をプレゼント!



対象店舗:LAGUA GEM直営店全店、SHELTTER WEB STORE

※ルミネエスト新宿店は3/9(木)より先行、梅田HEP FIVE店,ソラリアプラザ店は3/10(金)より実施

※数に限りがあり無くなり次第終了となります。



【スペシャルノベルティ4】

税込¥25,000以上お買い上げのお客様にノベルティとして、LAGUA GEM SW SET UP(WHITE or BLACK)をプレゼント!





対象店舗:ソラリアプラザ店、名古屋PARCO店

※ソラリアプラザ店は3/10(金)より実施

※数に限りがあり無くなり次第終了となります。

※店舗によりノベルティのカラーが異なります。予めご了承ください。





【LAGUA GEM×HTH COLLABORATION ITEMS】

■LAGUA × HTH SW PK





NO:510GSM01-2040

PRICE:¥9,900 TAX IN

COLOR:PINK,T/GRAY,BLACK

SIZE:FREE





■LAGUA × HTH SW SPT





NO:510GSM01-2030

PRICE:¥7,150 TAX IN

COLOR:PINK,T/GRAY,BLACK

SIZE:FREE





■LAGUA × HTH LOGO T/SH

↓FRONT





↓BACK



NO:510GSM01-2010

PRICE:¥6,600 TAX IN

COLOR:WHITE,BEIGE,LIGHT BLACK

SIZE:FREE





■LAGUA × HTH RAGLAN L/T





NO:510GSM01-2020

PRICE:¥7,150 TAX IN

COLOR:NAVY,BLACK

SIZE:FREE





【About『HTH』】

Instagram発のストリート系アパレルブランド。

カップルYouTuber「SYU AI」のAI がディレクターを務める。



HTH Instagram:https://www.instagram.com/hth_webstore_/

Director AI Instagram:https://www.instagram.com/ai_2714/



【STORE INFO】

名称:名古屋PARCO

所在地:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館4F

オープン日:2023年3月31日(金)

営業時間:10:00~21:00



【About『LAGUA GEM』】

“LAGUA GEM” BRAND CONCEPT



VINTAGE/CASUAL/STREET

媚びない強さとしなやかな女性らしさが共存するスタイル ―

LAGUA GEMの掲げる女性像は

何ものにも縛られず自分らしいスタイルをもった女性

カジュアルなアイテムにストリート&ヴィンテージテイストをミックス

メンズライクになりすぎない

女性らしさとバランス感のある着こなしにこだわった

新しいカジュアルスタイルを提案



LAGUA GEM HP http://www.laguagem.jp

LAGUA GEM Instagram @laguagem



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-17:16)