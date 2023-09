[Com2uS Japan]

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、2Dシューティングゲーム『ストライカーズ1945:RE』のサービスを開始しましたことをお知らせします。





新作2Dシューティングゲーム『ストライカーズ1945:RE』、日本を始め全世界でサービス開始!



かつて一世を風靡したシューティングゲーム『ストライカーズ1945』のドット絵やシステム、サウンドが甦る!



2Dシューティングゲームの懐かしさに加え、新たに多彩なシステムが追加され全世代が楽しめるゲームへ!







ダウンロードはコチラ!

▼AppStore

https://apps.apple.com/jp/app/id6446668298

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.strikers1945.android.google.global.normal



『ストライカーズ1945:RE』は、株式会社彩京がリリースしたアーケード2Dシューティングゲーム『ストライカーズ1945』シリーズをベースにしたモバイル2Dシューティングゲームです。

原作の雰囲気を残しながらも、新要素を追加し、ゲームセンターで『ストライカーズ1945』を楽しんだ世代はもちろん、カジュアルゲームを楽しむ世代まで、幅広い世代の方がスマホで簡単に楽しく遊べるゲームとなっております。



原作『ストライカーズ1945』の戦闘機が登場するのはもちろん、ステージやチャプター別のボスも原作のままに登場します。

さらにスキルや機体強化などの成長要素を追加し、新しいコンテンツをお楽しみいただけます。

なかでも経験値獲得によるレベルアップシステムは、様々なスキルの組み合わせが最大の魅力となっています。

ユーザーはレーザーや誘導ミサイルなどのスキルを選択し、強力な攻撃力を追及したり、エンジンなど機体能力を強化したりできるほか、ダメージ減少、体力回復などの防御スキルを選択し、安全なプレイを楽しむことも可能です。



そのほか、『ストライカーズ1945:RE』はデイリーチャレンジと挑戦モードなどサービス開始時から盛りだくさんのコンテンツを準備しています。

攻撃はせず、回避だけでコインを獲得するデイリーチャレンジや、ステージクリア後に3段階に区分されたステージをプレイできる挑戦モードなど、原作とは違った新たな楽しみもございます。



『ストライカーズ1945:RE』は日本語のほか、英語、ドイツ語、フランス語など10か国語に対応しており、全世界170以上の地域のGoogle play、App Storeにて配信を開始いたしました。



ゲームに関する情報は、『ストライカーズ1945:RE』公式サイトをご確認ください。



□『ストライカーズ1945:RE』公式サイト

https://strikers1945re.com2us.com/ja



【配信概要】



『ストライカーズ1945:RE』iOS版

サービス開始日:2023年9月14日(木)

対応OS: iOS12.0以降

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記:(C) 2023 Psikyo, KM-BOX, FEVERGAMES. AII Rights Reserved. Published by Com2uS Corp.

▼App Store URL

https://apps.apple.com/jp/app/ストライカーズ1945-re/id6446668298





『ストライカーズ1945:RE』Android版

サービス開始日:2023年9月14日(木)

対応OS: Android OS 5.1以降

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記:(C) 2023 Psikyo, KM-BOX, FEVERGAMES. AII Rights Reserved. Published by Com2uS Corp.

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.strikers1945.android.google.global.normal



【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。



是非、『ストライカーズ1945:RE』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。



