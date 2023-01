[株式会社ジュン]

株式会社ジュン( 本社:東京都港区 代表取締役:佐々木 進)が運営するLifestyle、Beauty、SportsにフォーカスしたオンラインショッピングストアLife&Beauty by JUN ONLINE(ライフアンドビューティー バイ ジュン オンライン)は、初となるメンズ向けコスメのPOP-UP SHOPイベントを、ADAM ET ROPE'ルミネ新宿店とADAM ET ROPE' HOMMEルクア大阪店にて2月1日(水)から同時開催いたします。

最近話題のメンズコスメ。興味はあるけれどハードルを感じてしまうという方にも、ぜひ手に取っていただきたいアイテムがそろいます。







ORDINARY NEWNESS,

ORDINARY COMFORT



毎日に、洗練された心地よさと新しさを。



本当に必要なものだけを選択し、長く、繰り返し使うことの価値感が大切にされる今こそ、もう一度思い出すべき、機能・効率主義では語りきれない美学。

それはミニマルさ、スタイリッシュさと、手の温もりや、心地よさが共存したスタイル。

意義・機能・美しさというものさしをもち、変わり続ける今と、積み上げられた歴史を行き来しながら、アップデートされていく自分を楽しむこと。



ADAM ET ROPE'は、毎日に、洗練された心地よさと新しさを提案します。



今回のPOP-UP SHOPでは、男性にもおすすめのヘアケア、スキンケア、ボディケアとデイリーに活躍するアイテムから、心身を癒してくれるインセンスやルームスプレーのフレグランスブランドまで、幅広いラインアップがそろいます。

メンズコスメはバレンタインのギフトとしても最適なので、新鮮なギフト選びとしても楽しんでいただけます。普段オンラインストアのみで展開しているアイテムが実際にお試しいただけますので、ぜひ、この機会にPOP-UP SHOPまで足をお運びください。



■開催期間:2023.2.1(水)-2.14(火)



■ADAM ET ROPE' ルミネ新宿

営業時間 : 11:00 ~ 21:00 不定休

住所 : 東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿2 4F



■ADAM ET ROPE' HOMME ルクア大阪

営業時間 : 10:30 ~ 20:30 不定休

住所 : 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪東館7F





BRAND LINEUP

































- Pororoca/ポロロッカ -

日々の変化を、逆境を。しなやかに乗り越える強さを、美しさを手に入れる。Pororocaは、「Phyto-philosophy (植物哲学)」を探求し、知性や感性にはたらきかける新時代のウェルネス&ビューティブランドです。



- O skin&hair/オースキンアンドヘア -

肌、髪、心、地球、全てを守るトータルケアブランド。OのOという文字はorb(球体、天体、地球)、organic(植物由来)、o (酸素記号、人、動物、植物にかかせない)の3つの要素を用いており、人と自然、動物が美しく共存する持続可能な未来を目指し2017年に誕生。自然由来に拘り、オーガニック成分を配合した100%天然のバームやオイル、頭皮ケアに拘ったシャンプーなどケアアイテムを中心に展開しています。



- Juniper Ridge/ジュニパーリッジ -

Juniper Ridgeは、カリフォルニアのオークランドを拠点とする Wilderness Perfume のメーカーです。アメリカ西海岸各地の山や森や砂漠に入りワイルドクラフトした木々や植物から抽出した香りをそのまま製品にしています。その製法もユニークで、昔ながらの水蒸気蒸留によってピュアなエッセンシャルオイルを作り、余計な添加物を一切加えず、その場所の香りをそのままボトルに詰めている唯一のメーカーです。



- WONDER VALLEY/ワンダーバレー -

2014年にカリフォルニアで生まれたブランド。WONDER VALLEYのユニセックススキンケアは、エクストラバージンオリーブオイルから得られる抗酸化作用を生かしたプロダクトです。本来の効果をきちんと得るための最高品質の素材で作られています。



- STUDIO BOTANIC/ストゥディオ ボタニック -

植物ベースのナチュラルコスメティックブランドです。肌と環境に優しい植物由来の処方で、効果を最大限に発揮するために余分な成分を排除し、厳選された最小限の原料で製造しています。モダンでありながらクラシカルなアルミチューブには、小さなヴィジュアルで機能などの概要を簡単に図示し、ジェンダーレスにあらゆる世代に向けてデザインされています。



- NOOSA BASICS/ヌーサ・ベーシックス -

ヌーサ・ベーシックスは、オーストラリア東部の美しいビーチが連なるヌーサという小さな町の薬局が製造する、ボディケアブランド。ビーガンおよびパームオイルフリーの認定を受けており、最高品質の植物成分のみを使用し、添加物や増粘剤は使用していません。また、可能な限りプラスチックを使用しないパッケージオプションを提供し、海洋浄化活動を積極的にサポートしています。



- Tribe Earth/トライブアース -

100%手作りのインセンスブランド。接着剤・香水を使わず植物だけで構成しています。オーストラリア産のサンダルウッドによる樹脂、樹皮、葉など、さまざまな天然素材を手摘みして作られたサステナブルなインセンスです。



- Danlow/ダンロウ -

暖炉の前で暖をとり、ゆっくりと流れる時間をイメージした名の通り、香りや音、流れる時間を感じることで生まれる“暖かい時間”という価値を提供するプロダクトをDanlowは展開致します。



- MARIE JEANNE/マリージャンヌ -

南仏グラースにファクトリーを構え、天然香料で世界をリードする1850年創業の老舗香料メーカー「ロベルテ」社の五代目が手掛けるフレグランスブランド。素材本来の香りのよさを大切に調香された軽やかで上質なフレグランスはファーストフレグランスにもおすすめです。



- GREEN MOTION/グリーンモーション -

GREEN MOTIONは モノを通じて”環境への気づき”を促すというコンセプトに基づいたオリジナルブランド。 MOTIONとは “ 動き・合図 ” のこと。 GREENな動き、それは環境への働きかけを意味します。 実際に地球への負担を減らす商品のみならず、“ 環境を考えるきっかけ ” になるモノづくりを目指しています。







過去に開催したPOP-UP





BIOTOP OSAKAにて2022年3月 POP UP開催。

BIOTOP FUKUOKAにて2022年 7月POP UP開催。













■Life&Beauty by JUN ONLINE常設店舗

・ADAM ET ROPE' 恵比寿店

・ADAM ET ROPE' 福岡パルコ店

・ADAM ET ROPE' ミント神戸店



■Life&Beauty by JUN ONLINE概要

Life&Beauty by JUN ONLINEは、ライフスタイル・ビューティー・スポーツにフォーカスし、好奇心と探究心にあふれた女性 のために新しい日常に寄り添うアイテムとアイディアを提案している、オンラインショッピングストア。



▼Official Online Store

https://landb.junonline.jp/

▼Instagram

@lifebeautybyjun

https://www.instagram.com/lifebeautybyjun/



■企業情報

社名:株式会社ジュン

代表者:佐々木 進

所在地:東京都港区南青山 2-26-1

設立:1958年12月9日

HP:https://www.jun.co.jp/



