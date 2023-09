[ANYCOLOR株式会社]

アニメ「グッド・ナイト・ワールド」のEDテーマ曲「salvia」のMVが、2023年9月27日(水)20時~Nornis公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開!



ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、Nornis(戌亥とこ・町田ちま2名による女性ボーカルユニット)の2nd Single『salvia』リリース情報とミュージックビデオ公開をお知らせいたします。







Nornis 2nd Single『salvia』2023年9月27日(水)リリース!





にじさんじの音楽レーベル“Altonic Records”より、Nornis(戌亥とこ・町田ちま2名による女性ボーカルユニット)の2nd Single『salvia』が2023年9月27日にリリースされました。

また、表題曲の「salvia」ミュージックビデオの公開も決定!

Nornis公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@Nornis/)にて、2023年9月27日(水)20時よりプレミア公開をいたします。





Nornis 2nd Single『salvia』のリード曲は、アニメ『グッド・ナイト・ワールド』とのタイアップ曲「salvia」。更にweb漫画『監禁区域レベルX』とのタイアップ楽曲「Ray of Hope」の他、1st LIVE - Transparent Blueで初披露した「White Blossom」と今年春にリリースした楽曲「Fragment」のそれぞれDuet ver.を加え、聞き所満載の作品となっております。



歌唱曲4曲+それぞれのInstrumentalを含む計8曲収録。

“Flowers of Hope”をコンセプトに花言葉の意味も含め、”希望” や ”前向きになれる気持ち” をNornisが届ける1枚をぜひお楽しみください。



「salvia」ミュージックビデオ公開





https://youtu.be/PpbA7VeSauk



■『グッド・ナイト・ワールド』について

2016年から裏サンデー、マンガワン(小学館)にて原作・岡部閏により連載され、2023年10月12日(木)よりNetflixで独占一挙配信されるアニメ『グッド・ナイト・ワールド』(https://netflix.com/title/81340213)



▼Nornisの「salvia」が使用されたトレーラー映像第2弾はこちら!

https://www.youtube.com/watch?v=ii7Opr_vEY4



OPテーマ 葛葉「Black Crack」:2023年11月8日(水)発売

EDテーマ Nornis「salvia」:2023年09月27日(水)発売



Nornis 2nd Single『salvia』情報







・発売日:2023年9月27日(水)

・価格:1,500円(税込)

・品番:POCS-30017

・https://nornis.lnk.to/salviaPR



全4曲 + instrumental(4曲)収録

01. salvia

02. White Blossom - Duet ver.

03. Fragment - Duet ver.

04. Ray of Hope

05. salvia (Instrumental)

06. White Blossom (Instrumental)

07. Fragment (Instrumental)

08. Ray of Hope (Instrumental)



「salvia」各店舗特典情報





◆購入者特典



■にじストア 通常特典:

複製コメント入りスクエアブロマイド3枚セット



■にじストア 有償特典:

Nornisアクリルジオラマ、複製コメント入りスクエアブロマイド3枚セット



■UNIVERSAL MUSIC STORE 特典:ホロ仕様トレーディングカード2枚セット



■アニメイト 特典:L判ブロマイド2枚セット



■楽天ブックス 特典:缶バッジ(57mm)



■Amazon 特典:メガジャケ



■タワーレコード 特典:ポストカード



■HMV 特典:スマホサイズステッカー(50mm × 70mm)



■応援店 特典:しおり



※全て先着特典となり、無くなり次第終了となります。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。

※一部、特典がつかない店舗もありますので、詳しくは対象店舗様へお問い合わせください。



▼各店舗オンライン販売ページはこちらを参照ください。

https://nornis.lnk.to/salviaPR





【Nornisについて】



VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する、歌唱力に定評のある戌亥とこ、町田ちまの2名による女性ボーカルユニット。ミドル&ローが豊かな戌亥とこ、高音ハイトーンボイスの町田ちまがハーモニーを届ける。

現在、YouTubeチャンネルを中心に精力的に活動中で、メンバーが投稿しているカバー歌唱動画は、1,000万回再生を超えているものが複数存在する。

<リンク一覧(Nornis)>

YouTube:https://www.youtube.com/@Nornis/

X:https://x.com/_Nornis



<リンク一覧(戌亥とこ)>

YouTube:https://www.youtube.com/@InuiToko/

X:https://x.com/inui_toko



<リンク一覧(町田ちま)>

YouTube:https://www.youtube.com/@MachitaChima/

X:https://x.com/chima_machita23





【にじさんじプロジェクトについて】



「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp/

X:https://x.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

Bilibili:https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB:https://fanclub.nijisanji.jp/



【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

X:https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



