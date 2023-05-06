【函館湯の川温泉／湯元啄木亭】パラリンピック種目「ボッチャ」…
［野口観光マネジメント株式会社］
湯の川温泉でも広げようということでパラリンピックの種目にも選ばれているボッチャを「啄木亭」で開催致します。
野口観光マネジメント株式会社が運営する『函館湯の川温泉 湯元啄木亭』（北海道函館市湯川町1丁目18番15号）では、5/14（日）に初の試みとしましてボッチャ大会を開催致します！
野口観光マネジメント株式会社
函館湯の川温泉 湯元 啄木亭(北海道函館市湯川町1丁目18番15号)
執行役員支配人：池田 恭太
客室数：198室
開催概要
・湯元啄木亭杯（種目：ボッチャ）
・開催日時
2023年5月14日（日） 開始19：00
・開催場所
函館湯の川温泉 湯元啄木亭
〒042-0932 北海道函館市湯川町1丁目18番15号
(https://www.takubokutei.com/ ）
・開催目的
2021年の東京パラリンピックで日本初の金メダリストが誕生し、注目を集めているスポーツ「ボッチャ」。誰でも楽しめるスポーツということで、その魅力を知ってもらうためにこの湯の川温泉「啄木亭」で初めて開催致します！！
申し込み方法
１.先着にて湯元啄木亭公式Instagram＆TwitterのDMにて募集
公式Instagraｍ(https://www.instagram.com/yumoto_takubokutei/ ）
公式Twitter(https://twitter.com/takubokutei ）
２.宿泊プランからの申し込み
1泊2食付全国旅行支援適用後お一人様￥8,000円（税込）でご宿泊頂けます。
（https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17021985&checkin=2023/05/14&checkout=2023/05/15
３.事前に集まらなかったら当日16時までフロントにて受付します。
ペア戦（2名1チーム*8組）まで
参加費
大人1,500円 小学生1,000円
景品
1位：売店利用券5000円分+賞状+記念撮影
2位：売店利用券3000円分
参加賞：啄木亭オリジナルフォトフレーム
※売店利用券は2024/5/14（火）まで有効
ボッチャの遊び方
１.白ボールを投げる
２.赤ボールを投げる
３.青ボールを投げる
４.2球目以降は白ボールから遠い色のボールの持ち主が投げる
５.最終的に白ボールに近い人が勝ち（投げ方は自由）
６.これを4回戦行い特典が多いチームが勝ち
詳しくは下記をご覧くださいませ。
（https://sports-for-social.com/3minutes/boccia/#）
公式SNS
■公式ホームページ(https://www.takubokutei.com/）
■公式Instagraｍ(https://www.instagram.com/yumoto_takubokutei/）
■公式Twitter(https://twitter.com/takubokutei）
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/06-13:46）
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