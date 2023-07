[メガハウス]

工芸ルービックキューブ 金沢箔 金箔」2023年7月7日(金)から予約受付開始



株式会社メガハウス(バンダイナムコグループ、代表取締役社長:佐藤明宏/東京都台東区)は、ルービックキューブと日本の工芸を融合した「工芸ルービックキューブ」シリーズの匠三弾『工芸ルービックキューブ 金沢箔 金箔』を2023年7月7日(金)10:00からプレミアムバンダイで販売予約受付を開始し、2023年12月から順次発送致します。



























「工芸ルービックキューブ」シリーズは、玩具として世界を魅了し続けているルービックキューブと、昔ながらに受け継がれてきた日本の工芸を融合したシリーズです。“時代を超えて受け継がれるべきものに触れ、人が本来持ち備えている感性を呼び覚ます”をコンセプトに、ルービックキューブと日本の工芸とのコラボレーションを通じ、感性や受け継ぐべき文化の再認識をしていただけるよう国内外へ発信して参ります。本シリーズ(商品)は、「飾れるアート作品」としても「遊べる玩具」としてお楽しみいただけます。

シリーズ第一弾である匠一弾(たくみいちだん)は、ルービックキューブのタイルの部分に石川県の伝統工芸「九谷焼」を使用した『工芸ルービックキューブ 九谷焼 五彩』として2022年2月に発売。匠二弾は、富山県高岡市の伝統工芸「高岡銅器」を使用した『工芸ルービックキューブ 高岡銅器 折井発色』を2022年11月に発売し、今回は匠三弾としての商品となります。

匠三弾『工芸ルービックキューブ 金沢箔 金箔』は、石川県金沢市周辺の伝統工芸「金沢箔」を使用したものになります。金を約1万分の1~2mmまで薄く打ち延ばして金箔とし、ルービックキューブの表面に貼り、その上からアクリルパネルを装着しています。各面の色は、金箔の合金配合率を変えることにより異なる6色になります。合金配合率100%の純金や金と銀を50%ずつ配合したホワイトゴールド等、6面それぞれの金箔の色味や風合いを感じることができます。

金沢箔の職人の技術と、さまざまな種類がある金箔の奥深さをルービックキューブで表現しました。飾って手にとって回してお楽しみください。











金箔製造からルービックキューブの表面に加工するまで、1つ1つが匠の技術で丁寧に作られています



















「金沢箔 金箔」で使用している金箔の種類と合金配合率一覧









「バンダイナムコ Cross Store 横浜」内『MegaHouse Official Store 「Rubik’s mania」』にて

2023年7月7日(金)から商品展示を行います。ショップでの試遊や販売は行っておりません。

■商品詳細

商品名:工芸ルービックキューブ 金沢箔 金箔

セット内容:ルービックキューブ本体、金沢箔 金箔ガイド専用台座BOX(シリアルナンバー入り

・折りたたみカバー付)、取扱説明書

本体サイズ・重さ:約(W)57×(D)57×(H)57mm、約91g

受注期間:2023年7月7日(金)10:00~2023年8月31日(木)23:59

発売日:2023年12月から順次発送

価格:300,000円(税込・送料別)

販売ページ:プレミアムバンダイ https://p-bandai.jp/item/item-1000193010/

シリーズ商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/kogei-rubiks/

※本商品は受注生産商品です。発送は日本国内に限らせていただきます。

発売元:株式会社メガハウス、企画・デザイン:エイジデザイン株式会社、協力:株式会社今井金箔

工芸ルービックキューブシリーズ



匠一弾【工芸ルービックキューブ 九谷焼 五彩】











2022年2月発売※現在販売は行っておりません

99,000円(税込・送料別)





匠二弾【工芸ルービックキューブ 高岡銅器 折井発色】





2022年11月発売※現在販売は行っておりません



220,000円(税込・送料別)







ルービックキューブ









ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏開発の立体パズルです。

1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで1977年にハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録。1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開。日本では1980年7月25日に発売しました。

ルービックキューブ公式ホームページ

https://www.megahouse.co.jp/rubikcube/





