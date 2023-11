[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

OIL by 美術手帖ギャラリー(東京都 渋谷区 渋谷PARCO2階)にて、岩崎奏波「めぐるものたち」を、2023年12月1日(金)~25日(月)にかけて開催。絵画空間と現実空間を超越するユーモラスな物語が、鑑賞者の記憶を刺激する岩崎の新作を発表します。







概要





このたびOIL by 美術手帖ギャラリーでは、岩崎奏波個展「めぐるものたち」を開催します。岩崎奏波は1996年沖縄県生まれ、現在は東京を拠点に活動しています。岩崎はこれまで、家や植物など日常的なモチーフと、ユーモラスに姿を変えた架空の動物がフラットに存在する、物語性を帯びた絵画を発表してきました。しかし単に生き物を描くのではなく、岩崎の絵画に登場するそれらのモチーフは、絵画を描くという行為における思考や感情を表す存在であり、絵画空間と現実をつなぐ媒体でもあります。

本展では、岩崎が今秋約1ヶ月間スペインに1ヶ月滞在し、帰国後描いたものを中心に発表いたします。日本との物理的な距離や、時差や時間の変遷などに思いをめぐらせることが多かったと話すように、時空や現実を超越するような作品群となります。岩崎の新境地となる本展を、是非ご覧ください。





アーティスト・ステートメント





物理的、時間的、心理的な距離による違和感が、私の絵に影響を与えています。例えばそれは、絵の具を塗り重ねるほどに空間が遠ざかったり、粘土を引っ掻いて掘り込むほどに形が浮き上がるのを感じるとき。例えば、薄い壁一枚の向こう側がとても遠くに感じたり、はるか昔に作られたものに手のひらで触れるとき。絵の中に描いたものは、近くと遠く、過去と未来、内と外をかき混ぜてつなげながら、絵の中をめぐっています。



岩崎奏波



販売について





本展出品作品(一部をのぞく)は、会場および、アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて販売します。



オンライン販売開始|12月4日(月)16:00~

販売URL|https://oil.bijutsutecho.com/gallery/733



※作品はプレセールスの状況により展覧会会期開始前に販売を終了させていただくことがあります。

※オンライン公開は、会場販売開始後となるため、公開時点で売り切れの場合がございます。予めご了承ください。



アーティストプロフィール





岩崎奏波/Kanaha Iwasaki

1996年沖縄県生まれ。2022年多摩美術大学大学院 美術研究科博士前期課程絵画専攻油画研究領域修了。記憶はどう変化し、残されるのか。時間はどう流れているのか、または本当に流れていくものなのか。物語を絵によって語るとき、私と鑑賞者、作品に何が起こるのか。私と、私以外の境界線と共通項は何か。絵を描くことで、絵画空間と自身の存在する空間がどのように異なり、またはつながっているのかを確かめ、絵画という空間が可能にすることを探りながら制作をしている。

主な個展に、「7本足で夢をみる」(下北沢アーツ、東京、2022)、「いま かんがえた ストーリー」(Room_412、東京、2022)、「プレイ パーク」(フリュウギャラリー、東京、2022)、「on the cave」(Room_412、東京、2021)、「anima」(フリュウギャラリー、東京、2021)、主なグループ展・アートフェアに、「IN THE LOOP」(THE LOOP GALLERY、東京、2022)、「3331ART FAIR」(3331アーツ千代田、東京、2022)など。



展示詳細





岩崎奏波「めぐるものたち」

会場|OIL by 美術手帖ギャラリー

会期|2023年12月1日(金)~25日(月)※会期中無休

開場時間|11:00~21:00

入場|無料

主催|OIL by 美術手帖

展覧会詳細|https://oil-gallery.bijutsutecho.com/

お問い合わせ|oil_gallery@ccc.co.jp

※OIL by 美術手帖の営業時間は館の営業時間に準じます。状況に応じて変更の可能性がございます。最新の情報は渋谷PARCO公式ウェブサイトをご確認ください。 https://shibuya.parco.jp/



〈オープニングレセプション〉

12月1日(金)19:00~21:00

会場|OIL by 美術手帖ギャラリー

作家も在廊してのレセプションパーティーを開催します。予約不要・入場無料。



ギャラリー情報





OIL by 美術手帖(ギャラリー)





住所 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ2階

電話番号 03-6868-3064

MAIL oil_gallery@ccc.co.jp

アクセス 渋谷駅ハチ公口徒歩5分

URL https://oil-gallery.bijutsutecho.com/

Twitter @OILbyBT

Instagram @OILbyBT_gallery



アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」とは?





これまでアートシーンの動向を伝えてきた『美術手帖』が、日本を代表するギャラリーやアートストアとともにつくる“オンラインでアート作品を購入できるサービス“です。メディアとしてアートと社会をつなぐ役割を担ってきた『美術手帖』は、このサービスを通じて「アート作品の購入」という体験をお届けします。2019年秋には、渋谷パルコの2階にギャラリーをオープンし、アート作品との出合いの場を創っています。

https://oil.bijutsutecho.com/



CCCアートラボ





CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-12:16)