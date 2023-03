[株式会社バロックジャパンリミテッド]

植田みずきがクリエイティブディレクターとして2012年に立ち上げ、身体のフォルムをあえて隠し、計算されたリラックス&エレガントスタイルを提案するブランドENFÖLD(エンフォルド)。

同ブランドは2023年3月9日(木)に海外単独店舗2号店を韓国・釜山にオープンいたします。









ENFÖLDは2016年9月にニューヨークのSOHOで期間限定ストア、2019年秋冬にロンドン、ロサンゼルス、香港にてポップアップストア、2020年2月にパリでインスタレーションを行った後、2022年9月に韓国・江南で初の海外単独店舗をオープンし、着実に海外マーケットへの基盤を築いてまいりました。更なるステップを目指し、2023年3月に韓国・釜山へのオープンを決定いたしました。









新店舗は「包まれる」というENFÖLDのブランドコンセプトを可視化するために、プールの底で水に包まれている様子をイメージした空間デザインとなっています。角の丸みをとり、実際にプールで使用されている素材で壁床を塗装。水滴を想起させる光沢感のある什器を配置し、まるで自分のスケールが小さくなったような感覚を覚えます。





<店舗情報>

◆Shinsegae Centum City Department Store 2F ENFÖLD

OPEN日:2023年3月9日(木)

出店場所:Shinsegae Centum City Department Store 2F ENFÖLD

所在地:35, Centum nam-daero, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea

営業時間:10:30~20:00(Mon ~ Thu), 10:30 ~ 20:30(Fri ~ Sun)





【ENFÖLD SPRING&SUMMER 2023 LOOK 】



















【 About “ENFÖLD” 】



“ENFÖLD” BRAND CONCEPT

“HIDDEN BEAUTY(隠された美)”

『誰かの為に無理をして装うのではなく服を纏う者が最高に贅沢な気持ちになれる服』

本質の美は隠された所にあると考えます。

着る人だけが感じる着心地の良さや体のフィルムをあえて隠し創り上げるシルエット。

それらを重要視して、女性的な美しさを表現しています。



ENFÖLD HP https://www.enfold.jp/

ENFÖLD ONLINE STORE https://www.ec-store.net/enfold

ENFÖLD Instagram @enfold_official





<会社概要>



・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド( 東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業:2000 年 3 月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-17:16)