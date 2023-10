[CFD販売株式会社]

PCパーツブランド「玄人志向」は、非対称型オンライン対戦ゲーム「Dead by Daylight」ストリーマー「ざわ氏」「顔芸」と対戦するチャレンジ企画、「第2回 Dead by Daylight 玄人志向ストリーマー杯」を2023年11月18日(土)と12月9日(土)に開催いたします。





Dead by Daylightを中心とした動画配信だけでなく、大会の実況解説も行う実力者でもある「ざわ氏」「顔芸」との対戦をお楽しみいただけるだけでなく、成績優秀チームにはゲーミングキーボードやプログラマブルゲーミングマウスなどの豪華ゲーミングデバイスセットをプレゼント!



11月18日に開催されるDAY1への参加募集は「2023年10月30日(月)」より開始!(11月11日まで)

有名ストリーマーと対戦できる貴重な機会に、皆さま是非ご参加ください!



また、10月10日~16日の間、X(旧Twitter)プレゼントキャンペーンを開催します。

ご応募いただいた方の中から抽選で1名様にMicroATX、Mini-ITX対応の小型PCケース「GALAX Revolution-03」をプレゼントいたしますので、こちらも是非ご参加ください。



※イベントの詳細は、玄人志向Webサイトのイベントページをご確認ください。



大会名





第2回 Dead by Daylight 玄人志向ストリーマー杯



賞品





【優勝チーム | 豪華ゲーミングデバイスセット】



・GG-K/92-01Wired-RED

玄人志向 GALAKURO GAMING / CHERRY MX RED(赤軸)メカニカルスイッチ搭載 ゲーミングキーボード

https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/gg-k-92-01wired-red.html



・SLIDER-03

GALAX / プログラマブル 7ボタン ゲーミングマウス

https://www.cfd.co.jp/consumer/product/detail/slider-03.html



【参加者の中から抽選で5名】

・GG-K/92-01Wired-RED:2名

・SLIDER-03:2名

・NVIDIAマウスパッド:1名



対戦ストリーマー











ざわ氏(X(旧Twitter) https://twitter.com/zawashi0325 )













顔芸(X(旧Twitter) https://twitter.com/kaogei_jp )







配信サイト





玄人志向ちゃんねる

https://www.youtube.com/channel/UC35Q1kTCSbAw4zTscl9MA3w

ざわ氏/zawashi

https://www.youtube.com/channel/UCgpe0WOk6DSNNgbMlh3JQ9A

顔芸

https://www.youtube.com/channel/UCYxLnfa6hsEgg8rt4l96MSQ



開催・募集日時





開催日

DAY1:2023/11/18(土) 20:00~23:00

DAY2:2023/12/09(土) 20:00~23:00

募集

DAY1:2023/10/30(月)~2023/11/11(土)

DAY2:2023/11/20(月)~2023/12/02(土)

当選発表

DAY1:参加者発表:2023/11/14(火)予定

DAY2:参加者発表:2023/12/05(火) 予定



Xプレゼントキャンペーン







応募期間:10月10日~10月16日

プレゼント:GALAX Revolution-03 ( https://www.cfd.co.jp/consumer/product/detail/revolution-03.html )

応募方法:玄人志向公式X( https://twitter.com/kuroutoshikou )をフォローして、キャンペーンツイートを引用リツイートして、Googleフォームから申込み。

※詳しくは玄人志向公式Xをご確認ください。



Webサイト





玄人志向イベントページ

https://www.kuroutoshikou.com/campaign/detail/dead-by-daylight-kurost-cup-202310.html

玄人志向

https://www.kuroutoshikou.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/11-10:46)