[株式会社スパイス]

雑貨メーカー株式会社スパイス(本社:名古屋市)は、季節ごとにテーマが変わる雑貨好きな自分へのご褒美便「GOHOBI(ゴホビ)」を、直営ECサイト「SPICE of Lifeオンラインストア」にて販売を開始いたしました。











「GOHOBI」特設サイト:https://www.spicestore.jp/shopbrand/ct1006







●自分へのちょっとしたご褒美と、新しい発見が詰まった「GOHOBI BOX」

毎日、自分のためや誰かのために働いている女性にとって、一年がすぎるのはあっという間。そんな忙しさの中にあっても、「季節が移りゆく時を感じて欲しい」という想いを込めて、SPICE of Lifeのスタッフが選んだ雑貨をBOXにしてお届けいたします。「自分へのちょっとしたご褒美」に、届くワクワク感と自分では選べなかった雑貨との出会いを体験してください。



SPICE of Lifeは、「GOHOBI」を通じて、女性たちに季節の美しさと楽しさを提供し、日常のちょっとした幸せを応援します。



●「GOHOBI」の詳細

【四季を楽しむ】

一年に4回、春・夏・秋・冬に合わせて季節を楽しめる雑貨をBOXに詰めてお届けいたします。

(1回ごとのお申込み)



【おトクなBOX】

雑貨を知りつくしたスタッフが季節のテーマに合わせて厳選!

セレクトした雑貨を詰め合わせて、通常価格5,000~6,000円相当の商品を3,300円(税込)で送料無料でお届けします。(沖縄・離島は別途送料かかる場合があります)



【ちょっと+α(プラスアルファ)】

雑貨以外のほっこりアイテムや、お届け商品のおすすめポイントをリーフレットにして同封いたします。



●初回のGOHOBI BOXのテーマは「食の秋」!

記念すべき初回のGOHOBI BOXは、10月11日以降のお届けです。今回のテーマは「食の秋」。ひとりでも、ふたりでも、大勢でも食べることに感謝して楽しめるアイテムをセレクトしました。



ご注文締め切りは10月9日(月)

購入サイトURL:https://www.spicestore.jp/shopdetail/000000010161



【今回お届けするGOHOBIアイテム】

・BONO BONO アカシアラウンドプレート

料理研究家にも人気のBONO BONO Woodシリーズの上質なアカシアウッド製プレート。一人用にちょうどいいサイズで、毎日の食事に活用できます。これ1枚に盛り付ければ美味しさが倍増! 価格:2,860円(税込)





・BONO BONO クリップ付きコーヒーメジャースプーン ブラスカラー

BONO BONO Brassシリーズ人気No.1!ブラスカラーが魅力のクリップが一体化されたスプーンです。

コーヒーのスプーンとして使ってそのまま袋をクリップできる便利なキッチンアイテムです。価格:770円(税込)





・VALENCIA リサイクルガラスベース

スペインバレンシア地方で職人の手によって作られた、100%リサイクルガラスのフラワーベース。一輪だけでもブラワーベースとの相性がよく、インテリアを彩ります。価格:1,045円(税込)





・ヒノキ 天然消臭除菌スプレー 携帯用 パルマローザ

長野の木曽ヒノキから抽出した天然蒸留水を使用し、天然精油を配合した消臭除菌スプレー。価格:858円(税込)





【+α特典】

何が届くかお楽しみ!ちょっとした「美味しいごほうび」をもれなく同送いたします。



●商品詳細

商品名:季節のご褒美便 GOHOBI BOX 「食の秋」 セット

価 格:3,300円(税込)

限定数:50セット

ご注文締め切り日:2023年10月9日(月)まで(※数に限りがありますので、早期終了する場合があります。)

お届け予定日:2023年10月11日(水)以降

購入サイトURL:https://www.spicestore.jp/shopdetail/000000010161





「GOHOBI」で頑張っている自分へのご褒美してみませんか?



「GOHOBI」特設サイト:https://www.spicestore.jp/shopbrand/ct1006







ーーーーーーーーーーーーーーー

株式会社スパイス

〒468-0001 愛知県名古屋市天白区植田山4-1101-1

TEL:052-861-8901

URL: https://spicestore.jp

E-Mail:mail@spicestore.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/19-20:16)