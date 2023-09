[ANYCOLOR株式会社]

グッズの事前受付は2023年9月29日(金)よりスタート!また、スペシャルステージの各種チケットは現在好評受付中!



ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、2023年12月23日(土)・24日(日)に開催する「にじさんじフェス2023」の最新情報をお伝えいたします。







「にじさんじフェス2023」のグッズ情報第一弾を公開!事前受付は2023年9月29日(金)スタート!さらに会場展示の初情報や「前夜祭」のキービジュアルも公開!





2023年12月23日(土)・24日(日)に東京ビッグサイト東展示棟で開催される「にじさんじフェス2023」のグッズ情報第一弾を公開しました。



2023年9月29日(金) より「にじさんじオフィシャルストア」にて事前受付を開始します。また、対象商品を10,000円(税込)以上お買い上げで配送料をにじストアが負担するキャンペーンも実施!さらに、「にじさんじフェス2023」追加情報や「前夜祭」のキービジュアルも初公開いたします。



にじフェス2023グッズ第一弾ラインナップ







・Tシャツセット(全7種):各3,800円(税込)

・BIGパーカー:7,500円(税込)

・ペンライト:3,000円(税込)

・トートバッグ:3,500円(税込)

・カードホルダー:1,200円(税込)

・アクリルスタンド(全14種):各1,800円(税込)

・クリアファイル:500円(税込)

※本商品はいずれもお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

・ランダム缶バッジ(全14種):500円(税込)

・ランダムチェキ風カード(全14種):300円(税込)

※本商品はいずれもお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。



5th Anniversary LIVE「SYMPHONIA」 グッズラインナップ







・アクリルスタンド(全16種):各1,500円(税込)

・ペンライトチューブ:1,200円(税込)

・クリアファイル(全2種):各500円(税込)

・カードホルダー:1,200円(税込)

・B2ポスター(全2種):各1,000円(税込)

※本商品はいずれもお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

・ランダムメタルチャーム(DAY1全8種 / DAY2全8種):800円(税込)

・ランダム缶バッジ(DAY1全8種 / DAY2全8種):500円(税込)

※本商品はいずれもお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。



さくゆい劇場~この旅館、ほんまアカン!~ グッズラインナップ







・アクリルスタンド(全9種)

笹木咲/椎名唯華:各1,500円(税込)

花畑チャイカ/加賀美ハヤト/四季凪アキラ/小野町春香/早瀬走/イブラヒム/シスター・クレア:各1,200円(税込)

・ラバーストラップ(全9種)

笹木咲/椎名唯華:各1,200円(税込)

花畑チャイカ/加賀美ハヤト/四季凪アキラ/小野町春香/早瀬走/イブラヒム/シスター・クレア:各800円(税込)

・ペンライトチューブ:1,200円(税込)

・カードホルダー:1,200円(税込)

・クリアファイル:500円(税込)

※本商品はいずれもお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

・缶バッジセット:1,500円(税込)

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。



Kuzuha Solo Event ”Kaleidoscope” グッズラインナップ







・B6アクリルパネル:2,400円(税込)

・ペンライトチューブ:1,200円(税込)

・カードホルダー:1,200円(税込)

・クリアファイル:500円(税込)

・万華鏡:1,800円(税込)

※本商品はいずれもお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

・缶バッジセット:1,500円(税込)

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。



※事前受付グッズは在庫がなくなり次第受付終了となりますが、イベント当日の販売も予定しております。

※上記グッズのほか、現地会場での販売アイテムも後日発表いたしますので、続報をお待ちください。



【事前受付】

にじさんじオフィシャルストア

https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=0747&tag=TAG_287

※2023年9月29日(金) 18:00 事前受付スタート



スペシャルステージ情報 ※事前チケット制





2023年12月23日(土)

●さくゆい劇場~この旅館、ほんまアカン!~

時 間:OPEN 10:00 / START 11:00

出演者:笹木咲 / 椎名唯華 / 花畑チャイカ / 加賀美ハヤト / 四季凪アキラ / 小野町春香 / 早瀬走 / イブラ

ヒム / シスター・クレア



●にじさんじ 5th Anniversary LIVE 「SYMPHONIA」Day1

時 間:OPEN 14:00 / START 15:00

出演者:剣持刀也 / 伏見ガク / 緑仙 / 魔界ノりりむ / 葉加瀬冬雪 / フレン・E・ルスタリオ / レイン・パターソン / レオス・ヴィンセント



2023年12月24日(日)

●Kuzuha Solo Event “Kaleidoscope”

時 間:OPEN 10:00 / START 11:00

出演者:葛葉

バラエティパートゲスト:剣持刀也 / 社築 / イブラヒム

ライブパートゲスト:卯月コウ / 不破湊 / ローレン・イロアス



●にじさんじ 5th Anniversary LIVE 「SYMPHONIA」Day2

時 間:OPEN 14:00 / START 15:00

出演者:月ノ美兎 / ジョー・力一 / リゼ・ヘルエスタ / 星川サラ / 不破湊 / 長尾景 / 壱百満天原サロメ /

渡会雲雀



ガーデンステージ(3D)情報







2023年12月23日(土)

●にじフェス2023 開会式

時間:10:30 ~ 11:00頃

出演者:文野環 / フミ

ゲスト:鈴木勝 / レイン・パターソン / 渡会雲雀



●にじクイ 出張版 in にじフェス2023

時間:12:30 ~ 13:15頃

出演者:ジョー・力一 / 健屋花那 / オリバー・エバンス / セラフ・ダズルガーデン

ゲスト:星川サラ / 北小路ヒスイ



●第3回 にじさんじ歌うま選手権!!

時間:15:00 ~ 15:45頃

出演者:[ソロ部門]える / 渋谷ハジメ / ぽむ れいんぱふ

[デュエット部門]花畑チャイカ&桜凛月 / レヴィ・エリファ&早瀬走 / 東堂コハク&海妹四葉

[審査員(2D出演)]森中花咲 / 弦月藤士郎 / 倉持めると





●MUSIC GARDEN Day1

時間:17:00 ~ 17:30頃

出演者

MC:夢追翔

[にじさんじハンドベル部]樋口楓 / モイラ / 文野環 / 物述有栖 / シスター・クレア / フミ / 周央サンゴ

[バンド名未定]不破湊 / イブラヒム / ローレン・イロアス / 渡会雲雀



2023年12月24日(日)

●にじさんじ Dance Live

時間:10:30 ~ 11:15頃

出演者:[チームIDD ~アイドルダンス同好会~]シスター・クレア / ドーラ / 山神カルタ / 東堂コハク / レイン・パターソン / 海妹四葉

[VOLTACTION]風楽奏斗 / 渡会雲雀 / 四季凪アキラ / セラフ・ダズルガーデン

[かみなり]神田笑一 / ヤン ナリ



●ゲームる?ゲームる!ゲームしょー!!~ニセ3乙女が乗っとっちゃうぞ(ハート)~

時間:12:30 ~ 13:15頃

出演者:夜見れな / 天宮こころ / 魔使マオ / レオス・ヴィンセント

ゲスト:花畑チャイカ / 奈羅花 / 先斗寧



●MUSIC GARDEN Day2

時間:14:30 ~ 15:00頃

出演者

MC:竜胆尊

[解散GIG]赤羽葉子 / 緑仙 / 笹木咲 / 椎名唯華

[にじさんじ吹奏楽部]える / 樋口楓 / 森中花咲 / 葉加瀬冬雪 / エリー・コニファー / 健屋花那 / フレン・E・ルスタリオ



●七次元生徒会~お悩み解決出張編~

時間:16:00 ~ 16:45頃

出演者:叶 / 樋口楓 / 三枝明那 / 緑仙 / レオス・ヴィンセント / 周央サンゴ



●にじフェス2023 閉会式

時間:17:45 ~ 18:00頃

出演者:静凛 / 月ノ美兎 / 樋口楓



カフェステージ(2D)情報







2023年12月23日(土)

●#さんばかクリスマス2023 フェス会場から、メリクリを込めて。

時間:11:15 ~ 12:15頃

出演者:戌亥とこ / アンジュ・カトリーナ / リゼ・ヘルエスタ



●いちさんごラジオ にじフェス出張編 with 狂蘭メロコ

時間:13:30 ~ 14:15頃

出演者:ジョー・力一 / 周央サンゴ / 狂蘭 メロコ



●XSOLEIL’s Xceptional holiday ~私たちの最高な休日~

時間:14:25 ~ 14:55頃

出演者:ドッピオ ドロップサイト / ヘックス ヘイワイヤー / 虎姫 コトカ / 狂蘭 メロコ

ヴェール ヴァーミリオン



●『Lie:verse Liars』にじさんじフェス2023 スペシャルステージ

時間:15:45 ~ 16:30頃

出演者:物述有栖 / 鈴木勝 / ジョー・力一 / リゼ・ヘルエスタ / 加賀美ハヤト / 白雪巴 / 石井孝英(ゲスト) / 羊宮妃那(ゲスト)



2023 年12月24日(日)

●饗宴無双!長尾景のおもてなし

時間:11:30 ~ 12:15頃

出演者:長尾景 / ルカ・カネシロ / レン ゾット / 虎姫 コトカ



●「目指せ一人前!」新人脱却チャレンジ

時間:13:30 ~ 14:15

出演者

MC:五十嵐梨花

挑戦者:鏑木ろこ / 獅子堂あかり / 赤城ウェン / 佐伯イッテツ / 伊波ライ / ヴェザリウス バンデージ



●元2期生 統一テスト

時間:17:00 ~ 17:45頃

出演者:家長むぎ / ギルザレンIII世 / 剣持刀也 / 伏見ガク / 文野環 / 物述有栖 / 森中花咲 / 夕陽リリ



着ぐるみステージ情報







着ぐるみステージのスケジュールが解禁!



アトラクション情報





「文化祭」というテーマで、ライバープロデュースの企画やライバーと直接コミュニケーションがとれる企画を実施!



視聴覚室 ※事前チケット制

ライバーと1対1でトーク&ツーショット撮影!





教室レク ※事前チケット制



ライバーと参加者で素敵な教室空間を創ろう!



ARフォトスポット







自身のスマートフォンでライバーと記念写真撮影!



レバガチャ台パンマシーン

公式番組「レバガチャダイパン」の台パンマシーンが帰ってくる!



にじさんじタロット アーケード

にじさんじタロットがアーケードゲームになって登場!



デジタルスタンプラリー

入場特典とスマホを連動させたデジタルスタンプラリー企画!



その他アトラクション

その他、見て・体験して楽しめるアトラクションが満載!続報をお楽しみに!



会場展示情報





美術部



多くの企画に様々なライバーが参加!



場内アナウンス



場内アナウンスには様々なライバーが登場!



スタジオ見学



にじさんじから生まれた番組の撮影スタジオを再現!



にじさんじ ライブ共通衣装展示



4th Anniversary LIVE 「FANTASIA」& 5th Anniversary LIVE 「SYMPHONIA」総勢30名のライブ共通衣装を展示!



展示ライバー:月ノ美兎 / 樋口楓 / 剣持刀也 / 伏見ガク / 叶 / 卯月コウ / 社築 / 緑仙 / 笹木咲 / 椎名唯華 / 魔界ノりりむ/ ジョー・力一 / 夢追翔 / 戌亥とこ / リゼ・ヘルエスタ / 三枝明那 / 加賀美ハヤト / 葉加瀬冬雪 / 夜見れな / 相羽ういは / シェリン・バーガンディ / 星川サラ / 白雪巴 / 不破湊 / フレン・E・ルスタリオ / 長尾景 / レイン・パターソン / レオス・ヴィンセント / 壱百満天原サロメ / 渡会雲雀



その他会場展示

この他にも、スタンディパネル、クラスフラッグ展示など、

“にじフェス2023”を彩る様々な展示を実施予定!



フード情報







様々なライバーが今回だけのオリジナルメニューを考案中!12月の開催に合わせたフード、ドリンク、デザートを多数ラインナップ予定!さらに、1品ご注文ごとにライバーコースターをプレゼント!

※すべてのステージや企画の出演者・内容は、予告なく変更になる場合があります。



「にじさんじフェス2023」チケット情報





<アトラクション参加券付き入場券>

・視聴覚室(3D)参加券付き入場券(入場特典付き):税込6,900円(各日)

・視聴覚室参加券付き入場券(入場特典付き):税込6,400円(各日)

・教室レク参加券付き入場券(入場特典付き):税込6,400円(各日)



【一般販売(先着)】

2023年9月30日(土)12:00 ~



<スペシャルステージ観覧券付き入場券>

・にじさんじ 5th Anniversary LIVE 「SYMPHONIA」観覧券付き入場券(入場特典付き):税込11,000円(各日)

・さくゆい劇場~この旅館、ほんまアカン!~観覧券付き入場券(入場特典付き):税込9,500円

・Kuzuha Solo Event “Kaleidoscope” 観覧券付き入場券(入場特典付き):税込9,500円



【総合・個人ファンクラブ先行抽選】

2023年9月1日(金)12:00 ~ 2023年10月1日(日)23:59



【e+アプリ先行抽選】

2023年10月9日(月)12:00 ~ 2023年10月16日(月)23:59



【一般発売(先着)】

2023年10月28日(土)12:00 ~



<入場券>

・入場券(入場特典付き):税込4,400円(各日)

・午後入場券(入場特典付き):税込3,600円(各日)

※午後入場券をお持ちの方は13:00から入場可能となります。



【総合・個人ファンクラブ先行抽選】

2023年10月17日(火)12:00 ~ 2023年10月29日(日)23:59



【e+アプリ先行抽選】

2023年11月6日(月)12:00 ~ 2023年11月19日(日)23:59



【一般発売(先着)】

2023年12月2日(土)12:00 ~



「にじさんじフェス2023 前夜祭」概要&チケット情報







日 時:2023年12月22日(金) OPEN 17:00 / START 18:00

会 場:東京ビッグサイト 東4ホール

出演者:樋口楓 / 夢追翔 / Nornis(戌亥とこ、町田ちま) / VΔLZ(弦月藤士郎、長尾景、甲斐田晴)

価 格:税込7,500円 全席指定

※お一人様2枚まで申し込み可能

樋口楓 4thシングル「三D」とNornis 2ndシングル「salvia」には、シリアル先行抽選に申し込みができるシリアルコードを封入!



【シリアル先行抽選】

・樋口楓 4thシングル「三D」チケット先行抽選シリアルコード

2023年10月12日(木)23:59まで

▼CDのご購入

https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=3259&tag=TAG_251



・Nornis 2ndシングル「salvia」チケット先行抽選シリアルコード

2023年9月27日(水)12:00 ~ 2023年10月12日(木)23:59

▼CDのご予約

https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=3549&tag=TAG_256



【総合・個人ファンクラブ先行抽選】

2023年10月23日(月)12:00 ~ 2023年11月5日(日)23:59



【e+アプリ先行】

2023年11月20日(月)12:00 ~ 2023年11月26日(日)23:59



【一般販売(先着)】

2023年12月9日(土)12:00 ~



※すべてのステージや企画の出演者・内容は、予告なく変更になる場合があります。

「にじさんじフェス2023」開催概要





タイトル:にじさんじフェス2023

会期 :2023年12月23日(土)・24日(日) 9:00~18:00 ※最終入場17:30予定

※前夜祭のみ2023年12月22日(金) OPEN 17:00 / START 18:00

会場 :東京ビッグサイト 東展示棟 (東京都江東区有明3丁目11−1)

アクセス:【りんかい線】国際展示場駅から徒歩7分

【ゆりかもめ】東京ビッグサイト駅から徒歩3分

チケット:各チケット抽選受付中

主催 :にじさんじフェス2023製作委員会

特設サイト:https://fes.nijisanji.jp/2023/

X:https://x.com/nijisanji_app



【にじさんじプロジェクトについて】



「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp/

X:https://x.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

Bilibili:https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB:https://fanclub.nijisanji.jp/



【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。

<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

X:https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact

■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp

■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/21-20:16)