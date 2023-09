[CS 日テレ]





CS 放送「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にてレギュラー放送している「2.5 次元ナビ!」で MC を務める平野良が演 出を務め、番組を飛び出して「2.5 次元ナビ!シアター」と題して、舞台上で様々な役者たちと“セッション“する第 2 弾公演、 追加出演者が決定!



【出演者】

前川優希

岩崎悠雅 松永有紘 桐田伶音

飯山裕太 松原凛 宮尾颯/

安里勇哉 葉山昴/

今立進(エレキコミック)/平野良

松井勇歩(友情出演)



【あらすじ】

人気 2.5 次元俳優である内海は、主演舞台の本番を終わらせるといの一番に帰宅する。食事に誘われても、ありもしないリモ ート打ち合わせでお茶を濁す日々。ニコニコと外面も良く、一見誰とでも仲良くなるが心の距離が埋まらない。 終演後に一人で帰っているとマネージャーから説教され、道に迷い、反社会勢力風の男に遭遇したりと踏んだり蹴ったりで、バラ エティのロケに行けばディレクターから怒られて、カメラマンからは意味不明なことを言われ、番組スタッフのミスにフラストレーションが溜ま るばかり。

舞台の演出家からは、あと一歩と言われるがどうしていいかわからず、共演俳優たちのアドバイスもバラバラでどうしていいかわから ない。

大人を、仲間を信じていない内海は仕事の合間に一人になりたくて公園で弁当を食べていると、家無きおじさんに絡まれて 日々疲弊していく。

そんな中、勘違いから生まれる炎上に巻き込まれ、もう業界を辞めようと思った時に、内海を守ってくれたのは、自分が信じてい なかった大人たちや仲間たちだった。

人と人が信じあい、繋がっているからこそ生まれる表現がある。SNS上ではわからない、絆を紡ぐ「ショーマストゴーオン」



【公演情報】

【日時】 2023 年 11 月8日~12日 【合計 10 回公演】

【脚本】 池浦毅(男肉 du Soleil)

【演出】 平野良

【場所】 シアター・アルファ東京

〒150-0011 東京都渋谷区東 3-24-7

【公演 HP】 https://www.nitteleplus.com/program/25navitheatre2023/

【公式ツイッター】@25jigenNAVI



【チケット】

■先行販売(抽選)

受付期間:9/16(土)10:00~9/24(日)23:59

料金(全席指定・税込)S 席 9,500 円(A 列~G 列)/A 席 8,500 円(H 列~L 列)



■当日券

料金(全席指定・税込)S 席 10,000 円(A 列~G 列)/A 席 9,000 円(H 列~L 列)

座席表:https://www.alpha-tk.com/_files/ugd/aa1078_200b873711044bdabe1b06e52ff08910.pdf



■特典付き 10st 全通チケット

<特典>公演パンフレットに希望キャストの宛名・サイン・コメント入り、プレゼント

窓口 メール:info@39amipro.com

・ご来場いただけない回があっても特典はお渡しいたします。

・チケットの譲渡・転売が発覚した場合には特典はお渡しできません。

(ご来場いただけない回のお席に関してはスタッフにてお席を埋めさせていただきます)

メールにて、以下の内容をお送りください。

メールタイトル:Show Must Go On 全通チケット希望

1. お客様のお名前

2. ご住所

3. 電話番号

4. ご入金方法(振込・カード決済)

5.希望席種(S 席・A 席)

6. 特典ご希望キャスト名

7. 特典へ記載するお客様名(本名以外も可能です・文章の指定はできません)

モバイルアドレスは受信できない可能性がありますので、gmail、PC メールなどモバイル以外のアドレスも記載いただけますと幸 いです。

2営業日以内に返信がない場合には、届いていない可能性が高いため、メールアドレスを見直していただき、再度ご予約お願 いいたします。



■CN プレイガイド

https://www.cnplayguide.com/amitike/



■Confetti(カンフェティ)

https://www.confetti-web.com/25/



【主催】株式会社 CS 日本 ・ 株式会社amp(エーエムピー)



