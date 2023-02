[株式会社バロックジャパンリミテッド]

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之、以下「当社」)は、2023年3月3日(金)に、表参道・原宿に位置する「東急プラザ表参道原宿」内、地下1階へ新たなアートギャラリー「LOVUS gallery」をグランドオープンいたします。







こけら落としでは、コラージュアーティストでありアートディレクターも務める河村康輔と、謎に包まれた覆面アーティスト・Qiezi Maboによる2人展「Quosuke Quawamura Drew Big Bonus」を開催いたします。

今回、Qiezi Maboの9つの楽曲に寄せて、河村康輔による9つのアートワークを制作。これまでもQiezi Maboの世界観を築くのに重要なアートワークを河村康輔が担当してきましたが、本展にて初めてキャンバスのアート作品として公開いたします。



またキャンバスのほかにも、2020年にオークションで突如販売されたQiezi Maboのアルバム「Big Bonus」が河村康輔のアート仕様にて限定で登場したりと、このタッグによる異彩な空間が原宿の地下に出現いたします。合わせて地上デジタルサイネージでは、本展に合わせたエクスクルーシブなムービーも。



「LOVUS gallery」のオープニングを飾る「Quosuke Quawamura Drew Big Bonus」をこの機会にどうぞご高覧くださいませ。







Photo by 嶌村 吉祥丸



■河村康輔



コラージュアーティスト、アートディレクター、グラフィックデザイナー。多数のアパレルブランドにグラフィックを提供する傍ら、ライブ、イベント等のフライヤー、DVD・CDのジャケット、書籍の装丁、広告等のデザイン、ディレクションを手掛ける。

ジャンルを横断したコラボレーション多数。国内外の様々な美術館やギャラリー等で個展やグループ展を開催。

adidas Originals 、NIKE、TOYOTA、Mercedes-Benz、大友克洋GENGA展メインビジュアル、Katsuhiro Otomo × Kosuke Kawamura『AKIRA ART WALL』など様々なコラボレーション、アートワークを提供。

ボイマンス美術館(オランダ・ロッテルダム)に大友克洋氏との共作が収蔵。

2022年、UNIQLO「UT」クリエイティブ・ディレクターに就任。



IG : https://www.instagram.com/kosukekawamura/







■Qiezi Mabo



ヒップホップ界でも異彩を放ち続けるGiorgio Blaise Givvnがプロデュースしていること以外、ほぼ全てが謎に包まれていると言っても過言ではない“Qiezi Mabo”(チェズマボ)。 2020年5月に1st アルバム『Big Bonus』はネットオークション限定にてわずか合計81名へ販売し、大きな話題を呼んだ。 また、第22回文化庁メディア芸術祭にて『Qiezi Mabo loves PUNPEE “Qiezi Mabo Forever (Fried Chicken Mix)”』のMVが審査委員会推薦作品に選出されるなど、芸術的観点からも高い評価を受けるアーティストである。



IG : https://www.instagram.com/qiezimabo/







■Giorgio Blaise Givvn



Music learner born and raised in Tokyo.IG : https://www.instagram.com/giorgioblaisegivvn/





LOVUS gallery

“Lotus”(ロータス)とはギリシャ神話で「食べると、楽しく忘我にさえ陥る」と言われる果実。“Novus”(ノーヴァス)は「新しい」「優級」を意味するラテン語。創造上のボタニカルと修辞的イデアとを造語にした「LOVUS gallery(ローヴスギャラリー)」はコンテンポなクリエイティブギャラリー・コミュニティサロンとして、ニューウェーブアートをキュレーションします。



[個展概要]

「Quosuke Quawamura Drew Big Bonus」

Kosuke Kawamura 9 Art × Qiezi Mabo 9 Sound

会期:3月3日(金)~ 3月26日(日)



Address :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-30−3 東急プラザ表参道原宿 B1F

Web : https://lovusgallery.com *3/1より公開

Mail : info@lovusgallery.com

IG : https://www.instagram.com/lovus_gallery/

#LOVUS_gallery



